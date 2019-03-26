«Нефтехимик» может сохранить всех легионеров на следующий сезон

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги выступления команды в сезоне, а также рассказал о будущем легионеров клуба.



— Все трое финских нападающих с мая становятся свободными агентами. Будем смотреть, думать и исходить из того, что мы можем сделать в комплектовании состава на будущий сезон. Под моим руководством это звено сыграло вместе всего несколько игр. По разным причинам — травмы и болезни кого-то из хоккеистов — их не удавалось воссоединить. Но на площадку выходят четыре звена, а не одно, поэтому моя задача заключалась в том, чтобы сбалансировать все атакующие тройки. И в какой-то момент нам удалось добиться этого. Мы увидели, что забросить шайбу может каждое звено.



Нижнекамск нуждается в подпитке в лице своих воспитанников, поэтому буду смотреть и на молодежь. А загадывать сейчас, какой будет состав на будущий сезон, очень рано. Будем отталкиваться от рынка свободных агентов, от того, с кем из хоккеистов «Нефтехимика» нам удастся перезаключить контракт.



Нельзя смотреть только на набранные очки, есть и другие моменты и показатели, по которым мы определяем, подходит хоккеист команде или нет. Нужно все хорошенько взвесить, но я бы не исключал варианта, при котором мы сохраним всех легионеров в Нижнекамске на будущий сезон, — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что «Нефтехимик» по итогам регулярного чемпионата занял 10-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф. Вячеслав Буцаев возглавил клуб в декабре прошлого года после отставки Андрея Назарова. В феврале этого года «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с Буцаевым.