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Савиновцы грозят удивить гостей Казани трущобами без газа, воды и канализации

15:00, 13.03.2018 23

Жители поселка, спрятавшегося среди элитного жилья, выдвинули ультиматум мэрии Казани

Савиновцы грозят удивить гостей Казани трущобами без газа, воды и канализации Фото: Елизавета Черкина / evening-kazan.ru

Альтернативный фан-фест грозятся устроить для болельщиков ЧМ-2018 жители Савиновки. Пусть весь мир узнает, говорят они, что в двухстах метрах от «Чаши» люди живут в первобытных условиях — за водой ходят на колонку, а дома отапливают дровами. Из поселка в сотню домов нерасселенными остались только 12. На них исполком Казани 15 лет не может найти деньги. Жители считают, что их золотую в буквальном смысле землю на правом берегу Казанки готовы выкупить застройщики, но городские власти препятствуют этому. Подробности в материале «Реального времени».

«Дорога жизни»: как часть савиновцев спас ЧМ по футболу

Поселок Савиновка скрывается за элитными многоэтажками. Не то что туристы, не все местные жители знают о существовании частного сектора между улицами Бондаренко, Чистопольской, Абсалямова и Сибгата Хакима. Для жителей избушек время остановилось еще 50 лет назад, они живут в почти первобытных условиях — печное отопление, отсутствие водопровода, канализации и дорог.

В начале 2000-х Савиновка насчитывала почти сотню домов, большинство участков у собственников выкупили девелоперы, но 17 домов остались. Судьба пяти из них — по нечетной стороне улицы Кемеровской — решилась на днях. Надо сказать, что обещали им переезд с 2005 года — сначала к тысячелетию Казани, потом к Универсиаде в 2013-м, но от разговоров к делу казанские власти перешли только к чемпионату мира по футболу. К стенке приперла необходимость строительства дороги — многотысячную толпу футбольных фанатов, которые приедут к «Чаше», она станет на месяц местом фан-феста, надо как-то развозить. Бывшая улица Кемеровская станет продолжением улицы Бондаренко и получит сквозной выход на Сибгата Хакима.

Многотысячную толпу футбольных фанатов, которые приедут к «Чаше», она станет на месяц местом фан-феста, надо как-то развозить. Фото kzn.ru

7 марта последние жильцы Кемеровской съехали из своих трущоб, не без проблем, конечно. Изначально исполком предлагал по 1,1 млн за сотку, потом снизил цену до 950 тысяч. Все, кроме одного несговорчивого соседа, были согласны и на это, лишь бы поскорее съехать.

— После двух судов они соглашение подписали. Конечно, денег всегда мало, особенно, если много собственников в доме. Каждый участок получил по 9—10 млн, но у кого-то один-два владельца, а у кого-то — семь. Вот они по 1,4 млн каждый получили — на эти деньги разве квартиру купишь? — говорит Мария Саферова, бывшая жительница дома на улице Кемеровской, она уже переехала в новую квартиру.

«Город свои земли продает инвесторам за большие деньги, а на нашей хочет школу строить»

Сейчас в Савиновке остаются 12 домов, жильцы которых о переезде тоже грезили с начала 2000-х. Но на их несчастье участки не находятся на территории будущей дороги. А последнюю надежду убили планы исполкома Казани перевести землю под Савиновкой из категории Ж-4 (многоэтажная жилая застройка ) в зону Д-2 (зона бытового обслуживания населения).

— По Генплану, у нас должны быть школа и два детских сада, и, конечно, ни один инвестор не будет приобретать у нас землю, зная, что на ней нельзя будет строить. Об этом нам объявили в 2012 году на публичных слушаниях. Почему на территории от улицы Бондаренко до Амирхана на правом берегу Казанки построены ЖК «Магеллан», «Ривьера», «Леруа Мерлен» — чего только нет, но ни одной школы и детсада город не построил? Нам обидно, что город свои земли продает инвесторам за большие деньги, а на нашей хочет школу строить, — возмущается Раис Сабирзянов, житель дома по улице Нижней Торфяной.

Сейчас в Савиновке остаются 12 домов, жильцы которых о переезде тоже грезили с начала 2000-х. Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru

Сабирзянов считает, что таким образом мэрия Казани хочет их выжить: «Мы сами согласимся на условия города, который за бесценок хочет купить у нас землю». Единственное, что савиновцы требуют от мэрии, — не планировать на их земле строительство бюджетных учреждений, тогда непременно найдутся застройщики, готовые выкупить у них участки. А проблему с детсадами можно решить, как это сделано в соседнем доме на Чистопольской — отдать под соцобъект первый этаж жилого дома.

Иностранных журналистов савиновцы пригласят домой?

В мэрии Казани «Реальному времени» ответили, что в настоящее время изъятие жилых домов и земельных участков по улице Нижней Торфяной и по четной стороне улицы Кемеровской не планируется. Как следует из комментария, препятствий девелоперам исполком тоже не чинит.

— Кто и кому отказывает в выкупе земли? Земельные участки находятся в частной собственности, и сами владельцы вправе ими распоряжаться, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе исполкома Казани.

— Рядом с нами «Яшма» строится, они к нам обращались за выкупом земли, когда мы им называли свои цены, они сказали: «Нас все устраивает, у вас цены ниже, чем город продает на аукционе». Мы по рукам ударяли, они шли в администрацию, но там их разворачивали, — опровергает утверждения исполкома Казани Сабирзянов.

Ранее представители ЖК «Яшма» заверяли «Реальное время», что планов выкупить дома на улицах Торфяной и Кемеровской, чтобы продолжить строительство жилого комплекса, у них нет.

Савиновцы теперь ставят ультиматум исполкому города — если в кратчайшие сроки их не расселят, всему миру покажут, как живут в XXI веке в Казани. Фото Романа Хасаева

Савиновцы теперь ставят ультиматум исполкому города — если в кратчайшие сроки их не расселят, всему миру покажут, как живут в XXI веке в Казани.

— Во время проведения чемпионата мира мы в обязательном порядке повесим на крыше домов баннеры на русском и английском языках, будем обращаться к иностранным журналистам, которые месяц будут в Казани, чтобы они пришли и сняли репортаж о невыносимых условиях, в которых живут казанцы, — грозится Раис Сабирзянов.

Дарья Турцева
НедвижимостьОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии 23

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Можно пригласить - тоже сыграет на пользу города - типа вот так жили все!
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    Анонимно 18 марта
    Живу рядом.Действительно,нет школ,только один сад и в него не попасть. Все школы через дорогу с оживленной трассой без подземного перехода. Школа нужна однозначно.
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  • Анонимно 13 марта
    А за какую цену согласны продать свои участки эти жители Савиново? Не большую ли они цену загнули?
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  • Анонимно 13 марта
    Молодцы жители. Пусть мэрия покупают участки по рыночным ценам и строять там школу и садики. Поче у люди должны отдать мэрии за бесценок эти золотые участки. Мэрия купить по дешевке а продаст 10 раз дороже.
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    Анонимно 13 марта
    За сколько это?
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  • Анонимно 13 марта
    Как так, россияне?! Неужели осталась надежда только на госдеп?!
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  • Анонимно 13 марта
    Только к журналистам идти осталось жителям вот так работают слуги народа
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    Анонимно 13 марта
    Люди, имейте советь! На Гривке в аналогичных условиях стоят такие дома - закачаешься. Этим-то тут чего не хватает? Какая канализация? Идите, спросите у любого жителя поселка - все сами тянут. А эти живут в центре города, с видом на казанку и еще говорят - сделайте все нам! Ничего не треснет?
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  • Анонимно 13 марта
    отличный ход
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  • Анонимно 13 марта
    Странные люди, они что инвалиды с детства? Работайте, зарабатывайте, стройте на этом месте нормальные дома и живите в свое удовольствие. Мэрия должна им отвалить кучу денег из какого такого кармана? Значит не построят где то детский сад, не благоустроят несколько дворов и т.д. по списку.
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    Анонимно 13 марта
    Цитата "Работайте, зарабатывайте, стройте на этом месте нормальные дома и живите в свое удовольствие" - в этом то и проблема, что строить не разрешают. Не все так просто, как кажется.
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    Анонимно 13 марта
    Если это ваша земля и ваш дом, кто мешает вокруг него поставить новые стены и будет вам счастье. Не надо ждать манны небесной от мэрии, нужно действовать.
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  • Анонимно 13 марта
    Слушайте, да сотни людей были бы счастливы жить на этой территории. Свой дом с выходом на Сибгата Хакима! Что-то здесь не так. МОжет быть, дюжина жильцов намерена продать свои дома втридорога? Из-за этого сыр-бор?
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    Анонимно 13 марта
    Видно сколько здесь болтунов-делетантов. Весь город поделён на зоны, где ж2 (ИЖС), где ж4 (многоэтажки) и т.д. У этих людей дома не в зоне ж2, соответственно строить частный дом нельзя, а то может наша добрая серия снести.
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  • Анонимно 13 марта
    да еще пол казани живет в бараках, город только имеет красивую обертку а чуть отойдешь от улиц разруха, бараки и убитое жилье, зато цены на квартиры астрономические
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  • Анонимно 13 марта
    Кто то, что то не договаривает.
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  • Анонимно 13 марта
    Либо так, жила на этой земле семья в давние давние времена, родились дети 2,3 ребенка, они выросли, у всех свои семьи.Итого 2-3 семьи, плюс старики если живы.1-однушка, 2-3 трешки за шесть соток.Итого 2,5+5+5+(5)=12,5 (17,5) миллионов.Все это делим в средним 2,5 миллиона за сотку. Вот что хотят данные жители.А мерия не хочет.
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  • Анонимно 13 марта
    Так же мэрия не дает разрешение на строительство домов . Мы бы давно все постпоили бы и ремонтировали. Они же хотять что бы все отдали за 500 т и ушли оттуда
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  • Анонимно 13 марта
    А у них губа не треснет? Говорят, что у дома 7 владельцев и денег мало. Да кого интересует сколько хозяев у недвижимости? Вообще, это Ваше имущество, сами за него отвечайте. Стройте нормальные дома, проводите за свой счёт газ, водопровод, канализацию за свой счёт и не жалуйтесь
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  • Анонимно 13 марта
    Наши чиновники устроили самый настоящий беспредел с земельными участками. И вообще с земельными уголиями. Это - нарушение всех прав. Нарушение основ демократии. Никто не вправе отнимать ни чью собственность ни под каким предлогом. В т.ч и землю. Так оно и в Европе, так оно и в США, так оно и в Японии. Чуть ли не в центре Японии имеются целые деревни с крохотными домиками, восемью сотками земли. Ни мэрия Токио, ни правительство Японии не сможет у них отобрать эти участки. Потому что, эта земля - их собственность. Как писали об эттом в Живом журнале, хозяева участков не стали продавать свои участки ни на кикие миллионы. Потому, во первых, как никак свой дом, с землей, с приусадебными постройками, можно где походить, погулять (, это тебе не квартира в 30-этажном доме, а во вторых, статус сельского жителя в Японии дает большие преимущества, освобождение от налогов, субсидии на каждого сельского жителя и т.д.
    А у нас отбирают и земельные участки с домами, и земельные паи сельчан, и пастбища, и сенокосы деревеньских жителей. Самое настоящее беззаконие!
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  • Анонимно 14 марта
    9-10 миллионов за участок со старым домом - очень хорошая цена. Можно купить несколько квартир. А то, что владельцев от 2-3 до 7, так это разве не нормально? Муж, жена, дети, вот и владельцы. А то что они считают, что 7 владельцев получат по 1,5 миллиона и каждый не купит квартиру, а не много ли на каждого квартиру? Тут они в одном частном маленьком старом доме вообще живут. Наверняка специально попрописывались и поделили права на землю.
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  • Анонимно 14 марта
    А если участки в частной собственности, что хозяевам мешает продать их людям с деньгами. Наверняка найдутся желающие купить и построить там себе коттеджик, место-то хорошее
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  • Анонимно 15 марта
    да вы что а? читайте что написано в статье. земля там под многоэтажное строительство, а не не ИЖС. им не дают строить нормальный дома. дали бы - давно все построили бы
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