Следком завершил расследование дела в отношении экс-мэра Нефтекамска
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Нефтекамска Рашита Давлетова.
По версии следствия, в мае 2014 года чиновник вынес постановление о предоставлении служебной двухкомнатной квартиры, расположенной в Нефтекамске, заместителю начальника местного отдела полиции в пользование по договору служебного найма.
В 2015 году другим постановлением он вывел квартиру из муниципального жилищного фонда, после чего полицейский заключил с управляющей компанией договор социального найма жилья.
Ни получатель квартиры, ни члены его семьи не имели права на безвозмездное предоставление квартиры, подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.
Ущерб, нанесенный действиями сити-менеджера бюджету, оценивается в 1,9 млн рублей. Обвиняемый в ходе следствия вину в совершенном преступлении не признал.
В скором времени обвинительное заключение по делу будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Незаконно переданная квартира возвращена муниципалитету.
Напомним, ранее на должность и.о. главы Нефтекамска был назначен предприниматель Ратмир Мавлиев.Общество Башкортостан
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