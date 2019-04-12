«Поручик Голицын, а может, вернемся?»: Бердыев вернулся, ждать ли назад Билла?

А пока, сразу после громкого «я устал, я ухожу», рассмотрим следующих кандидатов

Тихий апрельский вечер клонился к просмотру матча Лиги Европы между «Арсеналом» и «Наполи» и безмятежному сну, когда одному из авторов этих строк прислали скриншот заявления Билла об уходе. Не повел и бровью, отписал: «Сегодня не первое апреля», а потом нехотя включил компьютер и залез на клубный сайт. И вечер, как принято говорить, перестал быть томным.

Мои мысли — мои скакуны

В голове сразу начали перебивать друг друга несколько мыслей. Почему ушел? Следующая мысль касалась даты: почему, если действительно устал, это не было сделано год назад, на пике славы, после превращения клуба в единственного трехкратного обладателя Кубка Гагарина? А уходить после бесславного вылета в первом же раунде, да еще на фоне того, как с боем и гордо поднятой головой от того же «Авангарда» выбыл «Салават» с тренером-дебютантом?

По иронии судьбы, великий тренер уходит накануне 10-летия завоевания «Ак Барсом» первого «Гагарина» (это произошло в День космонавтики, 12 апреля 2009 года). Потом подумалось о Курбане Бердыеве, другом казанском тренере-долгожителе (этими именами список не исчерпывается — есть еще 16-кратный чемпион России по хоккею на траве Араик Маргарян, да и Владимир Алекно с его уникальными достижениями в этот «клуб казанских дуайенов» давно уже вступил). Но Бердыев вернулся, а как будет с ЗХБ?

Великий тренер уходит накануне 10-летия завоевания «Ак Барсом» первого Кубка Гагарина. Фото Романа Хасаева



«Знаете, каким он парнем был?»

По горячим следам писать о вкладе Билялетдинова в историю казанского хоккея и клуба «Ак Барс» бессмысленно. Так получилось, что один из нас находится рядом с клубом практически всю эпоху сотрудничества тренера и команды (начал комментировать, а потом писать на клубный сайт на следующий сезон после того, как Билл в локаутный год возглавил «барсов»), часто общался с тренером, делал с ним интервью. Поэтому сейчас просто хотел бы еще раз напомнить о нескольких эпизодах, которые особенно врезались в память. Эпизодах, характеризующих масштаб этой личности, который нам еще предстоит оценить, и не раз.

Эпизод первый. Это случилось в плей-офф сезона 2005/06 — первого полноценного сезона Билла в качестве наставника «Ак Барса». В первом раунде наша команда встречалась с ХК МВД, с которым придется еще помучиться в финале второго сезона КХЛ. Так вот, в одном из казанских матчей воспитанник «Ак Барса» Руслан Зайнуллин (сейчас он в нашем городе играет за ветеранов, а тогда выступал за команду, базировавшуюся еще в Твери) провел крайне жесткий силовой прием против лидера «барсов» Алексея Морозова. Произошло это у борта, рядом с хозяйской скамейкой. Билялетдинов, этот уже тогда невозмутимый интроверт, умеющий, как никто, скрывать свои эмоции… выскочил на лед и едва успел избежать дисквалификации. Куда там Ржиге, швыряющемуся планшетами, или Назарову, поливающему игроков водичкой. Как за сына вступился за своего капитана, скорее был похож на Хабиба, перемахнувшего через сетку. Как квалифицировал бы эту сцену психолог: обостренное чувство справедливости.

Эпизод второй. Финальная серия первого в истории розыгрыша Кубка Гагарина. 12 апреля 2009 года, седьмой матч незабываемой серии «Ак Барс» — «Локомотив». Полтора часа до начала матча, выход из хозяйской раздевалки «Татнефть Арены». На игру старенький «пазик» привез ребят-болельщиков с малой родины Билла — из деревни, находящейся в Сергачском районе Нижегородской области. Хайдарыч (надеюсь, это нельзя счесть фамильярностью) перед одним из решающих матчей в своей карьере не дает последние наставления команды, не обсуждает с помощниками секретные планы победы, а… выносит землякам дефицитные билеты и ведет с ними неспешный разговор, вспоминая общих родственников и знакомых. Поразительное хладнокровие, а кто знает, может, эти весточки с родины и помогли ему спустя несколько часов вместе с «Ак Барсом» одержать одну из главных своих викторий?

Запомнился буллит, который Билялетдинов пробивал в ворота голкипера Юхи Метсолы на Матче всех звезд КХЛ. Фото ak-bars.ru



Эпизод третий. Он совсем свежий, из этого сезона… Матч всех звезд КХЛ в «Татнефть Арене». День второй, и буллит, который главный тренер команды дивизиона Харламова 63-летний ЗХБ пробивал в ворота голкипера Юхи Метсолы. Честно говоря, в отличие от прошедших накануне суперскиллз, матчи разочаровали, зрелища не получилось. Но великий в прошлом защитник «Динамо» и сборной СССР, в белоснежной сорочке с галстуком, в крагах, которые заботливо прилаживал ему перед выходом на лед «вечный» администратор «Ак Барса» Игорь Николаевич Смирнов, был исключительно элегантен. Катил, парил надо льдом, как белая птица. Привел в экстаз всю арену. Пробил буллит плохо, только рассмешил Метсолу… который спустя три месяца стал лучшим вратарем сезона.

А поговаривают, что «человек в футляре», как называют его некоторые горе-журналисты, на Матче звезд не только постоянно шутил, но даже… пел. Как тут еще раз не вспомнить «великого затворника с четками» Бердыева, который после победы в чемпионате России отплясывал перед своими парнями в раздевалке.

Все мы вышли из билялетдиновской шинели

Нам очень повезло. У нас была Команда и был Тренер. Руководство клуба не шарахалось на протяжении полутора десятилетий (с перерывом Билла на сборную России) из стороны в сторону, не искало добра от добра, спокойно анализировало неудачи (а у кого их не бывает) и доверяло человеку, который сделал Казань настоящей столицей отечественного хоккея. Зинэтулу Билялетдинова отпустили из клуба только в национальную команду, а потом с распростертыми объятиями приняли обратно. И он возобновил конвейер побед и медалей.

Зинэтула Билялетдинов сделал Казань настоящей столицей отечественного хоккея. Фото ak-bars.ru



И сегодня давайте не будем рассуждать на тему, почему он ушел. Нам придется это решение принять, нам придется его пережить. Да, уйти триумфатором красиво, а после неоднозначного сезона и отрицательного результата — трудно. Но разве этот человек когда-нибудь боялся трудностей? И разве не приучил не паниковать перед ними свою непобедимую команду?

…У нас есть Команда, выстроенная Тренером. Она перезагрузится и будет играть и побеждать по его лекалам. И с теми новыми штрихами, которые привнесет новый главный тренер. Не исключено, кстати, что его идейный последователь. И команда будет побеждать в том числе и ради него.

Ну а если начнет проигрывать… Уж если несправедливо уволенный Бердыев вернулся…

Квартальнов и Быков — главные кандидаты на замену?

Ситуация со вчерашним уходом Билялетдинова говорит о том, что предсказать в нынешнем «Ак Барсе» что-то вряд ли реально. Год назад это был чемпион, а сейчас — команда, которая без вариантов проигрывает в серии со счетом 0- 4. Еще две недели назад Зинэтула Хайдярович на клубной базе на встрече со СМИ уверенно заявлял, что сил у него предостаточно и он готов продолжать работать в Казани, а теперь он говорит, что решение принималось давно и ему необходим отдых, он не чувствует желания работать дальше.

Кто придет на смену Билялетдинову? Это самый важный вопрос прямо сейчас, и есть все основания полагать, что решение о главном тренере уже принято. Инсайды и слухи сватают в казанский клуб в первую очередь двух специалистов — главного тренера ярославского «Локомотива» Дмитрия Квартальнова и Вячеслава Быкова, который не работает главным тренером уже 4 года. Дмитрий Вячеславович немало поиграл в «Ак Барсе» в начале 2000-х, а за 10 лет тренерской карьеры поработал в четырех клубах: «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве».

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. Фото ak-bars.ru



Отметим, что 53-летний специалист в каждой из этих команд добивался определенного успеха. Другое дело, что причины ухода всегда были разные. Из «Северстали» он был уволен за день до старта плей-офф в 2012 году, хотя его команда уверенно туда попадала. Из «Сибири» Квартальнов уходил спустя 2 года, в 2014-м, на повышение. От таких предложений, какое поступило тогда от ЦСКА, отказаться в его ситуации было трудно. Формально от этого выиграли обе стороны — московский клуб при Квартальнове получил звание чемпионов страны (оно разыгрывалось по итогам регулярного чемпионата). Однако кубок специалист в Москве так и не выиграл, поэтому и был уволен в 2017 году.

И только в Ярославле у Квартальнова не было прогресса в результатах команды (а в плей-офф и вовсе было только традиционное ежегодное поражение в серии против питерского СКА), зато была победа в другом. Тренер показал себя специалистом, который способен удачно работать с молодежью. «Локомотив» образца прошедшего сезона многие так и называли — «детский сад» Квартальнова. Многие молодые игроки за 2 года работы с Дмитрием Вячеславовичем добились заметного прогресса. Возможно, именно это обстоятельство сыграет решающую роль в переговорах с «Ак Барсом», так как в Казани хватает молодых талантов, которые требуют тщательной огранки и дальнейшего развития в интересах татарстанского флагмана, а не условных ХК «Сочи» или «Куньлуня».

Второй специалист, который может занять пост главного тренера казанского клуба, Вячеслав Быков. Фото ak-bars.ru



Что касается 58-летнего Быкова, то в разное время он уже «возглавлял» почти все клубы КХЛ. Но то — в интернете и по слухам из не самых солидных источников. На деле Вячеслав Аркадьевич работал в лиге только с уфимским «Салаватом Юлаевым» и питерским СКА. Определяющий показатель его работы — и там, и там он выигрывал Кубок Гагарина. Но сразу после триумфа покидал эти клубы. В Уфе ему припомнили совмещение постов со сборной России и непомерные траты на игроков, добывавших результат. Причина его ухода из СКА до сих пор остается тайной, покрытой мраком. За официальной причиной «по семейным обстоятельствам» практически наверняка стоят разногласия с кем-то из руководящего состава.

Главная отличительная черта Быкова — это любовь к атакующему хоккею. Последние 4 года специалист не сидел без дела и даже работал на благо Казани, являясь одним из главных публичных лиц академии хоккея им. Ю. Моисеева, работая в роли консультанта. Хотя непосредственно в столице Татарстана Вячеслав Аркадьевич бывал не так уж и часто. В отличие от своего верного помощника Игоря Захаркина. Сам Быков уже не раз и не два говорил, что готов продолжать работу главным тренером в паре с Игорем Владимировичем. Но его персона и его подходы к работе не всегда нравятся руководителям разного ранга. Как и многим игрокам. Вот и в Казани именно условие работы только в тандеме с Захаркиным в переговорах о возможном контракте могло стать определяющим фактором отказа от услуг этого специалиста.