«Через год можно будет говорить о 3,35 млн обслуженных пассажиров»

Гендиректор аэропорта «Казань» Алексей Старостин — об открытии рейсов в Париж, упрощении предполетных процедур и соседстве с «Казань Экспо»

Фото: Ринат Назметдинов

Международный аэропорт «Казань» завершил 2018 год с рекордными показателями по объемам авиаперевозок, обслужив свыше трех миллионов пассажиров. При этом существенный рост как на внутренних воздушных линиях, так и на международных не является заслугой исключительно чемпионата мира по футболу, подчеркивает генеральный директор МАК Алексей Старостин. В интервью «Реальному времени» он рассказал о технологических новинках аэропорта, амбициозных планах по расширению маршрутной сетки и созданию нового «города будущего» — Аэротрополиса.

«Я бы не стал утверждать, что рост объемов перевозок связан лишь с ЧМ»

— Алексей Александрович, уже известны итоговые цифры за 2018 год. Можно ли назвать его успешным для Международного аэропорта «Казань»?

— Можно с уверенностью сказать, что 2018 год мы завершили успешно. Итоговые показатели работы полностью соответствуют нашим ожиданиям. Международный аэропорт «Казань» обслужил 3 млн 141 тысячу пассажиров, что на 20 процентов больше, чем в 2017 году (тогда было перевезено 2 млн 620 тысяч пассажиров). На 15,4 процента возросло число самолетовылетов — в 2018 году их было выполнено 18 тысяч.

Фото Максима Платонова

В прошлом году мы открыли новые направления в Аланью, Тегеран, Болонью, Увду (Израиль), Минск, Хайкоу, Батуми и рейсы в Тбилиси, которые выполняются сразу двумя авиакомпаниями — Georgian Airways и «Победа», а также внутренние рейсы в Махачкалу, Ярославль, Томск, Омск, Воронеж, Челябинск, Барнаул, Новосибирск, Белгород. Были возобновлены выполняемые ранее рейсы в Шарджу и Ош (Киргизия).

Если рассматривать отдельно внутренние и международные маршруты, то мы увидим следующие цифры: на внутренних воздушных линиях прирост составил 17,9 процента, на международных — 23,1 процента. В абсолютных цифрах это 2 млн 12 тысяч и 1 млн 129 тысяч соответственно. В целом можно сказать, что впервые в истории республики достигнут столь высокий показатель по объемам авиаперевозок в течение одного года. Не считая обслуженных в рамках FIFA 2018 рейсов, маршрутная сеть аэропорта «Казань» насчитывала 81 направление, из них 48 — международные.

— В какой мере рост показателей связан с прошедшим чемпионатом мира по футболу?

— Я бы не стал утверждать, что рост объемов перевозок связан лишь с чемпионатом мира. Да, действительно, в период проведения матчей летом 2018 года мы зафиксировали наибольшие показатели прироста пассажиропотока. Даже если брать конкретные сутки, то только с 6 по 7 июля — в день проведения матча четвертьфинала — мы обслужили 26 153 пассажира — это абсолютный рекорд аэропорта. И, отмечу, Международный аэропорт «Казань» отработал в штатном режиме. Тем не менее значительный рост показателей фиксировался на протяжении всего года, а не только в период чемпионата.

Фото Дмитрия Резанова

Помимо международных направлений авиакомпания «Победа» запустит крупную полетную программу по важным внутренним маршрутам: в Санкт-Петербург и Москву, в Сочи, Анапу и другие города



«Надеемся добавить в маршрутную сеть Париж, Мюнхен, Жирону и долгожданный Тель-Авив»

— Каковы прогнозы по показателям на 2019 год: пассажиропотоку, динамике количества направлений?

— Мы планируем нарастить пассажиропоток еще на 6—7 процентов. То есть через год можно будет говорить о цифре 3 млн 350 тысяч обслуженных пассажиров, это будет хороший показатель. Кстати, если рассматривать топ-20 аэропортов России по динамике роста объемов пассажирских перевозок, то мы уже сейчас находимся на первом месте среди аэропортов ПФО и на третьем по России. Уже в январе этого года запущены рейсы в Красноярск, Усинск и Салехард. На период новогодних каникул были открыты вылеты в Ереван, ведется работа по открытию рейсов в Астрахань и Иркутск.

В целом в 2019 году мы надеемся увеличить частоты на популярных рейсах и расширить маршрутную сеть, добавив туда международные направления: Париж, Мюнхен, Жирона, Будапешт и долгожданный Тель-Авив. Эти новые международные маршруты, как мы надеемся, будут обслуживаться авиакомпаниями «ЮВТ Аэро», Red Wings и «Победа», которая стала нашим партнером еще в 2015 году. Ведется работа по возвращению на наш рынок авиакомпании Lufthansa.

Помимо международных направлений авиакомпания «Победа» запустит крупную полетную программу по важным внутренним маршрутам: в Санкт-Петербург и Москву (Внуково) — на ежедневной основе, в Сочи, Анапу и другие города. Отмечу, что планы могут быть скорректированы: мы следим за трендами, в реальном времени анализируем спрос.

Фото Максима Платонова

«Среди всех международных направлений наибольшее число пассажиров было обслужено в Анталью»

— Интересная тема — сотрудничество МАК с турецкими туроператорами. Пассажиропоток в Турцию год от года стабильно растет. Как вам кажется, чем объясняется «турецкий феномен»?

— Да, Турция весьма популярна среди наших туристов: на направлении Анталья в 2018 году было обслужено наибольшее число пассажиров среди всех международных направлений — 454 тысячи, а годовой прирост составил 20,3 процента.

Как все мы знаем, Турция предлагает пассажирам развитую инфраструктуру, хорошие экскурсионные возможности, комфортные климатические условия, низкую стоимость туров и упрощенный визовый режим. Значительно возросла популярность других турецких курортов — объем перевозок в Бодрум возрос на 87,9%, в Даламан на 31,9%, Стамбул — плюс 24,4%. Средняя загрузка кресел на открытом в 2018 году новом рейсе в турецкую Аланью составила 94%.

Но считаю необходимым отметить, что и российские курорты становятся более популярными: на рейсах Казань — Анапа прирост составил 261%, Казань — Сочи 37,2%, более чем в семь раз возрос пассажиропоток на маршруте Казань — Минеральные Воды.

— Проводит ли аэропорт специальные акции для турецких операторов, например, по тарифам на обслуживание. И ждете ли вы «захода» в МАК лоукостера из Турции?

— Мы очень чутко относимся к пожеланиям всех без исключения авиаперевозчиков: быстро реагируем на их предложения, всегда стараемся найти взаимовыгодные схемы сотрудничества. Всем партнерам создаем комфортные условия обслуживания и проводим совместные промоакции.

Что касается лоукостеров из Турции, то мы уже много лет работаем с турецкой авиакомпанией Onur Air (регулярные рейсы в Анталью и Аланью), а с 2017 года с компанией Atlasglobal (Анталья). Эти перевозчики считаются низкобюджетными, а их рейсы из Казани имеют среднюю загрузку более 90%. Нельзя не упомянуть нашего давнего партнера Turkish Airlines, который летает из Казани в Стамбул уже почти 13 лет. Да, это не лоукостер, однако предлагаемая пассажирам тарифная линейка и промоакции делают перелеты вполне доступными.

Фото Максима Платонова

«Пассажирам с электронными посадочными талонами теперь достаточно предоставить QR-код»

— Как развивается инфраструктура аэропорта, продолжается ли технологическая модернизация?

— В октябре 2018 года был создан единый центр управления аэропортом — система управления проектами «Матрица», в структуре которой находятся представители ключевых служб наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров. Решение о разработке новой технологической системы было принято с целью снижения финансовых издержек, учитывая рост объемов авиаперевозок и богатый опыт проведения крупных мероприятий международного уровня. «Матрица» позволяет в автоматизированном режиме осуществлять планирование ресурсов аэропорта, контролировать процесс выполнения задач в режиме реального времени, получать и обрабатывать данные для составления счетов оплаты за предоставление аэропортовых услуг.

После внедрения системы мы скорректировали работу наземных служб и получили повышение показателя регулярности полетов, оптимизировали технологические графики обслуживания воздушных судов, что позволило снизить количество задержек отправления рейсов. Был внедрен технологический график обслуживания воздушных судов с минимальным временем стоянки. В целом, это нововведение позволило значительно повысить скорость и качество обслуживания пассажиров, а также получить ощутимый экономический эффект.

— А если говорить об уровне сервисного обслуживания?

— Что касается сервисного обслуживания, мы ведем непрерывную работу по улучшению качества оказываемых услуг. С 25 февраля при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру предоставляется возможность пройти предполетные процедуры в аэропорту, предъявив посадочный талон, оформленный в электронном виде, а не на бумажном носителе. Другими словами, пассажирам, которые прошли регистрацию онлайн и получили от авиакомпаний электронные посадочные талоны, больше не нужно предъявлять их в распечатанном виде. Достаточно лишь предоставить сотрудникам Международного аэропорта «Казань» дисплей смартфона или планшета с QR-кодом электронного билета.

Фото Максима Платонова



Техническое оснащение аэропорта полностью позволяет обслуживать пассажиров в соответствии с новой технологией, которая была нами успешно использована в тестовом режиме еще в апреле 2018 года. При этом как и прежде пассажиры при желании могут воспользоваться аппаратами самостоятельной печати посадочных талонов или получить посадочный талон, оформленный на бумажном носителе на стойках регистрации.

Активно развивается мобильное приложение аэропорта «Казань»: значительно расширяется перечень интерактивных услуг. Через приложение можно оплачивать парковку, получать уведомления о статусе рейса и многое другое. Словом, мы уделяем серьезное внимание уровню сервиса.

— Насколько нам известно, в минувшем году МАК не забывал и про ВИП-пассажиров.

— Да, в общей зоне терминала 1 начал принимать гостей новый бизнес-зал — AirLounge. При разработке проекта были внедрены передовые дизайнерские решения. Зал рассчитан на пассажиров всех авиакомпаний. Здесь с комфортом могут разместиться порядка 40 гостей, включая самых маленьких путешественников, для которых будет предусмотрен отдельный уютный уголок. Важной особенностью этой lounge-зоны является возможность присутствия вместе с пассажиром провожающих лиц.

Фото Олега Тихонова



Аэротрополис – небольшой город с эффективной логистической и коммерческой инфраструктурой, центральным элементом которого является воздушная гавань. Эта модель позволяет значительно повысить скорость ведения бизнеса. Именно к этому мы и стремимся



«Казань Экспо» — важнейший этап концепции развития аэропорта в качестве Аэротрополиса»

— У МАКа в 2018 году появился новый «сосед» — международный выставочный центр «Казань Экспо». Как это соседство влияет на работу аэропорта?

— «Казань Экспо» — это второй по величине и единственный в России выставочный центр, соединенный с аэропортом и станцией электропоезда прямым теплым переходом. Действительно, строительство комплекса стало не только новым этапом в совершенствовании деловой инфраструктуры Республики Татарстан, но и важнейшим этапом в реализации концепции развития аэропорта в качестве Аэротрополиса.

Аэротрополис — небольшой город с эффективной логистической и коммерческой инфраструктурой, центральным элементом которого является воздушная гавань. При этом в аэротрополисах представлены все возможности, характерные для современного мегаполиса: коммерция, бизнес, логистика, развлечение и жилье. И эта модель позволяет значительно повысить скорость ведения бизнеса. Именно к этому мы и стремимся.

Также, в соответствии с концепцией «аэропорта — аэротрополиса», был запущен логистический центр «Почта России», развивается сотрудничество с крупнейшими грузооператорами Европы и Азии, планируется глобальное расширение авиасервисной зоны, строительство гостиницы и другие инновации. Таким образом, воздушная гавань все больше становится центром притяжения для различных сфер деятельности: грузоперевозки, бизнес-авиация, финансовые операции, туристические потоки, выставочная деятельность и так далее.