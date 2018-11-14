Проректор КФУ прокомментировал информацию об устройстве граждан Ирака за взятки

Проректор КФУ по общим вопросам Ришат Гузейров прокомментировал информацию об устройстве граждан Ирака за взятки.

«Ранее в КФУ из посольства Ирака поступил документ о жалобах студентов КФУ из Ирака, с которых некий гражданин собирает денежные средства для сдачи вступительных испытаний в Казанский университет. Руководством университета было принято решение по проведению разбирательства [по поводу] изложенной в письме информации… КФУ инициативно и добровольно передал информацию в правоохранительные органы, в частности в МВД», — сказал он.



По его словам, на данный момент в вузе проводится служебная проверка.

Ранее Советский райсуд Казани арестовал 25-летнего гражданина Ирака и ординатора КГМУ Шиблави Ахмеда Абдулкарима Абдуллаха. Иностранца обвиняют в посредничестве с передачей взяток в Казанский федеральный университет.

Детали коррупционного скандала — в материале «Реального времени».