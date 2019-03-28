Изгнанных в этом году не будет: КХЛ после одиннадцати лет — куда и зачем мы идем?

В лиге мечтают о жестком потолке зарплат и о прибыли с телекартинки

Накануне в КХЛ прошло заседание директоров, на котором руководители лиги вынесли сразу несколько судьбоносных решений, главным из которых стало «помилование» команд — претендентов на вылет. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет о том, куда пришла вторая сильнейшая лига в мире за 11 лет своего существования и как она будет развиваться в ближайшие годы.

«Старички» остались благодаря географическому положению?

Накануне КХЛ объявила о своем решении не исключать ни один из клубов из состава лиги, хотя в течение сезона устами своих функционеров сама же постоянно заявляла: два клуба обязательно покинут лигу по его окончании. Среди кандидатов на вылет назывались череповецкая «Северсталь», хабаровский «Амур», владивостокский «Адмирал» и братиславский «Слован». А один из одиозных хоккейных журналистов предрекал «стопроцентный вылет» нижнекамскому «Нефтехимику», в котором «уже все решено, ибо всем там уже все надоело». Но сел в очередной раз в лужу — «Нефтехимик» готов продолжать играть в КХЛ и уже обозначил намерение сохранить в составе всех своих иностранных лидеров.

Свое решение лига мотивировала довольно странно:

«Совет директоров посчитал, что исключение клубов, которые находятся на крайних точках географии КХЛ, может негативно повлиять на формирование дивизионов и на дальнейшее развитие лиги. Как следствие, совет директоров поручил создать рабочую группу, которая изучит вопросы структуры дивизионов при расширении географии КХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Получается, что какие-то команды застрахованы от вылета только потому, что они располагаются в правильном месте.

КХЛ объявила о своем решении не исключать ни один из клубов из состава лиги, хотя в течение сезона устами своих функционеров сама же постоянно заявляла: два клуба обязательно покинут лигу по его окончании. Фото vk.com/khl



Политика КХЛ: держать в напряжении, чтобы получить профит

Конечно, есть у такого давления на команды со стороны лиги и обратная, положительная сторона: клубы-«претенденты» подстегнуты и активно ищут возможности остаться в КХЛ, а стало быть, пытаются наладить работу с болельщиками (яркий пример — «Северсталь», которая сделала настоящий прорыв в маркетинге), меняют камеры для трансляций на уровень не ниже HD (тот же «Нефтехимик» недавно закупил подобную аппаратуру), ведь продажа телеправ для Континентальной лиги считается чуть ли не основным источником дохода, а значит, и приоритетным направлением в экономическом развитии.

Стараются такие команды и улучшать инфраструктуру на аренах (меняют видеокубы), и самое главное — пытаются до последнего зацепиться за плей-офф (и вновь череповчане могут послужить здесь в качестве примера). Если раньше мы видели, что аутсайдеры уже к декабрьскому дедлайну продают своих лучших игроков в команды посильнее и доигрывают еще целую половину сезона «остатками», то теперь они до последнего бьются за строчку повыше и хорошенько думают, отдавать ли лидеров перед решающими играми.

С другой стороны, очевидно, что лига несколько искусственно нагнетает напряжение в командах, нервируя и их болельщиков и вынуждая протестовать против «выдворения российских команд» из КХЛ. Ведь иностранные клубы уже давно не показывают достойных результатов и имеют постоянные проблемы с финансированием. Братиславский «Слован» уже не первый год ищет себе спонсоров, но находит лишь «дочек» все того же «Газпром-экспорта» под различными именами. То же можно сказать о рижском «Динамо».

«Мне как патриоту своей страны и как тренеру, работающему в России, будет грустно и обидно, если какой-то из российских клубов исключат из КХЛ, — говорил экс-наставник «Нефтехимика» Андрей Назаров «Чемпионату» за день до оглашения решения КХЛ. — Считаю, что у «Амура», «Адмирала» и «Северстали», которые находились в конце рейтинга КХЛ, есть все основания для того, чтобы остаться в лиге».

«Мне как патриоту своей страны и как тренеру, работающему в России, будет грустно и обидно, если какой-то из российских клубов исключат из КХЛ», — говорил экс-наставник «Нефтехимика» Андрей Назаров. Фото hcnh.ru



Более того, в руководстве Континентальной хоккейной лиги уже заявляют, что к 2022 году в лигу должен вступить узбекский клуб, созданный с нуля. Вице-президент КХЛ Виталий Прохоров даже сравнил этот регион с Флоридой, «делегировавшей» в НХЛ два клуба, которые теперь якобы успешно в ней выступают. На минутку, «Флорида Пантерс» — самая малопосещаемая команда Национальной хоккейной лиги.

Ищет КХЛ и пути расширения через Францию и Германию, кроме того, появилась информация, что Китай думает об увеличении своего представительства в КХЛ.

— Скорее всего, в Китае в ближайшее время появится еще один клуб уровня КХЛ. Япония проявляет интерес. В Узбекистане развивается хоккей, оттуда может тоже появиться клуб КХЛ. На Западе наиболее вероятные варианты — Франция и Германия», — приводит слова президента КХЛ Дмитрия Чернышенко со вчерашнего заседания КХЛ «Спорт-Экспресс».

Но что-то подсказывает, что Франция и Германия в этом списке присутствуют исключительно ради количества. Реальное же расширение Континентальной лиге грозит лишь на Восток.

Жесткий потолок зарплат наступает, «Ак Барсу», СКА и ЦСКА будет сложнее всех

Важнейшим вопросом в развитии КХЛ остается и жесткий потолок зарплат, которого так ждут болельщики небогатых клубов, вынужденных конкурировать с командами-монстрами. Как заявил накануне Чернышенко, работа ведется, а клубы уже начали подготовку к сокращению своих зарплатных ведомостей к сезону 2020/2021, когда потолок официально должен быть установлен на отметке 900 миллионов рублей. В нынешнем сезоне клубам позволили выплачивать своим игрокам 850 миллионов, а в случае его превышения — платить 20-процентный штраф от суммы в чеке хоккеиста.

— И у лиги, и у ее руководителя есть четкая установка — жесткому потолку быть, — приводит слова Чернышенко Sportbox, — Все клубы должны с пониманием заключать контракты с игроками. В результате этого процесса по постепенному введению потолка зарплат мы наблюдаем выравнивание бюджетов, уже на 15 процентов снизилась разница между топ-5 клубами и худшими клубами. Конечно, нас еще это не устраивает, и мы будем предпринимать все действия, которые будут выравнивать конкурентоспособность лиги.

— Не превышают потолок зарплат 17 клубов. Четыре клуба в рисковой зоне, сложнее будет четырем топ-клубам. Выход за потолок зарплат происходит потому, что, на наш взгляд, превышены зарплаты игроков второй-четвертой пятерок. Мы бы хотели, чтобы у нас были более высокооплачиваемые звезды и не было переплаченных середняков, — сказал Чернышенко на заседании совета директоров КХЛ.

«Ак Барс» тратит на зарплаты немногим меньше двух миллиардов рублей и, очевидно, входит в четверку «рискованных» команд. Фото ak-bars.ru



Уже в следующем сезоне потолок зарплат должен составить 800 миллионов рублей с 30-процентным штрафом за его превышение. В сезоне 2020/21 потолок, как уже отмечалось, составит 900 миллионов рублей без возможности его превышения. Однако в этом рейтинге не будут учитываться доходы игроков, не достигших возраста 21 года.



А теперь давайте вспомним, что «Ак Барс» тратит на зарплаты немногим меньше двух миллиардов рублей. Очевидно, что казанский клуб входит в ту самую четверку «рискованных» команд, а компанию ему составляют СКА и ЦСКА.

С другой стороны, как подобная схема может пресечь возможность договариваться и доплачивать игрокам «в конверте»?

Медиаменеджер во главе лиги затачивает ее развитие под продажу ТВ-картинки

Если верить руководству Континентальной лиги, которое ежегодно отчитывается о делах ведомства в лучших советских традициях, по итогам сезона 2016/17 прибыль Континентальной хоккейной лиги составила 120 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказывал председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко. Интересно, что один нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин получает больше на 45 миллионов (165 миллионов за сезон), а его партнер по защите Виктор Антипин — на 5 миллионов больше (125 млн в год).

— Сегодня был важный совет директоров. КХЛ впервые получила прибыль, мы заработали 120 миллионов рублей. Среди клубов было распределено 330 миллионов рублей. Наш стабилизационный фонд составляет 500 миллионов рублей, — отчитывался тогда Тимченко.

Если верить руководству Континентальной лиги, по итогам сезона 2016/17 прибыль Континентальной хоккейной лиги составила 120 миллионов рублей. Фото khl.ru

Позже Дмитрий Чернышенко внес ремарку, указав, что общая сумма выплат в сезоне 16/17 составила 352 млн рублей, но, поскольку два клуба имели задолженность перед лигой, решили удержать эту разницу и выплатить 330 миллионов.

Сумма выплат клубам за последние три года выросла, отметил тогда глава лиги: «В первый сезон работы новой команды лиги мы выплатили 114 миллионов, потом 243 миллиона, сейчас — 352, и это хорошая динамика, которую хотелось бы сохранить».

Для сравнения, одна только команда НХЛ «Нью Йорк Рейнджерс» в 2017 году получила, по данным Forbes, $246 млн дохода и $94 млн операционной прибыли (более 6 миллиардов в рублях).

Статистика — forbes.ru

Также Чернышенко пояснял тогда, что 40% прибыли распределяется между всеми клубами.

— Дальше работает принцип телевизионного спроса: 30 процентов распределяется в зависимости от того, из какого города было показано больше игр и где больше телевизионный спрос, в том числе и на зарубежные права вещания из 30 стран, — сказал функционер.

Это как раз то, о чем мы писали выше: КХЛ под руководством главного медиаменеджера страны (Чернышенко по совместительству является генеральным директором и председателем правления «Газпром-Медиа Холдинга») делает ставку именно на продаваемость лиги как телекартинки.

В прошлом году президент лиги через официальный сайт КХЛ отчитался о новых, еще более оптимистичных цифрах и прогнозах. По словам Чернышенко общий объем доходов за юбилейный сезон 2017/2018 составил рекордные 3,05 миллиарда рублей.

— В основном это доходы от коммерческой деятельности, а рост составил почти 20 процентов. Учитывая то, что ни одна отрасль экономики не растет такими темпами, мы раскрываем потенциал лиги. Четвертый год КХЛ демонстрирует хорошие результаты, является прибыльной. Доходы от спонсоров увеличились на 20 процентов, от ТВ-прав и реализации контента КХЛ ТВ — на 15 процентов. Этот рост больше, чем рост рынка ТВ-рекламы в России.

Между клубами распределили 400 миллионов рублей — это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году, — рассказывал Чернышенко сайту КХЛ.

КХЛ под руководством главного медиаменеджера страны делает ставку на продаваемость лиги как телекартинки. Фото gazprom-media.com

Изменил с прошлого сезона Чернышенко и политику в распределении выплат за ТВ-трансляции.

— Был предложен новый порядок распределения между клубами доходов от ТВ-прав — баланс изменится в пользу клубов, чьи права продаются дороже на рынке. Делаем это согласно пункту стратегии по привлечению клубов с рынков, которые считаются привлекательными с точки зрения зрительского интереса и которые могут принести больший доход. Те, кто зарабатывает больше, должен и больше получать, — отчитался глава лиги.