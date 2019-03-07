Цветы оптом: как Узбекистан стал основным импортером роз в ПФО, а Мордовия — экспортером
Исследование оптового рынка срезанных цветов и самые выгодные розничные цены в преддверии 8 Марта
«Реальное время» продолжает помогать читателям готовиться к 8 Марта. Вчера мы выяснили, что цены на готовые букеты к праздникам выросли на 30%, в целом же в этом году рост цен на цветы составил 12—15%, предприниматели это связывают с повышением цены на бензин, ростом курса валют и НДС. Сегодня мы изучили, откуда завозят в регионы ПФО срезанные цветы, результаты получились неожиданными. Узнали, что некоторые теплицы в округе не только обеспечивают российских покупателей, но и экспортируют товар. Для тех, кто еще не купил цветы, интересной будет информация о самых выгодных предложениях в Казани.
В ПФО ввезли 830 тонн цветов на 2,1 млн долларов
Из 14 регионов ПФО цветы напрямую «из-за бугра» принимают только в трех: Саратовской, Самарской областях и Татарстане. По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году в сумме в эти регионы ввезли 830 тонн цветов на $2,1 млн, это на 44% меньше, чем в 2017 году, когда ФТС зафиксировала поставки на $7,7 млн — 18 млн штук цветов весом более 1400 тонн.
В 2018 году лидером по поставкам стала Саратовская область — туда ввезли цветов на $1,3 млн, следом идут Самара ($807 тыс.) и Татарстан, доля последнего — $5,6 тысячи. Объяснить такой перевес вряд ли можно тем, что в других регионах ПФО спрос на цветы меньше — скорее всего, пройти таможню в определенных регионах проще.
Рекордным по ввозу срезанных цветов для ПФО был 2015 год, когда в регионы округа было импортировано 37,5 тыс. цветов на $15,2 млн. Большую часть — на $10,7 млн — завезли из Самарской области. Татарстан никогда не был лидером по импорту, максимальный объем был в 2016 году — на $88 млн, в 2013—14 годах таможня не зафиксировала ни одного поступления из-за рубежа.
Лидер предпочтений в ПФО — это розы. Из 6,2 млн штук цветов, ввезенных в 2018 году, 5,8 млн — розы. На втором месте хризантемы — 260 штук на $93 тысяч. На третьем — гвоздики: 156 тыс. на сумму $36 тысяч. Далее идут лилии, орхидеи и прочие.
|Регион
|Товар
|2018
|2017
|стоимость, $
|количество
|стоимость, $
|количество
|Самарская область
|Всего
|807.977
|1.562.245
|1.899.414
|5.334.717
|розы
|469.684
|1.142.374
|966.298
|3.283.637
|гвоздики
|36.052
|156.220
|81.682
|541.539
|орхидеи
|2.442
|1.263
|27.148
|7.795
|хризантемы
|90.767
|254.478
|278.595
|1.452.836
|лилии
|6.188
|7.910
|55.371
|48.910
|прочее
|202.843
|0
|490.321
|0
|Оренбургская область
|Всего
|61.327
|136.227
Узбекские розы? Нет, не слышали
Интересно, что через Самарскую область ввозили весь ассортимент, через Саратовскую — только розы, через Татарстан — розы, хризантемы и на $329 прочие цветы. Доля прочих составила 6%, роз и хризантем — 49% и 46% соответственно. В 2018 году республика расширила ассортимент, потому что двумя годами ранее через Татарстан поступали только розы.
Из каких стран ввозят цветы в Татарстан? По официальной информации, в 2018 году 100% срезанных растений в республику было завезено из… Узбекистана. Жители этой солнечной страны, наверное, сейчас с удивлением узнали, что они являются не только хлопковой, но и розовой, гвоздичной и хризантемной державой. Такая же картина была в 2017 году, в 2016 году — 100% цветов было импортировано в Татарстан из Армении. В 2015 году картина была разнообразнее — Узбекистана в импортерах не было вовсе, 50% принадлежали Армении, остальное (в порядке убывания) — Испании, Колумбии, Кении, Израилю.
Цветочники на вопросы о месте происхождения продукции чаще всего называют Голландию. То, что из официальных данных исчез главный европейский поставщик цветов, можно объяснить санкциями. Россельхознадзор нашел в голландских цветах паразитов и с 2015 года обязал поставщиков получать сертификаты безопасности. Это выходило накладно, и, вероятно, завозить цветы из Нидерландов начали под видом узбекских или других дружественных стран. Впрочем, в этой республике Центральной Азии действительно выращивают розы на экспорт.
Мордовские розы узнают во всем мире
Как рассказали «Реальному времени» предприниматели, работающие в цветочном бизнесе, доля импортных цветов в России составляет 90%. Отечественные производители тоже есть, но цены практически не отличаются от зарубежных. В Татарстане цветы выращивают холдинг «Богородские розы» на промышленной площадке в Тюлячах, Горводзеленхоз и небольшие частные хозяйства.
Объемов этих производителей хватает только для того, чтобы покрыть местный рынок, но тепличные хозяйства в некоторых регионах ПФО умудряются экспортировать товар.
Лидером является Мордовия — республика вывезла за пределы России роз на $251,9 тысячи. Оренбургская область экспортировала в 2018 году 30 кг цветов на $579. Мордовия претендует на звание самого крупного производителя роз в России. В 2019 году компания «Мир цветов» планирует вырастить 40 миллионов роз и занять 15% рынка.
В 2017 году в числе экспортеров была Самарская область, выпустив роз на $2,7 тысячи. Крупный производитель в области — компания «Арабеска», в 2013—2015 годы она, по данным аналитиков «Реального времени», экспортировала цветов почти на $1 млн, причем не только роз. На сайте компании говорится, что они выращивают экзотические для России эустомы, каллы, герберы, альстромерии.
Цветы в розницу в Казани — где самые выгодные цены
Ранее «Реальное время» писало, что стоимость букета к 8 Марта выросла на 30% по сравнению с непиковым сезоном. Вообще же, в 2019 году цены на цветы подросли на 12—15%, подорожание флористы связывают с курсом валюты, повышением цены на топливо и НДС.
Чтобы читатели «Реального времени» не бегали в поисках самых выгодных цен, мы изучили предложения основных игроков рынка и сравнили их с показателями прошлого года. Некоторые позиции не изменились в цене, некоторые подорожали на 60%, а некоторые упали на 20%.
«Букет столицы» и «Донна Роза» предлагают тюльпаны по 70 рублей, цена за год не изменилась. В «Цветах Казани» и «Аллее роз» тюльпан стоит 80 рублей, год назад в «Цветах Казани» просили 50 рублей, в «Аллее роз» цена не изменилась. Дешевле всего символ весны купить в «Авроре» — 50 рублей за шутку, это на 10 рублей меньше, чем в прошлом году.
Двухметровые эквадорские розы стоят 200 рублей, исключение — «Цветы Казани», там ими торгуют по 100 рублей. На розы 50 см самое выгодное предложение в «Авроре» — 100 рублей. В «Аллее роз» — 150, в «Донне Розе» — 170, в «Букете столицы» — 180, в «Цветах Казани» розы такого размера отсутствуют.
Бюджетные кенийские розы предлагают только «Букет столицы» и «Аллея роз» — за 60 рублей. Кустовая роза в «Букете столицы» — 160 рублей, в «Цветах Казани» — 150, в «Авроре» — 80 рублей, у остальных — 170 рублей.
Герберы дешевле всего купить в «Цветах Казани» — 120 рублей, у остальных — 150 рублей. Хризантемы в «Донне Розе» — 200 рублей, в «Букете столицы» — 180 рублей, в «Аллее роз» — 150. Цена на ирисы везде одинаковая — 80 рублей. На лилии самое выгодное предложение в «Авроре», «Аллее роз» и «Цветах Казани» — 250 рублей за ветку, в «Донне Розе» и «Букете столицы» — 450 рублей.
|Название сети
|Букет столицы
|Цветы Казани
|Аллея роз
|год
|2019
|2018
|2019
|2018
|2019
|количество филиалов (по данным 2ГИС)
|48
|48
|16
|16
|15
|тюльпаны
|70
|70
|80
|50
|80
|розы (Эквадор)
|70 см
|200
|200
|100
|150
|60 см
|нет
|нет
|90
|120
|170
|50 см
|180
|180
|нет
|120
|150
|розы кения
|60
|60
|нет
|40
|80
|кустовая роза
|160
|160
|150
|120
|170
|гербера
|150
|180
|120
|100
|150
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