Рустам Минниханов: «Нужны ли вы нам, как можно с такими руководителями работать?»

Президент РТ раскритиковал глав Минздрава и Минтранса за неумение налаживать государственно-частное партнерство и предложил коммунистам сотрудничество

Предложил сотрудничество коммунистам и устроил разнос представителям Минздрава и Минтранса за неготовность выстраивать партнерские отношения с бизнесом Рустам Минниханов на сегодняшней отчетной сессии Казгордумы. О том, что за претензии высказали депутаты мэру Казани, какую «бомбу» принес в Ратушу Алексей Серов и какие нарушения нашла у чиновников городская Контрольно-счетная палата, — в репортаже «Реального времени».

«Мы должны лицом повернуться к бизнесу»



Похвалил себя и подчиненных мэр Казани за поддержку бизнеса, особенно — малого и среднего предпринимательства:

— Казань обладает благоприятным инвестиционным климатом. Создан «Инвестиционный портал Казани», который информирует потенциальных инвесторов о наиболее перспективных направлениях и объектах. В Казани 30 технопарков, технополисов и бизнес-инкубаторов. Объем инвестиций по итогам года составил 200,2 млрд рублей, что в расчете на одного жителя составляет 161 тыс. рублей. Мэр города возглавляет Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и под своим постоянным контролем держит такие вопросы, как снижение административных барьеров в сфере малого и среднего бизнеса, финансовую поддержку и оказание методической помощи предпринимателям.

Однако присутствовавший на сессии президент РТ Рустам Минниханов впоследствии разбавил эту «бочку меда» отрезвляющими цифрами.

— Эффективность работы в городе Казани намного привлекательнее для бизнеса [чем в районах республики], и, конечно же, мы должны развивать как промышленные направления, так и сферу услуг, куда традиционно идет малый и средний бизнес, в том числе за счет использования государственно-частного партнерства, — указал президент. — Но по малому и среднему бизнесу, особенно если смотреть социальные сети, приходит очень много вопросов. 50 процентов опрошенных заявили о наличии административных барьеров. Мы должны повернуться лицом к малому и среднему бизнесу! Я не говорю, что в Казани самый большой процент, но административные барьеры есть.

Рустам Минниханов уточнил: 53% опрошенных татарстанских бизнесменов жалуются на избыточные проверки, «18% заявили о предвзятом отношении со стороны должностных лиц, 13% подверглись требованиям незаконного вознаграждения и документов — это вот самое, наверно, плохое». И напомнил, что президент России поставил задачу к 2021 году «разобраться с этими подходами».

Процесс переселения не закончен

Отчет о достижениях в области жилищного строительства мэр начал с неприятного, то есть с обманутых дольщиков и «аварийщиков», но детализировать проблему не стал:

— На сегодня в Казани 14 проблемных домов долевого строительства. В 2018 году введены в эксплуатацию четыре жилых дома, а в 2019 году планируется сдать еще четыре дома… В 2018 году завершилась реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда 2013—2017 годов. В Казани в программу были включены 89 аварийных домов… Из аварийного жилья переселены почти 5 тысяч горожан.

О результатах затянувшегося поиска инвесторов для достройки микрорайона «Яшьлек», несостоявшиеся жители которого регулярно выходят с одиночными пикетами перед зданием Госсовета, Ильсур Метшин умолчал. Как и о возмущенных казанских старожилах, которых из доведенного до аварийного состояния жилья в центре города вопреки их желанию переселили за городскую черту — в «Салават купере».

— В 2019 году ожидается принятие новой программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2019—2024 годы, — сообщил мэр Казани. — Это позволит переселить еще 51 аварийный дом — 1557 семей.

В целом же, подчеркнул он, Казань среди городов-миллионников по темпам роста введенного в эксплуатацию жилья входит в топ-5, наряду с Ростовом-на-Дону, Новосибирском, Екатеринбургом и Самарой.

«Квадраты» vs машино-места

Маленькая, но интересная деталь прозвучала вскользь, когда мэр Казани отчитывался о результатах апробации утвержденных гордумой новых нормативов градостроительного проектирования.

— По итогам встреч, круглых столов, в работе которых приняли активное участие горожане, застройщики, архитектурная общественность и депутаты Думы, разработанные проекты на основе поступивших предложений были существенно скорректированы, — сообщил Метшин. — В частности, были смягчены требования по количеству парковочных мест при строительстве жилых домов.

Речь идет о том, что в результате корректировки застройщики жилых домов, связанных с социальной направленностью, в частности, домов, предназначенных для переселения из аварийного жилого фонда, дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, и т. п., допускается уменьшение норматива требуемого количества машино-мест для населения до нормы: одно машино-место на 75 кв. м общей площади квартир. А норматив по расчетному количеству машино-мест в жилой застройке снижен с одного машино-места на 53 кв. м общей площади жилья до одного машино-места на 66 «квадратов».

Каким образом эти новые нормативы «стимулируют застройщиков к строительству качественных, отвечающих современным требованиям объектов», мэр Казани не пояснил.

«В деревнях живут комфортнее, чем в поселках!»

— Мы не ожидали, что слушания [по генплану] вызовут такой интерес, — подчеркнуто корректно сформулировал Ильсур Метшин одну из главных городских проблем 2018 года. — Казань первая в России столкнулась с необходимостью разрабатывать генплан по новым правилам, вступившим в силу в августе 2018 года. Поэтому утверждение генерального плана, запланированное на конец 2018 года, перенесено на текущий год.

Мэр поблагодарил казанцев за неравнодушное отношение к будущему облику города и вскользь заметил, что в соответствии с их пожеланиями при разработке генплана было принято решение отказаться от прокладки ряда новых дорог через поселки. Имеется в виду — прямо по жилым домам.

А депутаты Сергей Черепанов и Алексей Серов напомнили о наболевших проблемах, решение которых генплан отодвигает на отдаленное будущее. Черепанов поинтересовался, когда будут решены вопросы транспортного обеспечения микрорайона «Салават купере» и строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Серов — напомнил о транспортной недоступности «Царицынского бугра», где скапливаются километровые пробки из-за отсутствия левого поворота на пересечении улицы Губкина и проспекта Победы.

Алексей Серов предложил пути решения транспортного вопроса — возврат к целевой программе развития поселков:

— Те депутаты, которые имеют в своих округах частный сектор, знают, что по многим показателям качество жизни в казанских поселках во многом уступает качеству жизни в райцентрах, а то и деревнях республики!

Серов напомнил о проблемах, которые городские власти «даже не собираются решать», например с водоснабжением поселка Борисоглебский, где нет не только питьевого водопровода, но и противопожарного.

И назвал «градостроительным междусобойчиком» практику приема решений, при которой многие граждане даже не имеют возможности узнать о том, что в ГУАиГ проходят общественные слушания — даже по важным для всего городского населения проектам.

Где деньги, мэр?

Ильсур Метшин сообщил, что в 2018 году в Казани были реконструированы Горкинско-Ометьевский лесопарк, парки «Крылья Советов», «Комсомолец», бульвары по улицам Декабристов, Юлиуса Фучика и Абсалямова, территория Центра семьи «Казан» и набережная озера Нижний Кабан, и все это обошлось в «рекордную для нашего города сумму — 1 млрд 258 млн рублей». И что в 2019 году запланированы работы второй очереди по благоустройству сквера по ул. Абсалямова, территории Центра семьи «Казан», набережной Кабана, обустройство лесопарковой зоны «Дубрава», пляжных зон озер Лебяжье и Комсомольское, пешеходной зоны от Ленинского сада до улицы Баумана, сквера Орджоникидзе и Юнусовской площади, что обойдется еще в 1,47 млрд рублей.

— У нас в Казани проводится большая работа по улучшению деятельности наших парков… Это очень хорошо… Вопрос, Ильсур Раисович, на что мы будем их содержать? — поинтересовался по окончании доклада депутат Госсовета Николай Рыбушкин. — Вот парк «Крылья Советов». Ежегодно на его содержание выделяется 3,2 миллиона рублей. Ежемесячно получается где-то 190 тысяч, а это средний фонд заработной платы шести дворников. На что мы будем ремонтировать детские спортивные сооружения, малые архитектурные конструкции?

— Самое главное — у нас есть эти парки и скверы, а дорогу осилит идущий, — парировал мэр. — На самом деле, мы сейчас проводим работу с кабинетом министров… Мы должны завершить [их] постановку на кадастровый учет, и после того, как мы это сделаем, мы пойдем уже с документами за деньгами.

Нам такие дороги дороги

Сообщив о «системной работе по координации усилий городских структур и республиканских органов власти, направленной на улучшение состояния улично-дорожной сети», в результате которой 81% казанских дорог удалось привести в нормативное состояние, и уточнив, что в 2018-м на дорожные работы в Казани было выделено более 6 млрд рублей, Ильсур Метшин заметил:

— Построенные и отремонтированные дороги необходимо своевременно и качественно убирать, чего и требуют казанцы в своих обращениях.

Но концентрироваться на деталях не стал, равно как и вспоминать, что последствия снегопадов до сих пор не вывезены с второстепенных улиц, часть из которых из-за сугробов сузились до одной полосы.

— Убираемая площадь дорог города к концу 2018 года составила 21 миллион квадратных метров, прирост составил около 700 тысяч квадратных метров. В 2018 году было приобретено 26 единиц уборочной техники.

Метшин пообещал, что в будущем на качестве уборки улично-дорожной сети «положительно скажется» грядущее повышение норматива финансирования на содержание на 25%:

— Данная мера позволит увеличить количество дорожных рабочих, занятых на очистке тротуаров.

«Бомбиста» не узнали, или Коммунист президенту — соратник

Веселое продолжение получила часть отчета, в которой говорилось о развитии в Казани системы раздельного сбора отходов. Мэр напомнил, что в прошлом году в Авиастроительном и Московском районах Казани было установлено более 400 емкостей для раздельного сбора мусора, в целом по городу установлено 1700 контейнеров для сбора пластика, а для установки павильонов сбора вторичного сырья предоставлено более 50 земельных участков — на них уже установлен 41 павильон.

— Я принес на трибуну «бомбу»! — огорошил депутатов чуть позже коммунист Алексей Серов, и присутствующие в зале притихли, видимо, прикидывая, не пошел ли последовательный борец за идеи Ленина по стопам старшего брата вождя, но тот, выдержав паузу, разрядил обстановку: — Экологическую — батарейки.

Серов перечислил, какие вредные вещества содержат отработавшие элементы питания, которые в Казани, минуя все цивилизованные этапы сбора и переработки, идут прямиком на свалку. И тут отреагировал президент Татарстана:

— Вот коммунист один как-то приходил с хорошими идеями, — припомнил Рустам Минниханов прошлогоднее выступление Серова в защиту обманутых дольщиков, но не самого Серова. — Он не пришел? А идеи вообще [у вас] правильные. На самом деле, если хотите какую-то тему взять, скажем, эти батареи — самое время! Мы как раз соглашение подписали, инвестора нашли. Ведь на самом деле это огромная проблема… Смотрите, сейчас все мы говорим про электромобили. А что будет с аккумуляторными батареями? Это же самые-самые экологически вредные отходы. С одной стороны, экологию поправляем, с другой — огромный экологический вред наносим. Если у вас есть конкретные предложения — давайте работать, мы не смотрим, какой вы партии, мы готовы с вами двигаться.

«Вам не стыдно?»

Неожиданное продолжение вызвало выступление депутата Госсовета, гендиректора ПО «Зарница» Артура Абдульзянова. Он заговорил о необходимости развивать бизнес и создавать новые рабочие места:

— Мы чувствуем заботу, приятно, что есть программы льготного кредитования, другие меры господдержки.

— Мне доносится такая информация, к нам приезжали представители реабилитационного центра, с Алтая, по-моему. Мне говорят, что Минздрав сказал, что нам не нужен частный реабилитационный центр. Марат, как вам не стыдно? — продолжил разговор не в лад Рустам Минниханов, повернувшись к министру здравоохранения. — Люди один проект сделали. Вместо того чтобы за ними бегать, вы такие крутые… Это твои подчиненные, вот так мы работаем! Минтранс здесь, нет?.. То же самое — частные проекты [им] не нужны. Нужны ли вы нам, можно ли с такими руководителями работать, если вы не можете повернуться в сторону частно-государственного партнерства?! Это относится ко всем нам… и ко мне тоже!

Неучтенные миллиарды

Подвела черту под достижениями и промахами городских чиновников городская Контрольно-счетная палата. Председатель учреждения Ильнар Нургалиев сообщил, что выявленные в прошлом году в ходе проверок нарушения финансово-хозяйственной законодательства потянули без малого почти на 8,16 млрд руб.

В эту сумму вошли: нецелевое использование бюджетных средств — 468,1 тыс. руб., использование средств бюджета с нарушением принципа эффективности и экономности — 33,55 млн, нарушения при распоряжении и использовании государственной (муниципальной) собственности — 548 тыс., а основную массу — 99,4 % — составили прочие нарушения, в том числе нарушения бухгалтерского учета и отчетности — 8,12 млрд.

По результатам контрольных мероприятий, отметил докладчик, нарушения были устранены, и в бюджет вернулось почти 7,99 млрд рублей.

В сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и соблюдения процедур закупок для муниципальных нужд были установлены нарушения на общую сумму 235,24 млн рублей.

По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных Контрольно-счетной палатой учреждений направлено 27 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 26 должностных лиц.

— В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведен аудит эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2014—2016 годах на уличное освещение города Казани, — сообщил Нургалиев. — Объектами аудита эффективности являлись муниципальное казенное учреждение «Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани», АО «Казэнерго», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

Результаты аудита эффективности докладчик не озвучил, лишь сообщил, что они «направлены руководителю исполнительного комитета города Казани».

А председатель постоянной комиссии Казгордумы по образованию, культуре и национальным вопросам Булат Кутдусов привел примеры конкретных нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой:

— Были выявлены 18 земельных участков на общую сумму 4,4 млрд рублей, на территории которых в настоящее время уже расположены городские парки и скверы. Данные участки не были отражены в бухгалтерском учете, несмотря на наличие документов, то есть находились в подвешенном состоянии. По результатам проверки они были закреплены за МКУ «Парки и скверы». В рамках проверки муниципальной казны комитета земельных и имущественных отношений было выявлено неучтенное имущество на сумму 2,2 млрд рублей, что позволило предотвратить как финансовые потери, так и риски утери объектов имущества для муниципальной казны.