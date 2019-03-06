Букет к 8 Марта: неурожай тюльпанов, рост НДС и бензина взвинтили цены на цветы

Главный атрибут праздника подорожал на 30%, часть покупателей переключилась на более практичные подарки

Фото: Ирина Анисимова

Цветы к 8 Марта подорожали — по сравнению с непраздничными датами стоимость букета выросла на 30%. Дело не только в повышенном спросе, но и в неурожае самых популярных весенних растений — тюльпанов. Впрочем, «тихий» сезон тоже характеризуется повышением цены — роль сыграл рост НДС и акцизов на бензин. Отмечая снижение покупательной способности, цветочники стараются сдерживать цены. О сверхприбылях к 8 Марта, когда, ударно потрудившись один день, можно весь год не работать, речи уже не идет. Итоги по 8 Марта флористы пока не подводят, но еще один «традиционно цветочный» праздник не порадовал — 14 февраля спрос упал на 30%.

Тюльпаны взлетели в цене из-за дефицита

Символ весны и самый популярный цветок к 8 Марта — тюльпан — в этом году в дефиците. Как следствие — высокая стоимость. Если в прошлом году оптовая цена на тюльпаны начиналась от 29 рублей за штуку, то в этом — от 49 рублей. В розницу стоимость одного цветка — от 50 рублей. Букет из 100 тюльпанов флористические салоны предлагают от 7000 рублей.

— На тюльпаны традиционно горячий спрос, а на рынке дефицит. В чем причина? Во-первых, в прошлом году на рынке было много тюльпанов, которые остались невостребованными, и в этом году решили меньше их закупать, во-вторых — импортные тюльпаны дороже, их тоже ввезли меньше, на этой почве спрос выше и цена выше — в среднем на 30%, — говорит Ринад Агеев, директор компании «Цветочный рай».

По прогнозу ЦБ, в 2019-м году на фоне повышения НДС темпы роста цен достигнут 5,5—6% и на столько же снизится покупательная способность рублевых доходов. Эксперты флористического бизнеса отмечают снижение спроса на цветы. Итоги по 8 Марта подводить пока рано, но другой «цветочный» праздник — 14 февраля — показал падение.

— По сравнению с прошлым годом снижение спроса на 14 февраля составляет порядка 30%. Но это можно связать не только со снижением покупательной способности, но и с появлением товаров-заменителей. В этом году вместо живых цветов был тренд на мишек из латексных роз, подарочные сертификаты, — говорит Агеев.

«Это миф из 90-х»: цветочники опровергают годовую выручку за 8 Марта

— Цветы — сезонный бизнес, за Международный женский день и День влюбленных владельцы делают годовой оборот. Ни День матери, в который возле цветочных магазинов тоже наблюдаются очереди, ни 1 сентября не приносят таких доходов, — говорит Агеев. Впрочем, его компания занимается оптовыми продажами, те, кто торгует в розницу, утверждают, что сверхдоходы от 8 Марта цветочники уже давно не получают.

— Это миф из 90-х, тогда действительно так было — доллар был дешевый, а продавали букет по такой же цене, как сейчас. Сейчас курс в два раза вырос, а наценка стала меньше. У нас только на доставку, на работу курьера 8 марта 80 тысяч рублей уходит. Ты физически не успеваешь и персонал в три раза увеличиваешь — это опять-таки расходы, — говорит Ильдар Тимербаев, директор сети цветочных магазинов «Ботаника».

По словам Тимербаева, День матери по прибыльности превосходит 8 Марта. За один день салоны делают такую же выручку, как и за несколько дней празднования Международного женского дня.

— Для меня День матери — самый любимый праздник. Он всегда в воскресенье — это более удобно для доставки: мало машин на дорогах. Средний чек выше — мама одна, для нее берут один, но хороший букет, стоимостью около 2 тысяч рублей, — говорит Тимербаев.

90% цветов в России — импортные

Средний чек на нынешнее 8 Марта — около 1500 рублей. За год стоимость букета подорожала на 30% за счет роста курса валюты, цены на бензин и НДС. По словам Тимербаева, в России по-прежнему тяжело с теплицами. Те, что есть, выращивают в основном розы и тюльпаны. 90% цветов на рынке — импортные. По соотношению цена-качество предприниматели предпочитают зарубежную продукцию.

— Объем отечественного производства — небольшой, а по цене они такие, как импортные. И при равной стоимости ты выбираешь импортные, потому что они более качественные и стойкие, — говорит Ильдар Тимербаев.

По словам Ильдара Тимербаева, 14 февраля в этом году не отличилось высоким спросом на цветы. По продажам на 8 Марта «вау-эффекта» пока тоже не наблюдают. Предприниматель также отметил дефицит тюльпанов в этом году и, как следствие, повышение цен на этот цветок. По его словам, в этом году неурожай из-за того, что во многих теплицах Голландии луковицы поразили вредители.

По продажам на 8 Марта «вау-эффекта» пока тоже не наблюдают. Фото Ирины Анисимовой



Повышение НДС и цены на топливо привело к повышению цен на букеты



В пресс-службе компании «Флорист.ру» «Реальному времени» рассказали, что цена на букеты в Казани к 8 Марта выросла на 25—30%. На повышение цен прежде всего влияет высокая закупочная стоимость растений.

— Из-за большого спроса аукционы продают цветы по завышенной стоимости, накануне праздника спрос вырастает до 20 раз по сравнению с «низким» сезоном. Покупательская активность начала расти 4 марта, сейчас замечаем, что рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12—15%. Средняя стоимость букета к 8 Марта ожидается не меньше 1700—2500 рублей, — говорит Гузель Низамиева, пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру».

По словам Низамиевой, повышение НДС и увеличение ставок акцизов на топливо привели к повышению цен на букеты. «Чем выше цена на бензин, тем выше цена на услуги транспортных компаний, которые уже с начала этого года стали работать по новым тарифам. Более точно влияние можно проанализировать в «тихий» сезон, так как в преддверии «цветочных» праздников стоимость материала и так увеличивается в несколько раз».

Как говорит Гузель Низамиева, несмотря на ежегодное повышение стоимости цветов на 10—15%, можно уверенно сказать, что цветочный рынок стабилизировался. Сейчас соотношение дорогих заказов к бюджетным вариантам примерно на одном уровне, тогда как еще 2016 году основная часть покупок состояла из более дешевых позиций. Также флористы отмечают, что розам покупатели предпочитают «европейские букеты». Кроме тюльпанов весной популярны бюджетные ирисы, мимозы, гиацинты. В последнее время спросом пользуются букеты с эустомами, альстромериями, анемонами, дельфиниумами, сиренью, даже подснежниками и ландышами. Последние, конечно, не отнесешь к бюджетному варианту: привезенные из Нидерландов ландыши и подснежники сейчас стоят около 350 рублей за ветку.