В Казани горел трамвай — видео

Фото: скриншот видео

Сегодня в Казани загорелся трамвай. Видео инцидента опубликовано на YouТube.

На кадрах видно, как водитель трамвая вместе с очевидцами пытаются затушить пламя на крыше вагона при помощи огнетушителей.

Информации о пострадавших нет.

В конце сентября на проспекте Победы в Казани мужчина попал под трамвай. Он переходил через пути на значительном расстоянии от дорожной зебры в районе улицы Ломжинской.

Вагоновожатая заметила пешехода и затормозила, но трамвай протащил пешехода несколько метров.