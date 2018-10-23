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Происшествия

В Казани горел трамвай — видео

18:19, 23.10.2018 1
В Казани горел трамвай — видео
Фото: скриншот видео

Сегодня в Казани загорелся трамвай. Видео инцидента опубликовано на YouТube.

На кадрах видно, как водитель трамвая вместе с очевидцами пытаются затушить пламя на крыше вагона при помощи огнетушителей.

Информации о пострадавших нет.

В конце сентября на проспекте Победы в Казани мужчина попал под трамвай. Он переходил через пути на значительном расстоянии от дорожной зебры в районе улицы Ломжинской.

Вагоновожатая заметила пешехода и затормозила, но трамвай протащил пешехода несколько метров.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:58
    Галявов доиграется,скоро поезда в метро начнут гореть при такой работе.
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