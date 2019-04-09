«Аммоний» — это как космический корабль, его не обанкротить»: Татарстан против санации

«Лукойл» готов состязаться с «Еврохимом» на татарстанском поле за завод удобрений в Менделеевске

Фото: Максим Платонов

Акционеры «Аммония», контролируемые правительством РТ, рассматривают как наиболее вероятную схему продажи предприятия проведение дополнительной эмиссии на $1 млрд в пользу будущего приобретателя, а не банкротство газового гиганта, заявили источники, близкие к бенефициарам завода. «Аммоний» — это как космический корабль, который не обанкротишь как конфетную фабрику. Это предприятие первого класса опасности по классификации промышленной безопасности, поэтому его не бросишь на откуп конкурсному управляющему», — считает представитель одного из миноритарных акционеров РТ. Источники «Реального времени» подтвердили факт переговоров с «Лукойлом», но заметили, что заинтересованность в приобретении «Аммония» проявили шесть российских и зарубежных инвесторов. Финальная точка будет поставлена в мае этого года, считают они.

Новый претендент на «Аммоний»



Переговоры по продаже современного газохимического комплекса АО «Аммоний», построенного на кредит в $1,4 млрд Внешэкономбанка, выходят на финишную прямую. Как сообщил сегодня утром «Ъ», из 10 соискателей осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко и российская нефтяная компания «Лукойл», занимающая лидирующие позиции по объему добычи нефти и газа в стране.

Заметим, что «Еврохим» первым заявил об интересе к покупке «Аммония», а «Лукойл» присоединился к переговорам позднее. Оба претендента выразили готовность заплатить $1 млрд за приобретение татарстанского производителя минеральных удобрений. «Ъ» объяснил интерес «Лукойла» тем, что «у нефтекомпании нет мощностей по выпуску удобрений, но год назад там говорили о планах построить газохимический комплекс на площадке «Ставролена» в Буденновске, где перерабатывается газ Северного Каспия, мощностью 2 млн тонн карбамида и аммиака в год». Иначе говоря, преимуществом «Лукойла» является собственный газ, являющийся сырьем для производства карбамида и аммиака, чего нет у «Еврохима». К тому же «Лукойл» имеет давние партнерские связи с Татарстаном, поэтому его вероятный приход воспринимается гораздо лояльнее, нежели сделка с «Еврохимом». Правда, неизвестно, во сколько обойдется транспортировка сырья до Менделеевска и настройка под него «Аммония».

Из-за расхождений с новым руководством ВЭБа Ханбиков был вынужден покинуть пост председателя совета директоров ООО «Татаммоний», и вместе с ним ушла вся команда. Фото Максима Платонова

5% вместо 9%: почему Ханбиков не смог уломать ВЭБ

Напомним, что татарстанский производитель минеральных удобрений «Аммоний» был построен по инициативе его основателя — «газовика» Рината Ханбикова. Ему принадлежат 46,5% акций ООО «Татаммоний», остальное в руках правительства РТ через «Инвестиционно-венчурный фонд» и других миноритариев. Газохимический комплекс был запущен в эксплуатацию в конце 2016 года, но из-за расхождений с новым руководством ВЭБа Ханбиков был вынужден покинуть пост председателя совета директоров ООО «Татаммоний», и вместе с ним ушла вся команда. С прежним главой ВЭБа Сергеем Горьковым он не смог договорится о снижении процентной ставки с 9% до 5% по валютному кредиту в $1,4 млрд.

По стечению обстоятельств после ухода Ханбикова с «Аммония» покинул ВЭБ и Сергей Горьков: в апреле его назначили на пост главы «Росгеологии». Ринат Ханбиков в интервью нашему изданию говорил, что «Аммоний» — это очень прибыльное предприятие, его EBITDA составляет 50%, и возможно довести до 75%. «Но этому помешали расхождения во взглядах на развитие с нашим основным кредитором, Внешэкономбанком. Нет, они не требовали ни досрочного погашения кредита, как вы предполагаете. Мое видение заключалось в одном — снизить процентную ставку по кредиту в 1,4 млрд долларов (эта сумма выбранного кредита на строительство, — прим. ред.) в среднем на 3—4 процентных пункта — до уровня 5% годовых, чтобы завод мог «вздохнуть» немного. А сейчас завод, как и прежде, обслуживает валютный кредит ВЭБа на уровне 9% годовых. Как ни работай, даже при таком блестящем показателе внутренней рентабельности EBITDA, «Аммоний» всегда будет должен банку», — утверждал он.

«Лукойл» просит допэмиссию

Похоже, что нашелся равносильный переговорщик с ВЭБом. Источники, близкие к правительству РТ, подтвердили факт переговоров с «Лукойлом», но заметили, что они по-прежнему ведутся с шестью-семью индустриальными инвесторами. Среди них есть и «Еврохим», и сингапурская Indorama, и «Лукойл». «Переговоры с ними проходят как торги — кто даст лучшие условия», — говорит человек, знакомый с их ходом. По данным одного из источников: «Еще два месяца будет идти работа, потому что с каждым из шести претендентов, которые назвали свою цену, будут проходить встречи. Они должны посмотреть и изучить «Аммоний», и на это уйдет два месяца». Агентом по привлечению покупателя выбран «Газпромбанк».

Наиболее вероятная схема продажи «Аммония» — через проведение дополнительной эмиссии на $1 млрд в пользу будущего приобретателя, а не через банкротство газового гиганта. Фото Максима Платонова



Но самое главное, что наиболее вероятная схема продажи «Аммония» — через проведение дополнительной эмиссии на $1 млрд в пользу будущего приобретателя, а не через банкротство газового гиганта, заявили источники, близкие к бенефициарам завода. «Аммоний» — это как космический корабль, который не обанкротишь как конфетную фабрику. Это предприятие первого класса опасности по классификации промышленности безопасности, поэтому не бросишь на откуп конкурсному управляющему», — считает представитель одного из миноритарных акционеров РТ. Связаться с Ринатом Ханбиковым не удалось: он находится в зарубежной командировке.

В Минпромторге РТ воздерживаются от комментариев по конкретике переговоров. «В результате реализации проекта «Аммоний» создано более 1200 рабочих мест. Планируется, что выручка в 2019 году составит 19,2 млрд рублей, что более чем на 5 процентов выше, чем в 2018 году. Республика Татарстан заинтересована в стабильной работе и развитии завода «Аммоний». С этой целью руководством республики на постоянной основе ведется процесс взаимодействия с ведущими российскими и мировыми индустриальными партнерами. Все переговоры носят коммерческий характер, поэтому они могут быть прокомментированы после публичного сообщения об их практических результатах».