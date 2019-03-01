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Мэр Ижевска сообщил о перестановках в администрации

15:49, 01.03.2019
Мэр Ижевска сообщил о перестановках в администрации
Фото: udmurt.ru

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о перестановках в администрации города.

Так, должность замглавы по строительству и ЖКХ занял Игорь Сальников, ранее занимавший пост директора «Ижевских электрических сетей» и «Горсвета». Управление благоустройства и транспорта возглавила Ольга Удалова.

Как сообщил Бекмеметьев во «ВКонтакте», первоочередными задачами новых руководителей станут подготовка к весенним паводкам, а также контроль исполнения федеральных инициатив по безопасности дорог и реализации проекта комфортной городской среды.

Ранее бывший первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный заключил мировое соглашение с городской администрацией в связи с нарушением процедуры при его увольнении.

Задорожный отказался от требования восстановить его в должности, при этом администрация города выплатит ему компенсацию за вынужденный прогул с 20 октября 2018 года по 11 февраля 2019 года.

ОбществоВласть Удмуртия
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