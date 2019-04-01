Чистая прибыль НЕФАЗа в 2018 году сократилась в 440 раз

ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ, входит в группу «КАМАЗ») по итогам 2018 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 101 тысяч рублей, несмотря на убытки в течение года. Это следует из бухгалтерской отчетности предприятия.

За год чистая прибыль предприятия уменьшилась в 440 раз. В 2017 году прибыль НЕФАЗа составляла 44,36 млн рублей.

Прибыльность предприятия по итогам 2018 года стала возможна благодаря сокращению коммерческих расходов на 22,5%, до 159,6 млн рублей, процентов к уплате — на 18%, до 188,6 млн рублей.

Также у предприятия выросли прочие доходы — на 32%, до 444,5 млн рублей, на фоне сокращения прочих расходов на 6,2%, до 474,7 млн рублей, говорится в отчете о финансовых результатах, который размещен на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что по итогам 2017 года чистая прибыль ПАО «НЕФАЗ» по РСБУ составила 44,4 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 19,7%.

