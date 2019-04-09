«Она же уважаемый человек!»: покупатели дипломов КХТИ и ТИПКА не хотят «светиться»

До суда дошли семь эпизодов уголовного дела экс-сотрудниц вузов Казани

Сегодня в Приволжском суде стартовал процесс по делу о торговле дипломами о высшем образовании, в организации которой обвиняются проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеонора Хафизова и заведующая кабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ Наталья Шигапова. Женщинам, которых сотрудники полиции «повязали» с поличным на взятке в 800 тысяч рублей, вменяются семь эпизодов с поддельными документами о высшем образовании и «букет» уголовных статей — от мошенничества до взятки и служебного подлога. Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

«Уважаемая, нехорошо получится»



— Вы хорошая женщина, отнеситесь с пониманием, — с интонациями героя фильма «Мимино» уговаривал корреспондента «Реального времени» не фотографировать подсудимых в коридоре суда супруг одной из них — Айдар Шигапов. А друзья и родственники тем временем накрывали доставленную в суд сотрудником УФСИН женщину куртками, чтобы «невидимкой» провести ее в зал суда. — Она же уважаемый человек, известный, а тут все про суд узнают… Нехорошо же получится!

— А хорошо, что она пополняла семейный бюджет незаконным способом? Или этого не было?

— Ну я об этом не знал.

— Не знали о доходах в сотни тысяч рублей?

— Какие сотни тысяч? Вон, смотрите, ботинки у меня дырявые. Не знал я ничего… Я в командировке был!

— И долго?

— Несколько дней!

Неоконченное высшее

— Моему другу диплом фармацевта очень нужен был для открытия собственного бизнеса, а мне — диплом экономиста, — рассказал «Реальному времени» главный свидетель обвинения, уроженец Таджикистана, гражданин России Назметдин Исмаил. — У меня всего девять классов образования, я рано работать пошел, чтобы младшие братья учились. Вот у них дипломы настоящие, один энергетиком стал, другой — юристом. У друга сотрудники фирмы тоже с настоящими дипломами, они в лекарствах разбираются, а для него диплом — просто формальность…

Собеседник «Реального времени» пояснил: он узнал от знакомых, что можно обратиться к Шигаповой и за деньги получить нужные дипломы. За 300 тысяч — диплом КХТИ по специальности «Экономист», а за 500 тысяч — диплом медуниверситета по специальности «Фармация». При встрече, уточнил он, женщина заверила, что ходить на занятия, зачеты и экзамены, равно как и писать курсовые и дипломную работу, не потребуется. Это его устроило, но уже договорившись с Шигаповой о передаче денег, он услышал от знающих людей, что купленные дипломы в любой момент могут проверить на подлинность, и тогда всплывет, что это фальшивка, а уголовное дело заведут не только на тех, кто продал документ, но и на тех, кто его купил.

— Тогда я пошел в полицию с заявлением, и Шигапову взяли прямо в моей машине, на стоянке около «Тандема» — в момент передачи денег, — завершил историю «неоконченного высшего» Исмаил.

Знакомые лица

В числе свидетелей в суд явился и Рамиль хазрат Мингараев — имам мечети «Аль-Марджани», помощник мухтасиба Казани, директор мусульманского кладбища, руководитель прихода мечети «Амина» мухтасибата Советского района Казани ДУМ РТ.

Как уже писало «Реальное время», диплом ТИПКА о прохождении переподготовки по специальности «Менеджмент» был выдан Мингараеву в ноябре 2017 года. Диплом не подделка, но следствие выяснило, что переподготовки в этом вузе религиозный деятель и успешный коммерсант не проходил.

— Я вас знаю, — приветливо улыбнулся в коридоре суда Рамиль хазрат корреспонденту «Реального времени», однако, услышав вопрос о том, зачем ему, уважаемому и просвещенному человеку, понадобилось покупать документ об образовании, мгновенно вспомнил о неотложном деле и быстро удалился.

Усаживаясь на переднюю скамью в судебном зале, Наталья Шигапова продолжала старательно отворачиваться от слушателей. Между тем судья Наталия Цветкова уточняла, кто из свидетелей и потерпевших в суд явился в заседание — а их набралось столько, что даже стоя эта толпа не поместилась целиком в небольшой зал. «Отфильтровав» и отправив в соответствии с законом в коридор свидетелей, судья предложила специально для прессы внести дополнительную скамью из коридора…

После начала заседания суд запретил фотосъемку в ходе процесса, учтя возражения подсудимых и части потерпевших. Подсудимые и их защитники привели два главных довода против фотосъемки: слабое здоровье пожилых родственников подсудимых, для которых будет ударом увидеть в СМИ фото из зала суда, а также то обстоятельство, что процесс еще не завершен и вина подсудимых не доказана. А многие потерпевшие не захотели «светиться», поскольку им, как и Рамилю хазрату Мингараеву, вовсе не хотелось «прославиться» таким делом, как покупка диплома.

Переезд под арестом

Еще до начала заседания выяснилось, что в суд поступило заявление потерпевшего — Фоата Шаехова, который попросил отложить рассмотрение дела в связи с тем, что его неожиданно отправили в командировку в Москву. Еще один потерпевший, хотя и явился в суд, но был не уведомлен о начале судебного процесса по всей форме.

Поэтому после того, как суд установил личности подсудимых, прокурор Анна Буканина подала ходатайство об отложении заседания, и оно было удовлетворено, тем более что появилась еще одна веская причина для этого.

Адвокат Элеоноры Хафизовой подал ходатайство об изменении адреса для меры пресечения. Обе женщины находятся под домашним арестом, и сегодня по ходатайству прокуратуры срок меры пресечения должен был быть продлен. Но как выяснилось, Хафизова больше не может оставаться по прежнему месту жительства — в частном доме, принадлежавшем ее матери.

— Дом был матерью подсудимой продан, — сообщил суду адвокат Хафизовой Александр Семушин и попросил изменить адрес домашнего ареста на новый — в недавно сданном строителями доме, где экс-проректор ТИПКА приобрела квартиру по договору долевого участия: — Они на следующей неделе — край — должны из дома матери выехать!

— У меня два кредита, и выхода не было, поэтому мама дом срочно продала, — пояснила сама Хафизова.

Однако судью не удовлетворили документы, представленные защитой Хафизовой, — без «живых» печатей.

— Вы плохо подготовились к изменению адреса, — обратилась она к Семушину и отложила решение об изменении адреса домашнего ареста до предоставления защитой акта приема-передачи квартиры, подписанного по всей форме.

Недоходный хоккей и доходы экс-проректора

Отвечая на вопросы суда, устанавливавшего личности подсудимых, обе подсудимые представились «уже не работающими». И действительно, на своих прежних должностях Элеонора Хафизова и Наталья Шигапова не числятся, а их имена и фотографии удалены с сайтов вузов, которые они «прославили» коррупционным делом.

Но согласно информации «СПАРК-Интерфакс», Наталья Шигапова является совладельцем зарегистрированного в селе Малые Кабаны Лаишевского района микропредприятия — ООО «НМЦ «Образование», а также совладельцем (на пару с супругом) и президентом местной общественной организации «Поддержка и развитие любительского хоккея — мастер-класс г. Казани».

Обе эти организации на сегодня не имеют ничего, кроме долгов по налогам. Создавались они, похоже, ради бизнеса сына Шигаповых — хоккеиста, воспитанника «Ак Барса». В интернете нашлось несколько старых видеозаписей мастер-классов Азата Шигапова для школьников, а также сохранилась реклама, зазывавшая детей 7—14 лет на летние тренировочные сборы по хоккею с шайбой в июле 2015 года в спорткомплекс «Пестрецы-Арена». Уточнить, продолжает ли хоккеист тренировать школьников, не представилось возможным — имеющиеся в открытом доступе в интернете телефоны не откликнулись.

Упоминания о спортивной карьере Азата Шигапова в интернет-пространстве сводятся к трем сообщениям про то, что в ноябре 2013 года «расположение фарм-клуба «Казцинк-Торпедо» покинул находившийся на просмотре 20-летний нападающий Азат Шигапов», что в сезоне 2011 года Шигапов «выступал в РХЛ за «Сокол» из Новочебоксарска», и что в сезоне 2013—14 годов он играл за «Алтай-Торпедо»…

Что же касается Элеоноры Хафизовой, то за ней никаких коммерческих предприятий не числится. Но согласно декларации о доходах, в 2017 году она заработала 1,355 млн рублей, а в собственности имеет половину квартиры площадью 62,9 кв. м и иномарку — Mazda 6.

Хафизова сообщила суду, что она разведена, имеет сына-инвалида, студента пятого курса очного отделения, и мать-пенсионерку. В отличие от матери Натальи Шигаповой, срочно оформляющей, по ее словам, в настоящее время инвалидность, 78-летняя мать экс-проректора инвалидом не является.