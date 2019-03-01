Власти Казани хотят снести 300 домов: какой будет компенсация?

«Приговоренные» дома оценили в три раза ниже рыночной стоимости, но в истории Казани были случаи, когда мэрия не скупилась

Жаркие споры с казанцами ожидают исполком Казани этой весной. Власти хотят построить несколько дорог, но выплачивать достойную компенсацию жителям, чьи дома попадают под снос, по словам последних, не хотят. Владельцам участков в Залесном озвучили стоимость в три раза ниже рыночной. Собственники в поселке Борисково, чьи участки мешают закольцевать Большое Казанское кольцо, — в ожидании, уведомления им должны принести со дня на день. Всего речь идет минимум о 300 домах. Массово участки под муниципальные нужды мэрия Казани выкупает не первый раз, и не всегда владельцы земли получают «копейки» — в феврале этого года жители Савиново получили по 1 млн за сотку. Как показывает практика, победу в спорах одерживает самый настырный. Подробности — в материале «Реального времени».

Цену домов жителям Борисково назовут в марте

Жители поселка Борисково ждут уведомлений о сносе домов. Первые письма должны прийти на днях. Последние месяцы они пытались достучаться до городской администрации и убедить проложить дорогу не через дома, а через гаражи и пустыри. Предложение выслушали, но менять ничего не стали.

— Уведомления о сносе первой очереди домов придут уже в марте. Единственное, на что мы еще надеемся, — это на достойное возмещение убытков, — говорит «Реальному времени» Татьяна Махмутова, чей дом тоже попадает под снос.

В отчете, озвученном на итоговой сессии исполкома Казани, говорилось о том, что в 2019 году планируется изъятие 100 земельных участков от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической. Но, вероятно, речь идет только о первой очереди. Всего под снос, по словам местных жителей, попадают 250—300 участков.

— Оценщики неофициально говорили о 300 тысячах рублей за сотку, но мы бы хотели хотя бы по 600 тысяч за сотку продать. Дома, скорее всего, по кадастровой стоимости будут оценивать, потому что оценщики не ходили еще, а уведомления вот-вот придут. Кадастровая стоимость ниже рыночной, — говорит Татьяна Махмутова.

«Ни один риелтор за это не возьмется — все знают, что дома под снос. Что касается цены, то место там достаточно дорогое, но дома есть как новые, так и ветхие», — говорит Андрей Савельев. Фото Максима Платонова

Савельев: «Одним дают копейки, другим — миллионы»

Большая часть выкупаемой городом земли относится к садовым обществам, но фактически живут там круглогодично, и дома капитальные. На сайтах объявлений стоимость недвижимости в этом районе колеблется от 2,7 млн до 16 млн рублей — в зависимости от состояния дома.

— Именно на том участке, где предполагается строительство дороги, продажи недвижимости нет, да и не будет, потому что ни один риелтор за это не возьмется — все знают, что дома под снос. Что касается цены, то место там достаточно дорогое, но дома есть как новые, так и ветхие, — говорит Андрей Савельев, президент Гильдии риелторов РТ.

Для администрации Казани массовый выкуп земли под муниципальные нужды — уже не первый опыт. Когда строили дороги и развязки к Универсиаде, в том числе Большое Казанское кольцо, замкнуть которое должны сейчас в Борисково, выкупались сотни участков.

— Другое дело, что у исполкома двоякий подход: бывает, они копейки дают, как в случае с аварийными домами, а бывают хорошие цены, как было при строительстве проспекта Универсиады, — говорит Савельев.

Однако в ответ на это в казанской мэрии напомнили, что речь о разных программах: в случае с аварийным жильем стоимость выкупа квартир по 11 тысяч рублей за «квадрат» устанавливало правительство РТ на уровне всей республики.

Продать по выгодной цене: победу одержит настырный

Собственник земли имеет право не соглашаться с ценой, назначенной муниципалитетом, и настаивать на своей. Победу одержит более упорная сторона. Одна из резонансных историй — выкуп участка у семьи Великановых в 2012 году под строительство развязки на пересечении Тихомирнова и Эсперанто. Исполком готов был выплатить за 9 соток 7,5 млн рублей, собственники настаивали на 15,8 миллиона. Суд длился год, в итоге договорились о 14 миллионах. Ну тут была безвыходная для властей ситуация — дорога к Универсиаде нужна была срочно, и деньги нашлись.

12 домов в Савиново, которые не мешали дороге, так и остались стоять, владельцы пытались привлечь внимание к проблеме, но безуспешно. В итоге праздник на их улице тоже наступил. Фото Дарьи Турцевой

Один из недавних примеров — выкуп участков в Савиново. Собственники просили не менее 1,1 млн за сотку, цена устроила обе стороны, но тут власти тоже поторопило крупное мероприятие — чемпионат мира по футболу. Дома стояли на месте будущей дороги, по которой предполагалось движение болельщиков к фан-зоне. 12 домов в Савиново, которые не мешали дороге, так и остались стоять, владельцы пытались привлечь внимание к проблеме, но безуспешно. В итоге праздник на их улице тоже наступил.

Как рассказал «Реальному времени» один из жильцов Раис Сабирзянов, в феврале 2019 года исполком выплатил собственникам достойную компенсацию — точную сумму Сабирзянов не назвал, но уточнил, что не меньше, чем получили его соседи к ЧМ по футболу. Дома уже снесли, на их месте будет построена школа «Адымнар» — образовательный проект Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Жителей Залесного не устроила компенсация исполкома

Кроме Борисково, съехать с нажитых мест придется собственникам домов по улице Осиновской в поселке Залесном. Их сносят ради расширения дороги к ЖК «Салават купере». В январе жители получили уведомления о выкупе, но предложенными ценами остались недовольны — им предложили половину от кадастровой стоимости. Сотку земли в городе власти оценили в 170 тысяч рублей, когда рыночная стоимость, по словам жителей, 500—700 тысяч за сотку.

Взволнованы и дачники садового общества имени Ленина, близ поселков Аракчино и Лагерной. По неофициальной информации, через их участки пройдет дорога-дублер Горьковского шоссе. Дачники провели собрание и собрали подписи против строительства, по их словам, дорожные службы уже приезжали и делали замеры. Как сообщила «Реальному времени» председатель садового общества Галина Степанова, официальной информации о выкупе участков или планах строить дорогу она не получала и своим коллегам по 6 соткам советует не нервничать раньше времени.

«Реальное время» обратилось за комментарием к мэрии Казани, ответ будет опубликован по получении.