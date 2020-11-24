Список персон

Валеев Альберт Шавкатович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 19 сентября 1978 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.

Образование

2000 г. —окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «государственные и муниципальные финансы».

Трудовая деятельность

2000-2001 гг. — работа в подразделениях Территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов по Алексеевскому району.
2001-2003 гг. — руководитель отделения федерального казначейства Минфина РФ по Алексеевскому району.
2003-2004 гг. — руководитель Алексеевского районного финансового отдела Министерства финансов РТ.
2004-2006 гг. — начальник отдела учета и отчетности Счетной палаты РТ.

С 2006 г. — заместитель председателя Счетной палаты РТ.

Награды и звания

Заслуженный экономист РТ (2018 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Пушкина, 68
  • Телефон: (843) 231-19-00
  • Email: post@sprt.ru

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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