Савиновцы грозят удивить гостей Казани трущобами без газа, воды и канализации

Жители поселка, спрятавшегося среди элитного жилья, выдвинули ультиматум мэрии Казани

Альтернативный фан-фест грозятся устроить для болельщиков ЧМ-2018 жители Савиновки. Пусть весь мир узнает, говорят они, что в двухстах метрах от «Чаши» люди живут в первобытных условиях — за водой ходят на колонку, а дома отапливают дровами. Из поселка в сотню домов нерасселенными остались только 12. На них исполком Казани 15 лет не может найти деньги. Жители считают, что их золотую в буквальном смысле землю на правом берегу Казанки готовы выкупить застройщики, но городские власти препятствуют этому. Подробности в материале «Реального времени».

«Дорога жизни»: как часть савиновцев спас ЧМ по футболу

Поселок Савиновка скрывается за элитными многоэтажками. Не то что туристы, не все местные жители знают о существовании частного сектора между улицами Бондаренко, Чистопольской, Абсалямова и Сибгата Хакима. Для жителей избушек время остановилось еще 50 лет назад, они живут в почти первобытных условиях — печное отопление, отсутствие водопровода, канализации и дорог.

В начале 2000-х Савиновка насчитывала почти сотню домов, большинство участков у собственников выкупили девелоперы, но 17 домов остались. Судьба пяти из них — по нечетной стороне улицы Кемеровской — решилась на днях. Надо сказать, что обещали им переезд с 2005 года — сначала к тысячелетию Казани, потом к Универсиаде в 2013-м, но от разговоров к делу казанские власти перешли только к чемпионату мира по футболу. К стенке приперла необходимость строительства дороги — многотысячную толпу футбольных фанатов, которые приедут к «Чаше», она станет на месяц местом фан-феста, надо как-то развозить. Бывшая улица Кемеровская станет продолжением улицы Бондаренко и получит сквозной выход на Сибгата Хакима.

Многотысячную толпу футбольных фанатов, которые приедут к «Чаше», она станет на месяц местом фан-феста, надо как-то развозить. Фото kzn.ru



7 марта последние жильцы Кемеровской съехали из своих трущоб, не без проблем, конечно. Изначально исполком предлагал по 1,1 млн за сотку, потом снизил цену до 950 тысяч. Все, кроме одного несговорчивого соседа, были согласны и на это, лишь бы поскорее съехать.

— После двух судов они соглашение подписали. Конечно, денег всегда мало, особенно, если много собственников в доме. Каждый участок получил по 9—10 млн, но у кого-то один-два владельца, а у кого-то — семь. Вот они по 1,4 млн каждый получили — на эти деньги разве квартиру купишь? — говорит Мария Саферова, бывшая жительница дома на улице Кемеровской, она уже переехала в новую квартиру.

«Город свои земли продает инвесторам за большие деньги, а на нашей хочет школу строить»



Сейчас в Савиновке остаются 12 домов, жильцы которых о переезде тоже грезили с начала 2000-х. Но на их несчастье участки не находятся на территории будущей дороги. А последнюю надежду убили планы исполкома Казани перевести землю под Савиновкой из категории Ж-4 (многоэтажная жилая застройка ) в зону Д-2 (зона бытового обслуживания населения).

— По Генплану, у нас должны быть школа и два детских сада, и, конечно, ни один инвестор не будет приобретать у нас землю, зная, что на ней нельзя будет строить. Об этом нам объявили в 2012 году на публичных слушаниях. Почему на территории от улицы Бондаренко до Амирхана на правом берегу Казанки построены ЖК «Магеллан», «Ривьера», «Леруа Мерлен» — чего только нет, но ни одной школы и детсада город не построил? Нам обидно, что город свои земли продает инвесторам за большие деньги, а на нашей хочет школу строить, — возмущается Раис Сабирзянов, житель дома по улице Нижней Торфяной.

Сейчас в Савиновке остаются 12 домов, жильцы которых о переезде тоже грезили с начала 2000-х. Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru



Сабирзянов считает, что таким образом мэрия Казани хочет их выжить: «Мы сами согласимся на условия города, который за бесценок хочет купить у нас землю». Единственное, что савиновцы требуют от мэрии, — не планировать на их земле строительство бюджетных учреждений, тогда непременно найдутся застройщики, готовые выкупить у них участки. А проблему с детсадами можно решить, как это сделано в соседнем доме на Чистопольской — отдать под соцобъект первый этаж жилого дома.

Иностранных журналистов савиновцы пригласят домой?

В мэрии Казани «Реальному времени» ответили, что в настоящее время изъятие жилых домов и земельных участков по улице Нижней Торфяной и по четной стороне улицы Кемеровской не планируется. Как следует из комментария, препятствий девелоперам исполком тоже не чинит.

— Кто и кому отказывает в выкупе земли? Земельные участки находятся в частной собственности, и сами владельцы вправе ими распоряжаться, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе исполкома Казани.

— Рядом с нами «Яшма» строится, они к нам обращались за выкупом земли, когда мы им называли свои цены, они сказали: «Нас все устраивает, у вас цены ниже, чем город продает на аукционе». Мы по рукам ударяли, они шли в администрацию, но там их разворачивали, — опровергает утверждения исполкома Казани Сабирзянов.

Ранее представители ЖК «Яшма» заверяли «Реальное время», что планов выкупить дома на улицах Торфяной и Кемеровской, чтобы продолжить строительство жилого комплекса, у них нет.

Савиновцы теперь ставят ультиматум исполкому города — если в кратчайшие сроки их не расселят, всему миру покажут, как живут в XXI веке в Казани. Фото Романа Хасаева

Савиновцы теперь ставят ультиматум исполкому города — если в кратчайшие сроки их не расселят, всему миру покажут, как живут в XXI веке в Казани.

— Во время проведения чемпионата мира мы в обязательном порядке повесим на крыше домов баннеры на русском и английском языках, будем обращаться к иностранным журналистам, которые месяц будут в Казани, чтобы они пришли и сняли репортаж о невыносимых условиях, в которых живут казанцы, — грозится Раис Сабирзянов.