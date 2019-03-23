Кто остановит Цулыгина? «Салават Юлаев» сотворил сенсацию №2

Уфимцы — в четверке лучших команд сезона

Перед серией «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» на Уфу ставили немногие. Уральский клуб стал безоговорочно лучшим в регулярном чемпионате на Востоке, имея в своем составе звезду по меркам КХЛ — Найджела Доуса и реализуя большинство с убийственной точностью. Но подопечные Николая Цулыгина заставили соперника психовать и проигрывать с крупными счетами, попутно улучшая свою игру. В итоге лидеры «Авто» не были похожи сами на себя, во вратарской дуэли Метсола переиграл Коваржа, а тренер «Салавата Юлаева» не оставил ни единого шанса своему уральскому коллеге. О том, как уфимцы продолжают «шуметь» в плей-офф, — в материале «Реального времени».

Ноль очков Доуса



Да, на бумаге уфимский клуб сотворил настоящий подвиг: шестая команда Востока переиграла безоговорочного лидера конференции со счетом 4:1. Но по игре «Салават Юлаев» был еще более убедителен, чем в серии первого раунда против магнитогорского «Металлурга». Мы подробно рассказывали, как по итогам тех матчей лидер соперника Сергей Мозякин так и не смог забросить ни одной шайбы. В противостоянии с «Автомобилистом» случилось еще более удивительное событие — лидер уральского клуба и один из лучших легионеров КХЛ Найджел Доус не набрал ни одного очка.

Залогом классной игры против звена лидеров «Авто» снова стали удачные действия тройки Александра Кадейкина. Сам форвард уже по ходу сезона привлекался к сборной России, а по итогам еще не завершившегося плей-офф уже забронировал себе поездку на майский чемпионат мира в Словакию. Такой грамотной чеккерской игры не приходилось видеть даже у западных монстров ЦСКА и СКА. Тем интереснее будет, если «Салават Юлаев» не остановится на достигнутом и выйдет в финал Кубка Гагарина.

Еще одним залогом такой убедительной победы уфимцев стала игра вратаря. Кажется, Юха Метсола прямо сейчас показывает игру даже убедительнее той, что демонстрировал швед Эрик Эрсберг в победном для «Салавата» плей-офф 2011 года. И это со скидкой на тот мощный состав, который был у Уфы восемь лет назад. В серии с «Автомобилистом» Юхе было еще труднее, так как двухматчевую дисквалификацию на ровном месте схватил один из ведущих защитников команды Григорий Панин.

Еще одним залогом такой убедительной победы уфимцев стала игра вратаря. Фото hc-avto.ru



Бурмистров снова «отличился»

В решающей, пятой игре серии в Екатеринбурге показательным стал не только счет (4:1), но и то, кто забрасывал шайбы в составе уфимского клуба. Это трое легионеров атаки (Умарк, Хартикайнен, Кемппайнен) и разыгравшийся в плей-офф Владимир Ткачев, от которого такой игры ждали весь сезон. Харти забил спустя минуту игрового времени, и больше вопросов, кто идет дальше в этой серии, в целом не возникало. Уфимцы были на голову сильнее и крепче соперника практически во всех игровых компонентах, которые важны в плей-офф для команды, ведущей в счете. Так, за две последних игры серии «юлаевцы» блокировали броски соперника пятьдесят раз.

Но самое главное, в чем «Салават Юлаев» переиграл соперника, это психология. «Автомобилист» совершенно не потянул лямку лидера, и в ключевые моменты хоккеисты уральцев заметно нервничали. В конце первого периода Стефан да Коста устроил настоящий цирк с удивленными гримасами на лице и разговорами с судьями. Француза быстро отправили в раздевалку до конца игры, а его команда должна была пять минут провести в меньшинстве.

Но тут уже внес свою ложку дегтя в большую бочку меда башкирского хоккея воспитанник «Ак Барса» Александр Бурмистров. Хоккеист провел не самую лучшую серию и против «Магнитки», но тогда он запомнился хотя бы удачным полезным действием в овертайме шестого матча, когда не дал шайбе покинуть зону соперника. В решающей игре серии с «Автомобилистом» Бурмистров отличился только глупейшим удалением: он в большинстве зачем-то вставил клюшку между ног Анатолия Голышева, а уронив его, начал спорить с арбитром. Но наказание последовало незамедлительно, и приравнено оно было к поступку Да Косты: пять минут за удар клюшкой и дисциплинарный штраф до конца игры.

Вячеслав Основин, на которого Бурмистрова обменяли в Уфу из Казани, в этот вечер находился в «Баскет-холле» на ответной игре УНИКСа с «Валенсией» — для него и его команды сезон завершился еще 3 марта. Да, плей-офф у Бурми продолжается, но Александру определенно нужно собраться с мыслями на серию с «Авангардом».

Цулыгин полностью переиграл своего более опытного коллегу из Екатеринбурга Андрея Мартемьянова. Фото hc-avto.ru



«Каждый знал, что ему делать, это командная победа»

Если по итогам первого раунда можно было говорить о тотальном превосходстве легионеров уфимцев, то после серии с «Авто» не стоит жалеть эпитетов в адрес главного тренера «Салавата» Николая Цулыгина. Он полностью переиграл своего более опытного коллегу из Екатеринбурга Андрея Мартемьянова. По ходу уральско-башкирского противостояния не раз были моменты, когда казалось, что «Автомобилист» вот-вот должен переломить ход серии. Но Цулыгин своими грамотными решениями и спокойствием на тренерской скамейке спокойно шел к намеченной цели и в последних двух играх суммарно выиграл 8:3.

— Это командная победа. Каждый знал, что ему делать: в обороне, в атаке. Спокойно готовились к каждой следующей игре, — говорил после матча Николай Леонидович в прямом эфире.

По ходу сезона Цулыгина много раз увольняли и болельщики, и специалисты. Но он выстоял и теперь может смело претендовать на титул лучшего тренера сезона, который вручается КХЛ ежегодно на специальной церемонии в конце весны. Да, Цулыгин может проиграть разгромно свою следующую серию или финал Кубка Гагарина, где его команде будет противостоять ЦСКА или СКА. Но одним из главных достижений его кубковой работы в этом году является то, что уфимские болельщики уже заговорили в духе: «А вдруг у нас теперь появился свой Билялетдинов?».

Действительно, поклонникам «Салавата Юлаева» надоела тренерская чехарда последних сезонов, и в Уфе были бы не прочь заиметь тренера, который дает результат, на долгие годы. На продление контракта на следующий сезон Цулыгин определенно наработал. Но говорить о работе на десяток лет вперед пока, конечно же, рано. По сути, Николай Леонидович пока только повторил результат Владимира Юрзинова-младшего, который в 2014 году также выходил в финал конференции и работа которого в Уфе заслуживала всяческих похвал. Но уже в середине следующего сезона он был уволен. У Цулыгина есть важное преимущество — он уроженец столицы Башкортостана, то есть «в доску» свой для уфимского хоккея. Но перед глазами есть и прошлогодний пример челябинца Анвара Гатиятуллина, который после удачного сезона с «Трактором» и выхода в финал Востока покинул клуб и отправился на повышение в питерский СКА и сборную России. Пусть уже и не главным тренером.

Теперь на пути «Салавата Юлаева» стоит омский «Авангард». Фото hawk.ru



«Авангард» не так страшен?

Теперь на пути «Салавата Юлаева» стоит омский «Авангард», играющий в Балашихе. «Ястребы» без проблем деклассировали «Ак Барс» в первом раунде и устроили настоящую кровавую бойню с «Барысом» во втором. Уже появилось немало шуток про то, что серия омичей против казахстанского клуба начиналась в Астане, а заканчивалась в Нурсултане. Те же 4:1 по итогам пяти матчей там выглядят абсолютно закономерно.

Как бы это кощунственно не звучало, но больше всех ходом этой серии может быть удовлетворен «Салават Юлаев». По ходу противостояния с «Барысом» из-за травм «Авангард» лишился сразу нескольких лидеров. Почти на месяц выбыл нападающий Илья Михеев. Больше недели пропустит Денис Зернов, которого уже не стесняются называть «молодым Дацюком». Еще ряд хоккеистов выходили на лед с травмами различной степени тяжести.

Тем временем у самого «Салавата» к финалу Востока как раз восстановится Антон Бурдасов, который получил травму еще в третьей игре против «Магнитки». Отбыл свою дисквалификацию Панин. Будет время и у других игроков подлечить свои болячки.

Безусловно, омичи будут лидерами в этой паре, но не стоит от них ждать недооценки «Салавата», который выиграл две подряд серии, не будучи в них фаворитом. Наверняка подопечные Боба Хартли не отойдут от своего атакующего стиля и будут играть с «юлаевцами» строго первым номером. Хотя сейчас уже впору говорить не о сильных сторонах соперников «Салавата Юлаева», а о том, кто и как будет противостоять самому Цулыгину, который показал себя гибким тренером, не срывающимся на панику.

Обидно для уфимцев будет только одно — если не выиграют серию с «Авангардом» и не попадут в финал Кубка Гагарина, то точно останутся на четвертой позиции по итогам сезона и не завоюют в этом сезоне никаких медалей. А они их своей игрой в этом плей-офф заслужили.