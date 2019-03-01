Мэр Ижевска сообщил о перестановках в администрации
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о перестановках в администрации города.
Так, должность замглавы по строительству и ЖКХ занял Игорь Сальников, ранее занимавший пост директора «Ижевских электрических сетей» и «Горсвета». Управление благоустройства и транспорта возглавила Ольга Удалова.
Как сообщил Бекмеметьев во «ВКонтакте», первоочередными задачами новых руководителей станут подготовка к весенним паводкам, а также контроль исполнения федеральных инициатив по безопасности дорог и реализации проекта комфортной городской среды.
Ранее бывший первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный заключил мировое соглашение с городской администрацией в связи с нарушением процедуры при его увольнении.
Задорожный отказался от требования восстановить его в должности, при этом администрация города выплатит ему компенсацию за вынужденный прогул с 20 октября 2018 года по 11 февраля 2019 года.ОбществоВласть Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым