Hyundai Elantra: безопасный и надежный спутник на российских дорогах

ТТС презентовал новую генерацию корейского автомобиля

В середине марта в дилерском центре Hyundai компании «ТрансТехСервис» автовладельцам презентовали обновленную версию Hyundai Elantra, входящую в тройку самых продаваемых автомобилей в мире. Модель отличает современный дизайн, хорошее оснащение. И хотя это уже шестое поколение автомобиля и производится он более 20 лет, интерес к машине только увеличивается.

В кузове более 200 метров сварных швов

Яркий свет софитов, громкая музыка слышались далеко за пределами автосалона Hyundai компании ТТС по адресу Декабристов, 81б. Гостей и любителей автомобилей корейской марки в автосалоне встречали накрытые столы и блестящая фотозона. Впрочем, автовладельцы больше предпочитали фотографироваться на фоне машин и пока еще накрытого темно-синей тканью автомобиля Hyundai Elantra. Шоу барменов, которые ловко подбрасывали шейкеры, разливали в бокалы разноцветные напитки и добавляли в них белый пар, также привлекло посетителей, ожидающих знакомства с Hyundai Elantra.

Шоу барменов привлекло посетителей, ожидающих знакомства с Hyundai Elantra



Когда покров с автомобиля был снят, его тут же окружили гости автосалона. Они садились за руль, открывали багажник, интересовались работой систем безопасности. Официальный старт продаж Hyundai Elantra 2019 в России начался 11 марта, а презентовали автомобиль в начале этого года. Первый раз машину публика увидела в конце 2018 года. Она сразу запомнилась современным дизайном и хорошим оснащением.

В линейке корейских автомобилей обновленный среднеразмерный седан Hyundai Elantra 2019 занимает особое место. Модель отличает приемлемая стоимость, обновленный внешний облик, интерьер. Длина автомобиля составляет 4 620 мм, ширина — 1 588 мм, клиренс — 155 мм. Обтекаемый кузов на 52% состоит из высокопрочной стали, что обеспечивает машине хорошую устойчивость и безопасность на дороге. Кузов обновленной Elantra включает в себя более 200 метров сварных швов, которые обеспечивают его жесткость, безопасность и устойчивость на дороге.

Модель отличает приемлемая стоимость, обновленный внешний облик и салон



Коробка переключения передач у автомобиля с гидротрансформатором. Это самый надежный тип конструкции. К тому же он легок в обслуживании: главное, вовремя, по регламенту, менять масло. Двигатели на Elantra без турбин, дополнительных компрессоров, агрегатов, которые выдают большую мощность, но при этом ухудшают ресурс самого двигателя. В модели использован атмосферный классический двигатель, на цепном приводе ГРМ.

Под капотом — бензиновые атмосферные моторы объемом 1,6 и 2 литра мощностью 128 и 149 сил соответственно. В базовой комплектации цена автомобиля стартует с 1 млн 49 тысяч рублей. В максимальной комплектации на 2-литровом двигателе с автоматической коробкой передач он стоит 1 млн 315 тысяч рублей.

Системы безопасности

Базовая комплектация автомобиля оснащена всеми системами безопасности: системой распределения тормозных усилий, АБС, системой управления стабилизацией, помощью при старте в гору. Система управления стабилизацией позволяет сохранить равновесие в гололедицу и дождливую погоду. Она также подразумевает, что электроусилитель руля вращается в нужную сторону импульсами, помогая автовладельцу в случае, если машина ушла в занос, выпрямить ее.

Базовая комплектация автомобиля оснащена всеми системами безопасности

Elantra оснащена системой ГЛОНАСС и в случае ДТП она автоматически набирает номер службы спасения.

— Если оператор на другом конце не получит от вас обратной связи, то службы спасения направляются по месту нахождения машины. При мелких ДТП или если вам нужна помощь или консультация, то можете нажать на кнопочку, которая находится на потолке и связаться со службой, — рассказал о новинке продавец-консультант Шамиль Салиев.

Также только у компании Hyundai в кнопку вызова ГЛОНАСС интегрирован звонок в службу поддержки автомобилей марки Hyundai. В течение года помощь на дороге владельцам Hyundai оказывается бесплатно Российским автомобильным сообществом.

— Такая функция может пригодиться, если водитель проколол колесо или не рассчитал уровень бензина. Подобная функция в Hyundai появилась с 2018 года. Мои клиенты уже несколько раз ею пользовались. Например, клиентка ночью провалилась колесом в люк, девушка, не зная, что делать, позвонила мне. Совет был следующий — нажать на кнопку на потолке машины. После этого автомобиль на эвакуаторе бесплатно доставили до сервисного центра, — отметил Шамиль Салиев.

Кроме базового оснащения есть пакет High-Tech, в него входят система мониторинга слепых зон, система предупреждения о безопасном выходе, память настроек водительского сиденья (для двух водителей), коленная подушка безопасности водителя, электрорегулировка сиденья водителя. Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, а в комплектации с пакетом High-Tech — семью подушками. Стоит отметить, что новая генерация Hyundai Elantra получила оценку Top Safety Pick+ — высшую награду от Страхового института дорожной безопасности США.

Комфортный для зимы салон

Hyundai Elantra относится к автомобилям класса С. Elantra оснащена 7-дюймовым монитором с поддержкой Apple CarPlay, камерой заднего вида с динамической разметкой, которая помогает удобно припарковаться. В других комплектациях автомобиля есть блок беспроводной зарядки для мобильного телефона.

В новой генерации Elantra учтен российский суровый климат: модель оснащена подогревом передних и задних сидений. Также добавлена функция подогрева рулевого колеса.

— Что касается качества отделки интерьера автомобиля, панель приборов мягкая, благодаря чему при движении не возникает лишних звуков, шумов. Рулевое колесо отделано кожей Nappa. Гарантия у Hyundai лояльная, и поцарапанную кожу на руле можно поменять, — рассказал Шамиль Салиев.

Новая генерация Elantra учла российский суровый климат



В зависимости от комплектации салон можно оформить в трех цветах: черном, сером и бежевом, а также в ткани и коже. Кожаный салон в пакете Style будет стоить 70 тысяч рублей. В эту стоимость также входят диски 17, светодиодные задние фары, скрытая в логотипе кнопка открывания багажника, бесключевой доступ, запуск автомобиля с кнопки, панель приборов оснащается TFT-экраном Supervision.

Конкурентами Hyundai Elantra сейчас выступают Ford Focus, Mazda 3, Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Skoda Octavia. Еще есть KIA Cerato, но с ней Hyundai Elantra, как сестры, созданы практически на одной базе и с похожими системами. Отличия лишь в оснащении, дизайне, качестве отделки материалов и условиях гарантии.

Однако основные преимущества Hyundai Elantra перед конкурентами неоспоримы: оснащение и цена. Сейчас на рынке в сегменте моделей класса С это самый доступный вариант. Десятки фамилий потенциальных покупателей в списке на тест-драйв, записавшихся в автосалоне Hyundai компании ТТС, настоящее тому доказательство.

Партнерский материал