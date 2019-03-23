«Хорошо у нас в саду»: самая «дорогая» заведующая детсадом Казани получает почти 100 тысяч рублей

А глава лучшего ДОУ по величине зарплаты не вошла и в топ-20

Средняя зарплата заведующих казанскими детскими садами в 2018 году вплотную приблизилась к отметке 50 тыс. рублей. В основном величина их жалования зависит от новизны дошкольного образовательного учреждения — все три самых высокооплачиваемых заведующих возглавляют детские садики, открытые в 2011 году по программе «Бэлэкэч» (и в каждом из них, заметим, обучается уже на сотни и сотни детей больше проектной нормы). И почти никак не зависит от позиции самого детского сада в рейтинге, составляемом ежегодно казанской мэрией. Подробности — в аналитическом обзоре «Реального времени».

Детсадов за год стало меньше, но на оплату заведующих ушло на 10 млн рублей больше

Средняя зарплата заведующих казанских детсадов в 2018 году вплотную приблизилась к отметке в 50 тыс. рублей — увеличившись на 8% и составив 49,5 тыс. рублей. Напомним, в 2016 году руководители ДОУ столицы РТ зарабатывали около 44 тыс. рублей в месяц, в 2017-м — 45,4 тыс. рублей, всего на 3% больше. Таким образом, повышение зарплат в прошлом году можно рассматривать как довольно существенное.

При этом зарплаты — это далеко не весь доход заведующих: так, три года назад аналитическая служба «Реального времени» уже писала о том, что по итогам подачи деклараций о доходах за 2015 год, которые включали в себя также продажу имущества, процентный доход с банковских вкладов и другое, средний годовой доход заведующих казанскими детсадами составил 678,8 тыс. рублей (или 56,5 тыс. рублей в месяц на человека).

Заметим, что в прошлом году детсадов Казани стало номинально меньше — это следствие курса казанской мэрии на укрупнение уже существующих ДОУ (часть садов были слиты друг с другом). В результате автоматически снизилось и число заведующих: с 311 до 302. В среднем на оплату услуг заведующих в 2016 году было потрачено 150 млн рублей, в 2017-м — 170 млн рублей, в прошлом году — уже 180 млн рублей.

Детсад №414 «Звездный малыш» был построен не так давно, в 2011 году по программе «Бэлэкэч». Фото kzn.ru



Самая высокооплачиваемая заведующая детсадом получает уже почти 100 тыс. рублей — сам детсад лишь 30-й в рейтинге

Самую высокую зарплату продолжила получать заведующая детсадом №414 комбинированного вида Ново-Савиновского района Татьяна Пирская, зарплата которой выросла на 10%, приблизившись к стотысячной отметке (напомним, девять директоров школ в Казани получают зарплату больше 100 тыс. рублей) — 97,2 тыс. рублей.

Детсад №414 «Звездный малыш» был построен не так давно, в 2011 году, по программе «Бэлэкэч». Это двухэтажное здание на 2,4 тыс. кв. м располагается в двух корпусах на проспекте Амирхана и улице Четаева. Первоначально он был рассчитан всего на 140 малышей. В 2017 году там было, однако, уже 535 детей, в прошлом году их число выросло до 557. Интересно, что если в 2015 году №414 занимал первое место среди детских садов Казани по данным казанской мэрии, то по итогам 2016/2017 года он вылетел из топ-10, заняв лишь 15-е место, а в прошлом году занял всего лишь 30-ю позицию.

У Пирской 28 лет педагогического стажа, из которых 20 лет она была заведующей, имеется несколько почетных грамот как от Минобрнауки РТ, так и от казанской мэрии.

В 2014 году правозащитники обвинили руководство дошкольного учреждения в организации схемы денежных поборов с родителей малышей: якобы между директором благотворительного фонда «Дети будущего», который имел с детсадом договор о сотрудничестве, и родителями заключалось соглашение о ежемесячных взносах по 1,5 тыс. рублей на расчетный счет фонда. Прокуратура установила, что из перечисленных родителями денег директору и бухгалтеру фонда выплачивались зарплата и пенсионные отчисления: на эти цели было предназначено 500 тыс. рублей из запланированного в 2013 году дохода фонда в 2 млн 450 тыс. рублей. А на организацию охраны воспитанников детсада было выделено лишь 80 тыс. рублей.

Пирская заявила тогда в ответ, что родители доплачивали педагогическому персоналу за дополнительную единицу в каждой группе и дополнительное питание детей, в частности за кислородные коктейли, которые, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, должны назначаться детям только по медицинским показаниям и при условии ежедневного контроля медицинским работником образовательного учреждения. История для Пирской и детсада закончилась благополучно, благодаря в том числе и поддержке родителей малышей, которые рвению прокуратуры были не рады, осудив пожаловавшихся на поборы родителей: «Работает, старается, так ведь нет — на всех не угодишь».

Заведующая детсадом №414 объясняет факт своего лидерства (за год она зарабатывает уже больше 1,1 млн рублей) тем, что «так, видимо, получилось за счет внебюджетных средств»: «Наш детсад оказывает платные дополнительные образовательные услуги, востребованные родителями. Эти доходы мы распределяем среди всего коллектива, а не только среди администрации или педагогов, как это делают в других садах. Надбавку у нас получают и нянечки, и повара, и уборщицы, и даже дворник, хотя это не они дополнительно занимаются с детьми английским или танцами».

Детсад опустился на 10 позиций, зарплата руководства выросла на треть

Заметим, что у пяти вошедших в топ-10 заведующих детскими садами Казани в прошлом году резко выросли зарплаты. К примеру, сразу на второе с седьмого места переместилась руководитель ДОУ №99 комбинированного вида Ново-Савиновского района Рита Хакимова, зарплата которой за год увеличилась почти на треть, составив 86 тыс. рублей. Интересно, что по уровню дохода, исходя из декларации заведующей за 2015 год, Хакимова тогда занимала всего лишь 61-е место с доходом в 797,15 тыс. рублей (в среднем — 66,4 тыс. рублей в месяц).

И этот детсад далеко не в лидерах рейтинга казанской мэрии — он занял по итогам прошлого учебного года лишь 26-е место, потеряв за год сразу 10 позиций. Это тоже относительно новый садик под названием «Абвгдейка», открылся он в том же 2011 году, стоимость объекта составила 216,7 млн рублей — детсад разместился в трехэтажном типовом здании площадью 4,7 тыс. кв. м. Изначально он был рассчитан на 260 мест, потом в проектную мощность вписали новую цифру в 370, но сегодня в него понабилось в два с лишним раза больше малышей — 542.

У самой Хакимовой педагогический стаж сроком 22 года, стаж заведующего — 11 лет и множество почетных грамот, в том числе от управления образования Казани «За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в систему национального образования».

В прошлом году оказался награжден и сам детсад №99, несмотря на понижение рейтинга — получив грант как один из лучших билингвальных детсадов Казани (наряду с ДОУ №348 Авиастроительного район, ДОУ №273 Вахитовского района, ДОУ №32 Приволжского района, ДОУ №81 Кировского района, ДОУ №50 Советского района).

В тройку высокооплачиваемых вошла заведующая татарского детсада — одного из лучших в Казани

На 22% выросла зарплата у Татьяны Петручик, заведующей детским садом №151 комбинированного вида Ново-Савиновского района — таким образом, самые высокооплачиваемые заведующие работают именно в этом районе. Зарплата Петручик составила 84 тыс. рублей.

В 2017 году ее детсад занял шестое место среди лучших ДОУ Казани, в 2018 году переместился уже на второе, набрав 583 балла. Этот детсад тоже из новеньких, открытых в 2011 году по программе «Бэлэкеч» под именем «Академия детства». Он стал известен как «детский садик с халяль-группами». И в нем тоже ныне превышена проектная мощность: изначально он был рассчитан на 260 детей, теперь же в него ходят 348 малышей. Главный упор в образовании здесь делают на обучение татарскому языку, которое начинается с достижения детьми возраста 3-х лет.

Сразу с 23-го на четвертое место в рейтинге поднялась заведующая детсадом №55 комбинированного вида Приволжского района Наталья Шлычкова, зарплата которой выросла в 2018 году на 35%, или 20 тыс. рублей — до 78,6 тыс. рублей.

Детсад основан в 1977 году, здесь учится 301 ребенок. У Шлычковой 25-летний педагогический стаж, 9 лет она возглавляет детсад, имеет множество почетных грамот и благодарственных писем.

Этот детсад тоже из новеньких, открытых в 2011 году по программе «Бэлэкеч» под именем «Академия детства». Он стал известен как «детский садик с халяль-группами». Фото Teamsky / skyscrapercity.com

Заведующие одними из лучших и одними из худших детсадов получают почти одинаковую зарплату

«Старички» рейтинга — заведующие Танзиля Сунгатуллина (детсад №261 Советского района — зарплата 78,2 тыс. рублей), Рамзия Самигуллина (детсад №76 присмотра и оздоровления Советского района — зарплата 78,2 тыс. рублей), Татьяна Давыдова (детсад №185 комбинированного типа Советского района — зарплата 75,3 тыс. рублей) и Адиля Санатуллина (детсад №387 — Центр развития ребенка Московского района — зарплата 73,8 тыс. рублей) сохранили места в топ-10, но из-за более высокого роста зарплат Хакимовой, Петручик и Шлычковой занимают по итогам 2018 года соответственно с пятого по восьмое места в рейтинге. У двоих заведующих — Сунгатуллиной и Самигуллиной зарплата выросла лишь на 3—8%, а у Давыдовой и Санатуллиной даже упала на 4—5%.

Интересно, что рост и падение зарплат заведующих редко коррелируют с позицией в рейтинге лучших детсадов.

Так, детсад №76, основанный еще в 1970 году и специализирующейся на детях с туберкулезной интоксикацией (здесь обучают всего 95 детей), Самигуллиной с 34-летним педагогическим стажем в рейтинге детсадов Казани опустился в 2017 году со 102-го на 210-е место. В прошлом году он занял и вовсе лишь 288-е место.

Детсад №261 Советского района, основанный в 2002 году (обучаются более 350 детей), под руководством Танзили Сунгатуллиной в 2017 году занимал 11-е место в рейтинге лучших детсадов Казани, а в 2018-м переместился на пятое.

Детсад №185 Советского района под названием «Аистенок» — собрат ново-савиновским «новичкам», открылся тоже по программе «Белекеч» в 2011 году. Опять же по нормативам там должно было обучаться 260 малышей — но сегодня его посещают уже 566 детей, то есть на 300 больше, чем предполагалось. В 2017 году «Аистенок» занял 4-е место среди лучших детсадов, поднявшись с 12-го. Однако в прошлом году опустился сразу на 14-е место.

Наконец, детсад №387 Московского района, открывшийся еще в 1987 году и набравший 455 детей, под руководством Адили Санатуллиной в рейтинге детсадов в 2017 году занимал первое место и в 2018-м остался одним из лучших, заняв третье.

Лучшим детсадом Казани в прошлом году стал №131 Приволжского района под названием «Стрекоза», который набрал 627 баллов. Фото 2gis.ru

Глава лучшего детсада Казани — №131 «Стрекоза» — по величине зарплаты не вошла и в топ-20

Как и ранее, заведующие детсадов, занявших самые высокие места по итогам учебного года 2017/2018, получают далеко не самые высокие зарплаты.

Так, лучшим детсадом Казани в прошлом году стал №131 Приволжского района под названием «Стрекоза» (основан в 2007 году — учатся 329 малышей), который набрал 627 баллов. И в 2017 году детсад занимал высокое третье место. Однако заведующая им Оксана Куленева, получившая в прошлом году нагрудный знак «За заслуги в образовании РТ», в рейтинге зарплат заняла лишь 23-е место — она получает всего 63,5 тыс. рублей в месяц (справедливости ради отметим, что зарплата ее выросла на 23%).

Людмила Царькова, заведующая детсадом №42 Приволжского района (учатся почти 300 детей), занявшего в прошлом году пятое место среди казанских ДОУ и поднявшегося на него с десятого места, занимает в зарплатном рейтинге лишь 70-е место, получая всего 57 тыс. рублей.

Заведующая детсадом №397 Ново-Савиновского района (посещают 380 малышей), поднявшегося с девятого места на шестое по итогам прошлого года, в зарплатном рейтинге занимает 11-е место — 70,3 тыс. рублей.

Детсад №152 Авиастроительного района (300 детей) занял в прошлом году седьмое место в рейтинге лучших ДОУ Казани, опустившись со второго — ее заведующая Татьяна Павлова получает, однако, всего 52,1 тыс. рублей и занимает в зарплатном рейтинге лишь 107-е место.

Зарплата руководителей детсадов Казани, 2018 год

№№ Наименование учреждения Наименование учреждения (полное) ФИО Среднемесячная заработная плата за 2018 год за счет всех источников финансирования Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования 1 МАДОУ «Детский сад №414» Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №414 комбинированного вида » Ново-Савиновского района г.Казани Пирская Татьяна Борисовна 97 233,33 88 576,00 2 МБДОУ «Детский сад №99 „ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад №99 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани Хакимова Рита Харисовна 86 192,08 68 014,92 3 МБДОУ «Детский сад №151» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад №151 комбинированного вида»Ново-Савиновского района Петручик Татьяна Борисовна 83 985,62 68 886,90 4 МАДОУ «Детский сад № 55» Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 комбинированного вида» Приволжского района г.Казани Шлычкова Наталья Викторовна 78 625,00 58 246,92 5 МАДОУ «Детский сад №261» Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке» Советского района г.Казани Сунгатуллина Танзиля Гарафовна 78 244,10 72 486,90 6 МДОУ «Детский сад N 76» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 присмотра и оздоровления» Советского района г.Казани Самигуллина Рамзия Габдулхаликовна 78 238,10 76 122,35 7 МАДОУ «Детский сад №185» Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №185 комбинированного вида» Советского района г.Казани Давыдова Татьяна Николаевна 75 330,21 78 650,00 8 МАДОУ «ЦРР-д/с N387» Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Центр развития ребенка — детский сад № 387«Московского района г.Казани Санатуллина Адиля Наилевна 73 881,10 77 500,00 9 МАДОУ „Детский сад №398“ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад № 398 комбинированного вида“ Советского района г.Казани Морозова Светлана Владимировна 72 791,67 57 266,67