Диких животных Татарстана оценили более чем в 1,6 млрд рублей

Государственный комитет РТ по биоресурсам подвел итоги работы в 2018 году

Пересчитать диких обитателей лесов, уберечь животных, птицу и рыбу от браконьеров, обеспечить восполнение биоресурсов республики — хранители дикой природы Татарстана, а точнее, сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам отчитались о проделанном в прошлом году и поделились планами на текущий. Подробности — в материале «Реального времени».

Число заказников и заповедников в Татарстане будет увеличено

Основные направления деятельности Госкомитета РТ по биоресурсам в прошлом году определялись Стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года и были направлены на сохранение дикой природы и приумножение биоразнообразия на территории региона. Общая площадь охотничьих угодий республики превышает 6 млн 300 тыс. га. Водного пространства — более 4 тыс. кв. километров. Охотничьи угодья распределены между 68 охотпользователями и разбиты на 98 охотничьих хозяйств. Почти четверть территорий является общедоступной.

Чуть менее 400 тыс. га, или почти 6% от всей площади республики — территории 184 заказников, заповедников и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Чуть больше года назад задачи по надзору за этими территориями перешли в ведение Госкомитета. В минувшем году был проведен полный аудит таких территорий. По мнению специалистов, в ближайшие несколько лет территории ООПТ должны быть как минимум удвоены, тем самым в республике будет создана достаточная рекреационная база для постоянного восполнения популяции диких зверей и животных, насекомых, птиц, растений. В этом году планируется появление пяти новых ООПТ. Территории трех, общей площадью 14,44 тыс. га, уже определены. В 2020-м должны появиться еще пять.

— В республике необходимо принять закон «Об особо охраняемых природных территориях». Это позволит усовершенствовать механизм создания, сохранения и развития ООПТ, развитие экологического туризма и определить формирование соответствующих механизмов использования, — уверен председатель Госкомитета Федор Батков. Он также полагает, что на особо охраняемых природных территориях необходимо обустройство не вредящих им экотроп, чтобы жители и гости могли больше узнать о природе республики.

«В республике необходимо принять закон «Об особо охраняемых природных территориях», — уверен Федор Батков. Фото tatarstan.ru



В Татарстане уже более 300 алтайских маралов

Несмотря на низкую заработную плату сотрудников (по словам председателя Госкомитета РТ по биоресурсам, в среднем она составляет всего 13,6 тыс. рублей), ведется активная работа по защите и увеличению поголовья обитателей лесов. За два последних года численность лосей с 7,7 тыс. выросла до 8,4 тыс. Поголовье косули выросло более чем вдвое — с 2 200 до 4 634 особей. На 40% стало больше зайца-русака, чаще встречаются заяц-беляк, тетерев, куропатка серая, белка, глухарь, бобер, норка. Стабилизировалось поголовье ондатры, куницы, кабана, рябчика. А вот численность сурка-байбака — сократилась. В феврале президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении на ближайшие 3 года временного ограничения на добычу этих животных. Предыдущий опыт, когда временное ограничение вводилось на добычу тетерева, рябчика, куропатки и зайца, показал эффективность этой меры.

Достаточно эффективна и программа по возвращению в леса Татарстана благородного оленя. Она стартовала в 2013 году, когда в ГБУ «ЦВИТОС», что в Зеленодольском районе, были завезены первые несколько десятков особей алтайского марала.

— Начиная с 2017 года, в трех районах республики начата работа по выпуску оленей, которые расселились по семи районам. В настоящее время в естественной среде обитания мы наблюдаем уже более 300 голов, — привел цифры Батков. Спустя более чем столетие благородный олень вернулся в татарстанские леса.

В настоящее время в естественной среде в РТ обитают более 300 маралов. Фото Александра Шакирова

Еще один вид благородного оленя, пятнистый, начнет свое расселение по республике из Алексеевского района. Охотобщество «Марал» в прошлом году завезло туда 200 особей.

— Исходя из численности охотничьих ресурсов, экономическая оценка запасов охотничьих животных республики на сегодня составляет в денежном выражении почти 1 622 млн рублей, — сообщил Федор Батков. — Несмотря на высокую антропогенную нагрузку, интенсивное индустриальное освоение природных ресурсов, в республике достигнут достаточно высокий показатель продуктивности охотничьих угодий — 21,92 руб./га, что значительно превышает значение, утвержденное министерством природных ресурсов (9,74 руб./га). Татарстан в этом вопросе занимает лидирующие позиции в ПФО, — добавил он.

«Балык — булсын!»

В минувшем году инспекторами госкомитета было снято почти 8,5 тыс. рыболовных сетей. Их общей длины хватило бы, чтобы растянуть от Казани до Москвы. По самым скромным подсчетам, от незаконного вылова удалось уберечь около 150 тонн рыбы, а это 21 млн рублей недопущенного ущерба. Выявлены и уничтожены более 40 браконьерских рыболовных станов.

Сотрудникам госструктуры активно помогает население — честные рыболовы и промышленники содействуют обнаружению браконьеров. Кроме того, весной они участвуют в создании искусственных нерестилищ, а зимой — спасают рыбу от замора. Акция, инициированная Госкомитетом, получила название «Рыбе — быть! Балык — булсын!». В ней приняли участие более 600 человек, в том числе около 200 детей и ветераны.

В акции «Рыбе — быть! Балык — булсын!» приняли участие более 600 человек. Фото Арсения Фавстрицкого

Нет покоя браконьерам и в лесах.

— Инспекторским составом совместно с общественными и производственными инспекторами в 2018 году было пресечено более тысячи правонарушений, связанных с охотой. Взыскано 7 млн рублей. По материалам, направленным в правоохранительные органы, возбуждено 86 уголовных дел, изъято 4 867 незаконных орудий браконьерства, — рассказал Батков.

В пользу государства отошли автомобили, снегоходы, лодки с мотором, ружья. А 32 гражданина решением суда были лишены права заниматься охотой. Глава госкомитета напомнил, что с лета прошлого года значительно ужесточены меры наказания за браконьерство с причинением крупного ущерба (на сумму 40 тыс. рублей, особо крупный — 120 тыс. рублей) или группой лиц: штрафы выросли до миллиона рублей (это верхний предел), а лишение свободы вместо прежних шести месяцев теперь может составить до 5 лет.