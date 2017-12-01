Как Татарстан выбился в лидеры по благоустройству, провалив план

Республика заняла первое место по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в России, но при этом работы выполнены не более чем на 69%

Фото: Олег Тихонов

Минстрой подготовил рейтинг регионов по выполнению проекта «Формирование комфортной городской среды». Татарстан поднялся на первое место, однако этому помогли прежние заслуги в благоустройстве, накопленный опыт и готовность к проекту. А вот выполнение самих планов оказалось не на высшем уровне. Многие сроки не смогли соблюсти, а процент сдачи готовых объектов составил не выше 69%. По этому показателю республика — лишь в конце четвертого десятка. В других регионах ПФО дела обстоят гораздо хуже. Ни один не смог набрать выше 60 баллов, а самое высокое после РТ место оказалось 26-м — у Пензенской области. Еще шесть субъектов вообще не попали в рейтинг.

Минстрой не стал публично стыдить аутсайдеров

Минстрой РФ озаботился степенью реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» и решил подвести промежуточные итоги его реализации. Напомним, проект запустили с 2017 года, а в целом программа рассчитана до 2022-го. Только на этот год на проект выделено 42,2 млрд рублей. 25,6 млрд дал федеральный центр, а еще 16,6 млрд регионы нашли сами. Львиная доля этих средств пошла на благоустройство дворов — 41,5 млрд, а чуть меньше 0,7 млрд — на парки и скверы.

По плану 2017 года в регионах должны были привести в порядок 15000 дворов и 2500 парков и скверов. Минстрой не стал приводить цифры по выполнению этих планов, а лишь определил, кто лучше остальных справляется с поставленными задачами, составив рейтинг.

Львиная доля этих средств пошла на благоустройство дворов — 41,5 млрд, а чуть меньше 0,7 млрд — на парки и скверы. Фото dorogi.tatarstan.ru



Оценивали аж по 15 параметрам, по каждому из которых имелась собственная шкала оценки. Среди показателей — как реальные практические (степень выполнения мероприятий на отчетную дату, наличие муниципального софинансирования, риски незавершения работ, количество объектов и т.д.), а также и те, что должны были показать активность чиновников на местах (количество форм вовлечения граждан, попадание субъекта в библиотеку лучших практик, качество бюджетного планирования, наличие соответствующего интернет-ресурса). В итоге регионы были проранжированы по совокупности баллов.

Лидером стала Республика Татарстан (68 баллов). Всего на балл от нее отстала Калужская область (67), и еще на один — Чечня (66). Что интересно, в десятке лидеров оказались самые разные регионы по уровню экономического развития, и уж совсем откровенные аутсайдеры, как, например, Чукотский автономный округ. Последний занял восьмую строчку с 63 баллами.

А вот самые худшие регионы Минстрой называть не стал. В итоговом отчете представлены 50 верхних позиций. По еще 31 региону с самыми минимальными показателями данные скрыты. Четыре региона в рейтинге не участвуют. Очевидно, речь идет о Крыме и Севастополе, которые традиционно оценивают вне общих списков, и еще двух городах федерального значения — Санкт-Петербурге и Москве.

Программы реконструкции стартовали еще в 2014 году, а в 2015 году даже провели соответствующий год и наняли специального помощника президента — Наталию Фишман. Фото Олега Тихонова

Татарстан, конечно, лидер, но планы не выполнил

Лидерство Татарстана хорошо объяснимо. Помимо регулярных республиканских и муниципальных программ по благоустройству территорий, региону и раньше перепадали федеральные деньги на эти цели (по крайней мере, для Казани): в рамках подготовки к Универсиаде-2013, к ЧМ по водным видам спорта 2015 года и к ЧМ по футболу — 2018.

А парками и скверами здесь начали заниматься одними из самых первых. Программы реконструкции стартовали еще в 2014 году, а в 2015 году даже провели соответствующий год и наняли специального помощника президента — Наталию Фишман. 2016-й продолжили благоустройством береговых зон. Так что у республики уже были и отработанные механизмы, и проекты, и соответствующие чиновники, которым в обязанности вменялась эта работа.

Тем не менее Татарстан далеко не по всем показателям набрал высшие баллы. Самое главное — в регионе не выполнили плановые показатели: во-первых, не соблюли сроки работ, во-вторых, благоустройство завершено лишь в отношении 30—69% объектов (конкретная цифра в отчете не названа, лишь диапазон). По второму показателю республика оказалась лишь в конце четвертого десятка.

То есть до наступления зимы работы еще не завершили. Спасли другие показатели, большинство из которых во многом — следствие прошлых заслуг и готовности республики к этому проекту.

2016-й продолжили благоустройством береговых зон. Фото prav.tatarstan.ru

Регионы ПФО провалили работу по благоустройству?

Другим регионам Приволжского федерального округа повезло гораздо меньше. Татарстан оказался единственным из ПФО в числе лидеров. Кроме него в рейтинг попали еще семь субъектов из округа. И не один из них не смог перевалить за отметку в 60 баллов. Самый лучший показатель у Пензенской области — 57 баллов, но это только 26-е место. У Удмуртии — 56 (29-е), у Башкирии — 54 (37-е). Пермский край и Мордовия получили по 53 балла, а Нижегородская и Оренбургская области — по 52. Все четыре региона оказались лишь в четвертом десятке списка.

Еще шесть регионов ПФО попали в список 31 аутсайдера. Среди них — традиционно занимающие невысокие позиции Кировская, Саратовская, Ульяновская области и Марий Эл. Как ни странно, в этом же списке оказалась и экономически мощная Самарская область, а также Чувашия, которая раньше в благоустройстве могла дать фору многим соседям по Поволжью.