На должность и.о. главы Нефтекамска назначен 30-летний предприниматель

В администрации Нефтекамска и. о. главы назначен Ратмир Мавлиев.

Ранее должность занимал Забир Габдуллин. В настоящий момент Мавлиев является членом комиссии Молодежной общественной палаты при Государственном собрании — Курултае по жилищной политике и инфраструктурному развитию, пишет «Горобзор».

Стоит отметить, что Ратмир Мавлиев занял руководящую должность в Нефтекамске в возрасте 30 лет. По образованию он юрист, с 2008 года трудился в качестве предпринимателя.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил нового и. о. председателя Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму.