Цветы оптом: как Узбекистан стал основным импортером роз в ПФО, а Мордовия — экспортером

Исследование оптового рынка срезанных цветов и самые выгодные розничные цены в преддверии 8 Марта

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» продолжает помогать читателям готовиться к 8 Марта. Вчера мы выяснили, что цены на готовые букеты к праздникам выросли на 30%, в целом же в этом году рост цен на цветы составил 12—15%, предприниматели это связывают с повышением цены на бензин, ростом курса валют и НДС. Сегодня мы изучили, откуда завозят в регионы ПФО срезанные цветы, результаты получились неожиданными. Узнали, что некоторые теплицы в округе не только обеспечивают российских покупателей, но и экспортируют товар. Для тех, кто еще не купил цветы, интересной будет информация о самых выгодных предложениях в Казани.

В ПФО ввезли 830 тонн цветов на 2,1 млн долларов

Из 14 регионов ПФО цветы напрямую «из-за бугра» принимают только в трех: Саратовской, Самарской областях и Татарстане. По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году в сумме в эти регионы ввезли 830 тонн цветов на $2,1 млн, это на 44% меньше, чем в 2017 году, когда ФТС зафиксировала поставки на $7,7 млн — 18 млн штук цветов весом более 1400 тонн.

В 2018 году лидером по поставкам стала Саратовская область — туда ввезли цветов на $1,3 млн, следом идут Самара ($807 тыс.) и Татарстан, доля последнего — $5,6 тысячи. Объяснить такой перевес вряд ли можно тем, что в других регионах ПФО спрос на цветы меньше — скорее всего, пройти таможню в определенных регионах проще.

Рекордным по ввозу срезанных цветов для ПФО был 2015 год, когда в регионы округа было импортировано 37,5 тыс. цветов на $15,2 млн. Большую часть — на $10,7 млн — завезли из Самарской области. Татарстан никогда не был лидером по импорту, максимальный объем был в 2016 году — на $88 млн, в 2013—14 годах таможня не зафиксировала ни одного поступления из-за рубежа.

Лидер предпочтений в ПФО — это розы. Из 6,2 млн штук цветов, ввезенных в 2018 году, 5,8 млн — розы. На втором месте хризантемы — 260 штук на $93 тысяч. На третьем — гвоздики: 156 тыс. на сумму $36 тысяч. Далее идут лилии, орхидеи и прочие.

Импорт цветов по регионам ПФО (указаны только регионы, осуществляющие импорт)

Регион Товар 2018 2017 стоимость, $ количество стоимость, $ количество Самарская область Всего 807.977 1.562.245 1.899.414 5.334.717 розы 469.684 1.142.374 966.298 3.283.637 гвоздики 36.052 156.220 81.682 541.539 орхидеи 2.442 1.263 27.148 7.795 хризантемы 90.767 254.478 278.595 1.452.836 лилии 6.188 7.910 55.371 48.910 прочее 202.843 0 490.321 0 Оренбургская область Всего 61.327 136.227

Узбекские розы? Нет, не слышали

Интересно, что через Самарскую область ввозили весь ассортимент, через Саратовскую — только розы, через Татарстан — розы, хризантемы и на $329 прочие цветы. Доля прочих составила 6%, роз и хризантем — 49% и 46% соответственно. В 2018 году республика расширила ассортимент, потому что двумя годами ранее через Татарстан поступали только розы.

Из каких стран ввозят цветы в Татарстан? По официальной информации, в 2018 году 100% срезанных растений в республику было завезено из… Узбекистана. Жители этой солнечной страны, наверное, сейчас с удивлением узнали, что они являются не только хлопковой, но и розовой, гвоздичной и хризантемной державой. Такая же картина была в 2017 году, в 2016 году — 100% цветов было импортировано в Татарстан из Армении. В 2015 году картина была разнообразнее — Узбекистана в импортерах не было вовсе, 50% принадлежали Армении, остальное (в порядке убывания) — Испании, Колумбии, Кении, Израилю.

Цветочники на вопросы о месте происхождения продукции чаще всего называют Голландию. То, что из официальных данных исчез главный европейский поставщик цветов, можно объяснить санкциями. Россельхознадзор нашел в голландских цветах паразитов и с 2015 года обязал поставщиков получать сертификаты безопасности. Это выходило накладно, и, вероятно, завозить цветы из Нидерландов начали под видом узбекских или других дружественных стран. Впрочем, в этой республике Центральной Азии действительно выращивают розы на экспорт.

Доля импортных цветов в России составляет 90%. Отечественные производители тоже есть, но цены практически не отличаются от зарубежных. Фото Ирины Анисимовой



Мордовские розы узнают во всем мире

Как рассказали «Реальному времени» предприниматели, работающие в цветочном бизнесе, доля импортных цветов в России составляет 90%. Отечественные производители тоже есть, но цены практически не отличаются от зарубежных. В Татарстане цветы выращивают холдинг «Богородские розы» на промышленной площадке в Тюлячах, Горводзеленхоз и небольшие частные хозяйства.

Объемов этих производителей хватает только для того, чтобы покрыть местный рынок, но тепличные хозяйства в некоторых регионах ПФО умудряются экспортировать товар.

Лидером является Мордовия — республика вывезла за пределы России роз на $251,9 тысячи. Оренбургская область экспортировала в 2018 году 30 кг цветов на $579. Мордовия претендует на звание самого крупного производителя роз в России. В 2019 году компания «Мир цветов» планирует вырастить 40 миллионов роз и занять 15% рынка.

В 2017 году в числе экспортеров была Самарская область, выпустив роз на $2,7 тысячи. Крупный производитель в области — компания «Арабеска», в 2013—2015 годы она, по данным аналитиков «Реального времени», экспортировала цветов почти на $1 млн, причем не только роз. На сайте компании говорится, что они выращивают экзотические для России эустомы, каллы, герберы, альстромерии.

В 2019 году цены на цветы подросли на 12—15%, подорожание флористы связывают с курсом валюты, повышением цены на топливо и НДС. Фото Олега Тихонова



Цветы в розницу в Казани — где самые выгодные цены

Ранее «Реальное время» писало, что стоимость букета к 8 Марта выросла на 30% по сравнению с непиковым сезоном. Вообще же, в 2019 году цены на цветы подросли на 12—15%, подорожание флористы связывают с курсом валюты, повышением цены на топливо и НДС.

Чтобы читатели «Реального времени» не бегали в поисках самых выгодных цен, мы изучили предложения основных игроков рынка и сравнили их с показателями прошлого года. Некоторые позиции не изменились в цене, некоторые подорожали на 60%, а некоторые упали на 20%.

«Букет столицы» и «Донна Роза» предлагают тюльпаны по 70 рублей, цена за год не изменилась. В «Цветах Казани» и «Аллее роз» тюльпан стоит 80 рублей, год назад в «Цветах Казани» просили 50 рублей, в «Аллее роз» цена не изменилась. Дешевле всего символ весны купить в «Авроре» — 50 рублей за шутку, это на 10 рублей меньше, чем в прошлом году.

Двухметровые эквадорские розы стоят 200 рублей, исключение — «Цветы Казани», там ими торгуют по 100 рублей. На розы 50 см самое выгодное предложение в «Авроре» — 100 рублей. В «Аллее роз» — 150, в «Донне Розе» — 170, в «Букете столицы» — 180, в «Цветах Казани» розы такого размера отсутствуют.

Бюджетные кенийские розы предлагают только «Букет столицы» и «Аллея роз» — за 60 рублей. Кустовая роза в «Букете столицы» — 160 рублей, в «Цветах Казани» — 150, в «Авроре» — 80 рублей, у остальных — 170 рублей.

Герберы дешевле всего купить в «Цветах Казани» — 120 рублей, у остальных — 150 рублей. Хризантемы в «Донне Розе» — 200 рублей, в «Букете столицы» — 180 рублей, в «Аллее роз» — 150. Цена на ирисы везде одинаковая — 80 рублей. На лилии самое выгодное предложение в «Авроре», «Аллее роз» и «Цветах Казани» — 250 рублей за ветку, в «Донне Розе» и «Букете столицы» — 450 рублей.

Цены на цветы в Казани, руб. за шт.

Название сети Букет столицы Цветы Казани Аллея роз год 2019 2018 2019 2018 2019 количество филиалов (по данным 2ГИС) 48 48 16 16 15 тюльпаны 70 70 80 50 80 розы (Эквадор) 70 см 200 200 100 150 60 см нет нет 90 120 170 50 см 180 180 нет 120 150 розы кения 60 60 нет 40 80 кустовая роза 160 160 150 120 170 гербера 150 180 120 100 150