За Победу: прокуроры заинтересовались постпраздничной закупкой мэрии Казани

Фото: Роман Хасаев

Управление культуры Казани объявило тендер на организацию главного праздника для ветеранов 9 мая. Вот только заявки можно подавать вплоть до 10 мая, а сам аукцион проведут лишь 14-го. Выходит, победитель торгов уже известен мэрии, а организация торгов скорее для галочки? Комментируя «Реальному времени» ситуацию, в ФАС уже нашли нарушение закона, а Прокуратура РТ заинтересовалась постпраздничной закупкой исполкома.

Цена вопроса — 48 млн рублей

23 апреля Управление культуры Казани объявило о проведении аукциона в электронной форме, чтобы выбрать, кто займется организацией и проведением торжественных мероприятий 9 мая. Все стандартно — компания должна предоставить сценические конструкции, экранное оборудование для прямой трансляции, смонтировать декорации, предоставить оборудование для проведения репетиций и самого торжества. В задачи победителя прописали даже концертную программу, которая будет идти не меньше 6 часов. Предполагается, что на ней выступят 14 детских коллективов, 10 иногородних коллективов в 250 человек, 10 солистов, каждый из которых выступит с одной песней, на них в программе отводится 40 минут. Будут актеры театров, два танцевальных ансамбля, один из которых татарский.

Словом, программа стандартная, за исключением одного. По официальной документации закупки, 10 мая — последний день приема заявок, а сам аукцион состоится только 14 мая. Праздник уже пройдет, а компанию-исполнителя еще только выберут. Из бюджета Казани уже готовы выделить 45 млн 805 тыс. 100 рублей. В Казани обозначены несколько площадок, где пригодится работа компании-победителя: площадь Тысячелетия, Казанская Ратуша, площадь Свободы, парк Победы, Арское и Архангельское кладбища, акватория Казанки. Обилие мест как раз не вызывает сомнений: компании предстоит оборудовать досмотровые зоны, транспорт для артистов, организовать прием для участников Великой Отечественной, провести «Бессмертный полк» и организовать салют в акватории Казанки не меньше 7 минут.

Компании предстоит оборудовать досмотровые зоны, транспорт для артистов, организовать прием для участников Великой Отечественной, провести «Бессмертный полк» и организовать салют в акватории Казанки. Фото Максима Платонова



Интерес прокуратуры

В Прокуратуре РТ отметили, что заинтересовались этой закупкой, но в подробности вдаваться не стали, как и говорить о том, какие меры будут приняты в надзорном ведомстве.

За 2 года возможности бюджета Казани выросли больше, чем на 10 млн рублей. Так, в 2016 году также был организован аналогичный аукцион, максимальная сумма контракта составляла 35 млн 970 тыс. 900 рублей. Что немаловажно, тогда подачу заявок запустили уже 1 апреля, а закончили 21 апреля. В этом году прием заявок только открыли 23 апреля. В 2016 году сумма выполненных работ составила 35 млн 870 тыс. 900 рублей. С победителем, генеральным директором ООО «ПК» Константином Щетинкиным, муниципалитет подписал договор уже 4 мая. Сегодня от комментариев по участию в торгах в 2017 году и планах на 2018 год в компании отказались, сотрудница заявила, что ничего не знает, попросив письменный запрос для руководства.

По данным системы «СПАРК», ООО «ПК» зарегистрировано 26 декабря 2014 года, находится в казанском бизнес-центре на Островского, 87. Основной вид деятельности — «в области исполнительских искусств». Уставной капитал — 10 тыс. рублей, выручка от продажи на 31 декабря 2016 года составила 79 млн 343 тысячи рублей. Генеральный директор ООО «ПК» Константин Щетинкин также выступал совладельцем ООО «Автошкола Авеню» и ООО «Триумф». Последнее занимается переработкой и консервированием рыбы.

ФАС: «Указанный способ закупки противоречит законодательству»

Общее содержание услуг в 2016 году почти ничем не отличалось от запланированных на 2018 год. В техническом задании двухлетней давности также присутствует концертная программа на площади Свободы не менее 6 часов, детские коллективы в 300 человек. На этот год ожидается уже 350. Также в 2016 году на исполнителя ложилась задача включить иногородние коллективы, солистов, танцевальные ансамбли в общую программу. Прописано все до мелочей, даже большая и малая конфетти-машина.

А к 70-летию Победы, например, отдельно организовывали тендер на услуги по организации питания. Их выиграло ООО «Хоррият», которое предложило 402 тыс. 700 рублей. Тогда на аукцион была подана одна заявка, а протокол по итогам составлялся 12 мая. При этом заявка была подана за несколько дней до самого праздника — 6 мая. А прием обращений от претендентов начали позже, чем в этом году: о старте было объявлено 27 апреля во второй половине дня.

В техническом задании двухлетней давности также присутствует концертная программа на площади Свободы не менее 6 часов. Фото Михаила Козловского



— Указанный способ закупки противоречит законодательству о закупках. Действия заказчика, установившего дату приема заявок на участие в торгах после даты проведения мероприятия, на которое были объявлены торги, — не правомерны, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФАС по РТ.



В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что эта закупка была размещена по ошибке из-за технического сбоя.

— В связи с этим закупка отменяется. Планируются иные механизмы финансирования торжественных мероприятий в соответствии с нормами действующего законодательства, — прокомментировали в пресс-службе исполкома.