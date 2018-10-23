В Казани горел трамвай — видео
Сегодня в Казани загорелся трамвай. Видео инцидента опубликовано на YouТube.
На кадрах видно, как водитель трамвая вместе с очевидцами пытаются затушить пламя на крыше вагона при помощи огнетушителей.
Информации о пострадавших нет.
В конце сентября на проспекте Победы в Казани мужчина попал под трамвай. Он переходил через пути на значительном расстоянии от дорожной зебры в районе улицы Ломжинской.
Вагоновожатая заметила пешехода и затормозила, но трамвай протащил пешехода несколько метров.Происшествия Татарстан
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