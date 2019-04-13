Все в рост: социальные расходы и бюджет увеличились вместе с объемом нарушений

Причем последних стало на 1 миллиард рублей больше, чем годом ранее

Комитет по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана сегодня услышал отчеты о работе в прошлом году органов исполнительной власти и Счетной палаты, а затем отчитался сам. О состоянии бюджета и изменении уровня его долговой нагрузки, желании парламентариев оставлять 50 процентов доходов в республике, а также о миллиардном росте выявленных в республике нарушений — в материале «Реального времени».

Мечты депутатов: оставлять в республике не 35% налогов, а 50%

Комитет по бюджету, налогам и финансам Госсовета заслушал в пятницу отчеты о работе в 2018 году органов исполнительной власти и Счетной палаты республики. И подвел собственные итоги — за период пятого созыва.

О работе исполнительных органы отчитался первый замминистра финансов Марат Файзрахманов. Так, в 2018 году в бюджет региона мобилизовано налоговых и неналоговых доходов на сумму 235,2 млрд рублей или 120,9% от плановых показателей. В структуре доходов основной удельный вес приходится на налог на прибыль организаций — 44%, НДФЛ — 22%, акцизы — 13%.

Расходы бюджета РТ за прошлый год составили 274,7 млрд рублей, из них на образование — более 71 млрд рублей, социальную политику — 38 млрд рублей, дорожное хозяйство — более 27 млрд рублей, здравоохранение — более 24 млрд рублей, сельское хозяйство — 18 млрд рублей, культуру — более 8 млрд рублей.

Республиканским казначейством проведено 340 проверок, которыми установлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму более 370 млн рублей. Более 77% недостатков устранено, акты проверок направлены в прокуратуру.

Более 124 млрд рублей, в целях реализации «майских» указов президента России, было направлено на достижение необходимого уровня заработной платы отдельных категорий работников. Из них 116 млрд — за счет средств консолидированного бюджета, 8,5 млрд рублей — из внебюджетных источников.

Как отчитался Марат Файзрахманов, в 2018 году в бюджет региона мобилизовано налоговых и неналоговых доходов на сумму 235,2 млрд рублей, или 120,9% от плановых показателей



Объем госдолга составил 95 млрд рублей. В прошлом году действовал мораторий на осуществление коммерческих заимствований, новые бюджетные кредиты также не привлекались. Уровень долговой нагрузки республиканского бюджета за год снизился с 43,7 до 40,4%. Этому, по признанию Файзрахманова, способствовала работа по увеличению доходной базы бюджета.

В федеральный бюджет перечислено 521 млрд налоговых и неналоговых доходов, или 65% от общей величины. Соответственно, в республиканском бюджете осталось 35% — 281 млрд рублей. Всего же, с учетом таможенных платежей и отчислений в соцфонды, с территории республики в федеральный центр в 2018 году перечислено 801 млрд рублей.

По признанию главы бюджетного комитета Леонида Якунина, такие пропорции по перечислению доходов в федеральный бюджет (65 на 35) — «проблема, и она должна, наверное, подниматься всеми органами власти, чтобы в республике оставалось 50 процентов всех доходов». По мнению депутата, это позволило бы республике «инвестировать в различные объекты и исполнять те указы президента, которые сегодня действуют».

С профицитом закончили год 34 муниципальных образования, 11 — с дефицитом.

Объем выявленных Счетной палатой нарушений вырос за год на миллиард — до 3,42 млрд рублей



В 2018 году Счетной палатой республики выявлено нарушений на 3,42 млрд рублей, сообщил в отчете зампредседателя ведомства Альберт Валеев. Эта сумма практически на миллиард превышает показатель за 2017 год.

Основные нарушения — на 2,37 млрд рублей — в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью. Как правило, это использование земель без оформления договоров, предоставление коммерческим структурам по заниженной цене крупных земельных участков с последующим их размежеванием на более мелкие для продажи уже по рыночной стоимости, нарушение порядка передачи недвижимости в пользование коммерческим структурам.

На 777 млн рублей выявлено нарушений в сфере организации и ведения бухучета, которые в основном связаны с неотражением в учете имущества и товарно-материальных ценностей.

Нарушений при госзакупках, неэффективного и нецелевого использования бюджета «набралось» на 277 млн рублей.

В 2018 году Счетной палатой республики выявлено нарушений на 3,42 млрд рублей, сообщил Альберт Валеев



Благодаря контрольным мероприятиям Счетной палаты восстановлено средств на 3,22 млрд рублей, или на 94% выявленных нарушений. Годом ранее эта цифра была чуть выше — 96%, однако в связи с разницей в объемах выявленных нарушений сумма восстановленных средств в абсолютном значении по итогам 2018 года существенно выше.

По результатам проверок 76 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, из них шесть уволены. Штрафы на сумму 795 тыс. рублей были наложены на два юридических лица и на 62 — должностных. Возбуждено два уголовных дела за превышение должностных полномочий.

«Если предыдущие периоды, и 2018 год не исключение, были сосредоточены на внедрении в управленческую деятельность государственных программ, то в 2019 году на передний план выходят национальные проекты, вопросы их интеграции в бюджетный процесс», — предупредил Валеев.

Итоги бюджетного комитета за пятилетку: 122 законопроекта и тысячи поправок

Третьим и последним вопросом повестки комитета по бюджету, налогам и финансам стал его собственный отчет — за весь период работы в нынешнем созыве Госсовета.

По словам главы комитета Леонида Якунина, с апреля 2014 года комитетом рассмотрены 122 законопроекта, из них впоследствии 114 приняты Госсоветом и подписаны президентом республики. Депутатами Госсовета разработаны 33 законопроекта, или 27%. Проработано 503 проекта федеральных законов, 109 законодательных инициатив и обращений. По предложению Комитета 70 проектов ФЗ и 34 законодательных инициативы впоследствии поддержаны Госсоветом.

Из числа «постоянных» профильных актов — законы о бюджетах республики и территориального фонда обязательного медицинского страхования (только по ним комитетом было рассмотрено более 1 600 поправок), бюджетный кодекс.

По словам Леонида Якунина, с апреля 2014 года комитетом рассмотрены 122 законопроекта, из них впоследствии 114 приняты Госсоветом и подписаны президентом республики



Из других наиболее значимых принятых законов — «Об установлении единой даты начала применения на территории РТ порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». Согласно ему, с 1 января 2015 года в Татарстане введен новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц — на основе его кадастровой стоимости. По словам Якунина, была проведена огромная работа, чтобы не допустить превышения нагрузки на население.

Законом об установлении в республике даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2016 года, она была перенесена на 1 июля 2018 года. Аналогичный закон был принят еще и в конце 2017 года.

В законе «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций — участников специальных инвестиционных контрактов» предусмотрены пониженные ставки по налогу на прибыль (подлежащему зачислению в республиканский бюджет) для участников специальных инвестиционных контрактов.



Изменениями в закон «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения» предусмотрена дифференциация потенциально возможного к получению ИП годового дохода (ПВД) по территориям исходя из уровня экономического развития муниципальных образований.

За период нынешнего созыва социальные расходы бюджета увеличились: на образование — в 1,36 раза, здравоохранение — в 1,29 раза, социальную политику — 1,61 раза. Безусловно, увеличение возможностей бюджета в первую очередь, по скромному признанию Якунина, — это заслуга бизнеса. Однако нужно добавить, что бюджетные правила, которыми определяются основные направления, утверждаются Госсоветом по предложению именно профильного комитета. Бюджет региона стал больше на 100 млрд рублей, условная бюджетная обеспеченность на одного человека (средств бюджета на одного жителя) в республике с 2014 года возросла с 48,6 тыс. рублей до 72,2 тыс. рублей.

После исчерпания повестки, закрывая на мажорной ноте итоговое заседание комитета, Леонид Якунин выразил надежду увидеть многих депутатов и в новом, уже шестом, созыве Госсовета. Затем народные избранники направились делать общее фото — «для истории».

