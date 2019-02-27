В Болгаре нашли янтарную мастерскую времен Золотой Орды

Фото: Михаил Козловский

Ученые Института археологии РАН нашли в Болгаре мастерскую по обработке янтаря времен Золотой Орды

На месте раскопок в окрестностях базара, находившегося в ремесленном квартале Болгара, в прошлом году были найдены предметы, указывающие на существование ювелирной мастерской, где изготавливали предметы из янтаря. На территории ученые обнаружили 700 граммов янтаря-сырца, его обрезки, заготовки и сами изделия, например бусы. Также были найдены инструменты.

Как сообщает «РИА Новости», монеты, найденные в этой мастерской, говорят о том, что она работала в конце XIII — начале XIV века. Трудились в ней выходцы из русских земель, так как рядом с мастерской были обнаружены красноглиняные и белоглиняные горшки, которые обычно находят на территории Руси.

Ранее Республиканский фонд «Возрождение» подвел итоги девятилетней работы по реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар». Подробности — в материале «Реального времени».