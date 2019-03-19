«Мы цифровизуем человека»: новые резиденты Иннополиса обещают минимизировать антропогенные ошибки

В ОЭЗ «записались» торговые сети и создатели дополненной реальности

ОЭЗ «Иннополис» пополнилась семью новыми резидентами и двумя компаниями-партнерами — их количество доведено теперь до 83-х и 11-ти соответственно. Общий заявленный объем инвестиций новичков составил 660 млн рублей. Наиболее крупными инвесторами стали X5 Retail Group и ООО «Магнит ИТ Лаб». Всего на сегодняшний день компаниями-резидентами освоено 6,9 млрд рублей. Подробнее о новых проектах особой экономической зоны — в материале «Реального времени».

Разработка IT-решений для магазинов будущего

Проекты новых компаний–резидентов рассмотрели вчера на наблюдательном совете особой экономической зоны «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Совет положительно оценил заявки претендентов — семь компаний стали резидентами, две — компаниями-партнерами. Статус резидентов получили «Корпоративный центр ИКС 5» (планирует создание в Иннополисе центра технологической разработки X5 Retail Group), ООО «Магнит ИТ Лаб», ООО «Серчинформ Интеграция», «ВРМ Групп», компании, близкие к бывшему министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову, — «Дигинавис», «Ресурс» (последние стали партнерами) и другие.

IT-директор X5 Retail Group Сергей Козырь рассказал журналистам, что Рустаму Минниханову были представлены проекты как зрелого бизнеса, так и стартапов.

— Мы говорили о присутствии в Иннополисе в качестве резидента, который будет разрабатывать решения для магазинов будущего. Это больше IT-решения, которые позволяют трансформировать операционные процессы как внутри бизнеса, так и для покупателя. Фокус будет сделан на внутренней оптимизации персонала, на привлечении IT-решений, связанных с видеоаналитикой, большими данными, которые позволяют более таргетированно подходить к нашим клиентам, — сообщил Козырь.

Кроме того, X5 Retail Group рассматривает возможность создания «беспилотного магазина». В настоящее время рассчитывается экономическая эффективность различных его моделей.

— Я думаю, мы вернемся к этому вопросу позже, когда появится понимание, что и когда будет. Давайте возьмем паузу, нам надо завершить внутренние процессы, связанные с этой идеей, — отметил IT-директор торговой сети.

«Нам интересен и опыт других резидентов ОЭЗ. Они могут подкинуть идеи. Уже на сегодняшнем совещании мы услышали несколько идей, которые можем применить в текущий момент», — добавил Сергей Козырь (на фото слева)



В Иннополис компания планирует вложить несколько сотен миллионов рублей. На первоначальном этапе штат сотрудников X5 Retail Group будет состоять из 32 разработчиков программных решений. Торговая сеть планирует плотно сотрудничать с университетом Иннополиса. «Нам интересен и опыт других резидентов ОЭЗ. Они могут подкинуть идеи. Уже на сегодняшнем совещании мы услышали несколько идей, которые можем применить в текущий момент», — добавил Сергей Козырь.

Еще один крупный игрок рынка ретейла — торговая сеть «Магнит» также заинтересовалась статусом резидента Иннополиса. Евгений Мельников, директор дирекции информационных технологий и защиты информации компании, заявил, что «Магнит» планирует внедрить решения для управления мобильными платформами для сотрудников, а также для работы с поставщиками и покупателями.

— Сами знаете, мобильные телефоны сейчас процветают, мы используем их не только в качестве диктофонов, но и в качестве главного решения, которое постоянно с нами. Мобильное устройство позволяет понимать потребности покупателей. Управление мобильными устройствами дает возможность предоставлять сервисы бесперебойной работы, сервисы контроля, системы мониторинга и автоматизировать работу сотрудников. Мы можем ее максимально упростить, давать задания, чтобы работать на нашего покупателя, — рассказал журналистам Евгений Мельников.

Торговая сеть внедряет прайс-чекеры для программ лояльности, чтобы можно было использовать ее не только по карте, но и с помощью мобильного планшета. До конца года «Магнит» планирует внедрить мобильное приложение. Офис компании в Иннополисе будет состоять из 20 сотрудников. К сотрудничеству также планируется привлекать студентов университета Иннополиса.

Евгений Мельников (на фото справа) заявил, что «Магнит» планирует внедрить решения для управления мобильными платформами для сотрудников, а также для работы с поставщиками и покупателями



Очки дополненной реальности обучат собирать автомобиль

Статус резидента Иннополиса получила также компания VRM Group, которая занимается разработкой систем виртуальной и дополненной реальности для обучения персонала. Спрос на предложения VRM Group уже есть со стороны СПО Москвы, Перми, заинтересовались ими и в соседних с Татарстаном регионах — Удмуртии и Башкирии. В РТ пока идут переговоры с министерством образования по поиску площадок для апробации.

— Компания «ВРМ» — единственный в Татарстане и один из четырех в России системных партнеров «КУКА Роботикс Рус». Понимая ситуацию в промышленности и то, насколько важны и нужны люди и как много при этом проблем связано с их обучением и переподготовкой, мы решили создать новый продукт. С помощью очков дополненной реальности мы цифровизуем человека, то есть показываем ему что и как делать наглядно. У нас есть голографические изображения, которые помогают обучать. Человек как будто работает под чутким руководством опытного инструктора, — рассказал Булат Шамсутдинов, соучредитель и коммерческий директор VRM Group.

Система виртуальной и дополненной реальности для обучения персонала предназначена для использования в сборочном производстве, там, где необходима сложная сборка авиа-, автодвигателя. Как правило, для этих отраслей специалистов готовят долго, а эксперимент разработки «ВРМ» показал, что опытного сборщика можно получить уже через пару дней. Объем инвестиций в Иннополис составит 57 млн рублей.

— На первом этапе мы продаем систему средним профессиональным учебным заведениям, в дальнейшем, отработав с ними весь процесс, начнем продажи промышленным предприятиям. Сейчас очки дополненной реальности стоят дорого, но все аналитики мира сходятся в том, что, как и сотовые телефоны и компьютеры, на протяжении ближайших лет они будут дешеветь, — добавил Шамсутдинов.

Как отметил Лев Матвеев, председатель совета директоров «СерчИнформ», практически у всех регионов, министерств и ведомств есть проблемы с информационной безопасностью



Информационная незащищенность на примере Татарстана

Разработкой систем информационной безопасности в Иннополисе займется ООО «СерчИнформ Интеграция». Как отметил Лев Матвеев, председатель совета директоров «СерчИнформ», практически у всех регионов, министерств и ведомств есть проблемы с информационной безопасностью. На примере Татарстана компания намерена показать, чем такая незащищенность чревата. И инвестировать в ОЭЗ «Иннополис» порядка 100 млн рублей в течение пяти лет.

— Чем больше информации переводится в цифру, тем больше шансов, что она уйдет не туда, куда надо. Как пример — гостиницы делают сканы паспортов, а потом они продаются в интернете. Управления градостроительства выходят во внешний мир и там же оказываются планы застройки, информация об одиноких пенсионерах с квартирами, о пенсиях, медицине. Чтобы показать уровень проблем, нужна добрая воля руководства одного из субъектов федерации. И мы надеемся с помощью Татарстана, вступив в Иннополис, убедить [всех] в необходимости информационной защиты, — заявил Матвеев.

Также статус резидентов получило ООО «Аллока Аналитика», дочерняя компания ООО «Аллока». Она займется модернизацией и развитием существующих продуктов компании в сфере аналитики и управления телефонными звонками. ООО «ТГТ Сервис» планирует создавать в Иннополисе автоматизированную систему для визуализации и анализа данных геофизических исследований нефтяных скважин. Компания «Радиус исследования» будет разрабатывать в ОЭЗ Business Intelligence-системы управления моделями прогнозирования, стратегиями продаж и рекламными кампаниями.

А партнерами ОЭЗ «Иннополис» стали компании «Дигинавис» и «Ресурс». Первая планирует инвестировать в создание прорывных разработок в области «сквозных» цифровых технологий, а ООО «Ресурс» будет предоставлять высокотехнологичные решения в области подбора и поиска персонала.