Валеев Альберт Шавкатович
Общая информация
Родился 19 сентября 1978 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.
Образование
2000 г. —окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «государственные и муниципальные финансы».
Трудовая деятельность
2000-2001 гг. — работа в подразделениях Территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов по Алексеевскому району.
2001-2003 гг. — руководитель отделения федерального казначейства Минфина РФ по Алексеевскому району.
2003-2004 гг. — руководитель Алексеевского районного финансового отдела Министерства финансов РТ.
2004-2006 гг. — начальник отдела учета и отчетности Счетной палаты РТ.
С 2006 г. — заместитель председателя Счетной палаты РТ.
Награды и звания
Заслуженный экономист РТ (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 68
- Телефон: (843) 231-19-00
- Email: post@sprt.ru
Дата последнего обновления: 24.11.2020