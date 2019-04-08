«Одно очко — тоже очко»: «Рубин» вновь не забивает и не побеждает

В команде между тем считают, что скоро ее «прорвет»

Больше месяца «Рубин» не может одержать победу в Премьер-лиге, и это уже, похоже, серьезно давит не только на болельщиков, но и на игроков. Нельзя сказать, что дома в матче с «Арсеналом» казанцы непременно должны были побеждать — у туляков на бумаге более мощный состав, да и позиция в турнирной таблице выше. Но игра показала, что при правильном подходе «Рубин» может действовать с позиции силы и даже серьезно «душить» такого соперника. Вот только забивать у «рубиновых» по-прежнему некому. «Реальное время» рассказывает, как «Казань Арена» получила прирост посещаемости, и объясняет, почему Егор Сорокин становится скрытым лидером команды, нуждающимся в более мастеровитых партнерах.

«Арсенал» удачно тасует тренеров и грозит отодвинуть «Спартак» от еврокубков

Тульский «Арсенал» никогда не был особенно грозным или даже неудобным соперником для «Рубина». Но надо признать, что в нынешнем сезоне руководство тульского клуба дважды угадало с выбором тренера, что позволяет команде держаться в верхней половине турнирной таблицы без топовых имен в составе (кроме разве что относительно громких Кирилла Комбарова и Джорджевича).

Сначала Олег Кононов вел туляков к месту в еврокубках, а когда «Спартак», по сути, украл у них тренера, «Арсенал» вспомнил о некогда неплохо работавшем в московском «Локомотиве» Игоре Черевченко, который брал с «железнодорожниками» Кубок России, а затем по неведомым причинам (главная версия — разногласия с руководством клуба) подал в отставку в 2016 году.

Через пару дней после него, кстати, ушла и президент клуба Ольга Смородская, с работой которой нередко связывают многолетний кризис в «Локомотиве».

Черевченко с «Арсеналом» уже успел обыграть фаворитов чемпионской гонки — «Зенит» в декабре и ЦСКА в первом матче после зимнего перерыва. Так что туляки уже находятся «на подходе» к зоне еврокубков, а до пятого «Спартака» не так уж далеко — пять очков.

Туляки сегодня находятся «на подходе» к зоне еврокубков, а до пятого «Спартака» — пять очков



Фаворитом матча был не «Рубин»

Несмотря на статус хозяев поля, фаворитом в этом матче «Рубин» не выглядел даже с натяжкой. А если учитывать, что после зимнего перерыва в казанской команде отчетливо проявился голевой кризис (и потеря очков вследствие этого), безоговорочной победы от «Рубина» ждать было сложно. Даже учитывая тот факт, что туляки за всю историю выступлений в Премьер-лиге еще ни разу не выигрывали в гостях у казанцев.

Последняя игра в Красноярске и вовсе стала для «рубиновых» апогеем неудач второй половины чемпионата — соперник играл большую часть матча в меньшинстве, а подопечные Бердыева вели в счете, но умудрились пропустить и увезти из Красноярска только очко. «Одно очко — тоже очко», — так философски подписала свое ставшее мемом видео с поеданием шаурмы болельщица казанцев Айгуль Агаджанова.

— Анализ, конечно же, был. Он был сразу после игры, — поделился на открытой тренировке автор единственного гола в ворота «Енисея» Хорен Байрамян. — Мы все прекрасно понимаем, и тренерский штаб нам объяснил, что такие игры нужно выигрывать, нельзя терять очки. При всем уважении к «Енисею», они молодцы, бились до конца, но у нас было на одного игрока больше, мы вели в счете и должны были доводить эту игру до верного, выигрывать. Это уже позади, мы и так потеряли достаточно много очков в последних играх. Очень серьезно готовимся к игре с Тулой, нам нужно побеждать при своих болельщиках.

— По тому, что произошло с «Енисеем», безусловно, будут сделаны выводы. Я думаю, что ситуация стабилизируется. То, что мы пытаемся делать на тренировках, уже получается. Скоро должно [получаться] и на поле, — обнадеживал Курбан Бердыев за два дня до матча в сообщении официального сайта казанского клуба.

В очередной раз Бердыев решил действовать в пять защитников, трех полузащитников в центре и двух игроков атаки



Когда «позиционка» выходит на первый план

Уже в очередной раз Бердыев решил действовать в пять защитников, трех полузащитников в центре и двух игроков атаки.

Несмотря на результативную игру Байрамяна в Красноярске, полузащитник остался вне заявки. Уже после матча с «Арсеналом» наставник казанцев раскрыл тайну странного исчезновения Хорена — у него микротравма, которую он получил за два дня до матча. Так что под Артуром Сагитовым, действующим в нападении, было решено выставить Романа Акбашева. Игорь Коновалов, Башкиров и Могилевец вышли в центре полузащиты, а Сорокин, Камболов и неожиданно Цаллагов заняли места в центре обороны. Устинов со Степановым играли по краям поля.

Стоит отметить хороший газон, на который вышли команды, да и зрителей для матча с середняком пришло немало — на глаз можно было определить, что вместе с потеплением на трибуны вернулось около восьми тысяч болельщиков. А учитывая, что всю ночь лил дождь, а о солнце до начала матча и думать не приходилось, такая внушительная аудитория смотрелась непривычно.

Сумбурная игра первых пяти минут вскоре трансформировалась в позиционное преимущество «Арсенала», который взял мяч под контроль и стал методично поддавливать хозяев на их половине поля. На 16-й минуте мощно из-за пределов зоны пробивал Комбаров в дальний угол — удар прошел рядом со штангой (Иван Коновалов контролировал). Еще через четыре минуты гости получили право на опасный стандарт справа от штрафной площади «Рубина». Навес во вратарскую зону вылился в расстрел ворот в упор от Кангвы — благо удар не получился, и Коновалов забрал мяч в руки. Довольно серьезно на своем фланге проседал Степанов, который неубедительно сыграл и в Красноярске. Так что Сорокину, помимо своих прямых обязанностей, приходилось подчищать и за «младшим товарищем».

Более-менее отодвинуть игру от своих ворот казанцам удалось лишь к тридцатой минуте матча, когда они получили право на относительно опасный штрафной. Позже Могилевец хорошо входил во вратарскую, навешивал и заработал угловой. А ближе к перерыву Павел после углового пробил прямо во вратаря. Так или иначе, игру «Рубин» от своих ворот не только отодвинул, но и стал частенько угрожать воротам гостей. Но в целом довольно размеренный темп первого тайма говорил, что команды с нулями на табло в принципе согласны.

В составе «Рубина» наиболее ярко выглядел Егор Сорокин



Сорокину срочно нужны толковые партнеры

Во втором тайме картина не изменилась — «Рубин» продолжал наращивать давление на ворота соперника, что вскоре вылилось в точный пас Сагитову из глубины поля прямо на выход один на один. Артур принял мяч, убежал от защитника, но своего тезку Нигматуллина пробить не смог — мяч угодил прямо в голкипера гостей.

Вскоре вновь Сагитов едва не замкнул длинную передачу — ему не хватило полсекунды, чтобы успеть к мячу. Вместо забитого гола он при этом получил повреждение голеностопа на влажном газоне. Бердыев тут же заменил его на самого «сухого» нападающего команды Александра Бухарова (0 голов в сезоне), а вскоре выпустил под него и Дмитрия Полоза.

— Усилением по ходу игры я доволен только фрагментарно. Тройка Полоз — Бухаров — Подберезкин должна была приносить больше пользы сегодня, — не остался в восторге от свежевышедших игроков Курбан Бердыев.

Чем ближе был конец матча, тем больше игроки «Рубина» старались играть в непривычный для себя короткий пас с отыгрышем — часто Сорокин обыгрывался с Могилевцем, а потом и с вышедшим на поле Подберезкиным, выводя нападающих с помощью таких «стеночек» на ударную позицию. Но в последний момент защитники «Арсенала» исправлялись и выцарапывали мяч у медленного Бухарова.

— Сегодня много играли в короткий пас, особенно в концовке матча. Эта игра по сопернику или можно ожидать, что «Рубин» теперь будет чаще так играть? — спросил корреспондент «Реального времени» у Бердыева после матча.

— Все зависит от ситуации, от плотности игры и свободного пространства. Ребята сами принимают решения, когда надо немного изменить игру, — сказал наставник казанцев.



— Игра понравилась, у нас было много моментов. Могли забить, могли выиграть. Я думаю, мы должны были сегодня побеждать, — делился мнением Роман Акбашев, впервые вышедший в стартовом составе «Рубина» в рамках Премьер-лиги. — Бердыев после игры похвалил, сказал, если [будем] играть так дальше, то победы обязательно придут. Но нам еще есть над чем работать, надо реализовывать моменты. Я думаю, скоро нас должно прорвать.

«Рубин» сегодня был ближе к победе», — считает Черевченко



Вообще же, в составе «Рубина» наиболее ярко выглядел Егор Сорокин, который раздал много умных и опасных передач — из глубины поля или же отыгрываясь в «стеночку». Вот только его нестандартные задумки партнеры понимали не всегда, так что защитник выдавал пас в свободную зону, где, по идее, должен был быть партнер — которого там не было. Игровой интеллект Сорокина опережает возможности его одноклубников, и это большая проблема для команды. Разнобой в уровне игрового мышления так и не позволил казанцам забить в этом матче, хотя они действовали явно опаснее. После игры это признал и Игорь Черевченко:

— Если говорить прямо, а я сторонник говорить как есть, «Рубин» сегодня был ближе к победе. Во втором тайме они были свежее. Мы подсели физически. Спасибо ребятам, что выдержали, выручали друг друга и бились, — сказал наставник туляков.