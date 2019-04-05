«Правительство слишком жадное, чтобы отказаться от своей доли в цене топлива»

Эксперты весьма скептически отнеслись к новому соглашению власти с нефтяниками и прогнозируют уличные протесты

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о подписании соглашения между нефтяными компаниями и правительством о стабилизации цен на моторные топлива. Новый мораторий продлен до июля. Также обсуждается вопрос об увеличении бюджетных компенсаций нефтяникам и постепенном отказе от регулирования розничных расценок горючего. Но в последнем эксперты сильно сомневаются. Как эти решения скажутся на рынке и почему грозят новыми протестами населения — подробнее в материале «Реального времени».

Козак: «В этом году надо уйти от ручного управления»

Говоря о продлении соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин до июля, Дмитрий Козак намекнул, что рано или поздно от этой меры придется отказаться:

— В прошлом году удалось удержать на приемлемом уровне цены на топливо. Но в этом году нам надо уйти от ручного управления. Нам надо уже в ближайшее время с учетом демпфера сделать самонастраивающийся механизм, — сообщил Козак.

При этом, как утверждают сами нефтяники, они подписали не соглашение, а протокол совещания у вице-премьера от 26 марта, где тем не менее стороны договорились, что будут сдерживать цены на горючее. В документе есть пункт, в котором топливные компании обещают следовать прошлогоднему соглашению с Минэнерго и ФАС по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года. Документ касался мелкооптовых цен на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо.

К согласию о продлении моратория стороны пришли не сразу, было трудно договориться об удовлетворении требований всех участников одновременно: Минфина, Минэнерго, ФАС и нефтяников. Спорили о компенсациях топливным компаниям и выпадающих доходах бюджета. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил увеличить бюджетные выплаты нефтяникам, но Минфин подсчитал, что тогда потери для казны составят 120—190 млрд руб. в год, и потребовал их компенсировать. Один из возможных источников, к которому уже склоняются в Минэнерго: повышение пошлин на топливные полуфабрикаты (средние дистилляты). Кроме того, подписанный протокол подразумевает, что объем поставок топлива на внутренний рынок больше не будет нефиксированным, но утверждать его будет специальная мониторинговая комиссия энергетиков.

«Татнефть» предлагает обнулять демпфер

Между тем «Татнефть» предложила настроить демпферный механизм, чтобы он не приводил к потерям нефтяников. Такая ситуация возникла в начале года, когда демпфер, призванный снижать акциз на бензин при цене экспортного паритета выше внутренних цен, стал отрицательным.

— Данный механизм требует донастройки, поскольку отрицательный демпфер только усугубил потери по автомобильному бензину, государство обсуждает с нефтяными компаниями варианты. Мы предложили обнулить демпфер, когда цены ниже экспорта, чтобы компании повторно не несли потери, данное предложение в Минэнерго, — пояснил журналистам глава «Татнефти» Наиль Маганов, что инициатива находится на рассмотрении в Минэнерго.

По словам Маганова, обязательства оставлять в России не менее 20% нефтепродуктов привели к потерям компании: «За два месяца 2019 года сумма потерь «Татнефти» по объемам поставок топлива на внутренний рынок оценивается в 660 млн рублей». Полностью возместить убытки не удалось — компания получила возврат в виде демпфера 560 млн рублей.

«Либо правительство уменьшит аппетиты, либо люди пойдут на улицу»

Продление соглашения правительства с нефтяниками эксперты оценивают скептически — как временную передышку, за которой все равно последуют тяжелые последствия для рынка, если государство не снизит налоговую нагрузку на топливные компании.

— Данное соглашение — это Тришкин кафтан! Нефтяникам пообещали компенсировать то, что их доля в цене бензина и дизтоплива уменьшается, а увеличивается доля государственных налогов после повышения акцизов. Пообещали так называемый демпфирующий механизм — обратный акциз и т. д. То есть это те деньги, которые могли принадлежать нам, налогоплательщикам, но они уйдут из бюджета в карман нефтяных компаний, — отметил экономический аналитик и партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Демпферный механизм в данном случае крайне несовершенен, считает собеседник издания, поскольку есть компании, у которых нет собственных НПЗ, им придется очень тяжело выживать на рынке. «Это не рынок вообще — такое регулирование. Если с одного конца одеяло отрезать и пришить этот кусок с другого — так только правительство может представлять, что одеяло удлинится и будет ноги прикрывать», — охарактеризовал действия властей по стабилизации рынка Крутихин:

— Это очень неуклюжая и неприятная для российского бюджета мера, которая говорит только о том, что правительство слишком жадное, чтобы отказаться от своей доли в цене топлива. Ничего хорошего из этого не получится.

Кроме того, решение не подходит нефтяным компаниям, у которых нет экспорта или НПЗ: «Это приведет к разорению участников рынка или к росту цен, а, возможно, и к нехватке топлива в отдельных регионах», — считает Крутихин. По его словам, главная причина, почему растут цены на бензин, — большая налоговая нагрузка на нефтяников, снизить ее – единственный путь решения проблемы.

— Государству надо уменьшить жадность и не перекладывать на нас, налогоплательщиков, бремя содержания нефтяных компаний, а дать им возможность работать в условиях рынка. Либо правительство уменьшит свои аппетиты, либо люди пойдут на улицу — других мер нет, — убежден собеседник издания.

Не верит Крутихин и в заявление Козака перейти в дальнейшем на нормальные рыночные отношения, до сих пор подобные обещания на практике пока никак не подтвердились.

«Правительство не уверено на 100%, что компенсационный механизм будет работать эффективно»

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что в текущих условиях данное соглашение удержит стоимость топлива на рынке, хотя без каких-либо скачков цен на нефть и курса рубля других вариантов развития и не было:

— Потому что на текущий момент экспортный нетбэк ниже, чем стоимость на внутреннем рынке. В таких условиях обычно нет роста цен на бензин, они могут даже снижаться очень медленно, но роста обычно не наблюдается. Думаю, что эта мера — продление соглашения с нефтяниками — мера превентивного характера, на случай, если произойдет очередной скачок цен, как было весной прошлого года, когда одновременно ослабевал рубль и росли цены на нефть.

По этой же причине Танурков сомневается и в необходимости поднять бюджетные компенсации нефтяникам. Эксперт также отметил большую налоговую нагрузку на топливные компании: «Сначала мы повысили акциз, а потом даем компенсацию, чтобы в какой-то степени это смягчить. Кроме того, большой налоговый маневр. То есть довольно сложное взаимодействие самых разных мер привело к тому, что случилось в прошлом году. Плюс еще динамика на рынке, антироссийские санкции».

— Насколько я понимаю, решение продлить мораторий связано с тем, что правительство не уверено на 100%, что компенсационный механизм будет работать эффективно, — заключил Танурков.