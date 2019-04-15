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Хабиров рассказал о кадровых перестановках в Башкирии

08:31, 15.04.2019
Хабиров рассказал о кадровых перестановках в Башкирии
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в республике на оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, 15 апреля, сообщил о кадровых перестановках.

По его словам, Александр Ширдяев назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства республики. Хабиров подчеркнул, что он ведет «большой объем по инвестиционной деятельности».

В регионе на должность исполняющего обязанности руководителя администрации Межгорья назначен Илья Терехов. Ранее он трудился в качестве секретаря совета города.

Также решением совета округа Ратмир Мавлиев назначен главой администрации Нефтекамска.

Напомним, ранее Хабиров представил и.о. главы Стерлитамакского района Башкирии.

ОбществоВласть Башкортостан
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