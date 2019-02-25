Я не я, и подпись не моя: «Галерея вин» оспаривает договор о залоге, а Цейнштейн в Израиле

Супруга бизнесмена Ирина Кузьмина заявила о подделке документа, согласно которому имущество фирмы и ее личное выставили на торги

«Галерея вин», которую обанкротили по требованию «Татсоцбанка», пытается спасти последнее имущество. Соучредитель компании обратилась в Арбитражный суд с требованием признать договор залога по кредиту, выданному банком в ноябре 2016 года, недействительным. По словам Ирины Кузьминой, супруги основателя компании Якова Цейнштейна, она не присутствовала при подписании договора и допсоглашений, а подпись в документах — подделали. Сам Цейнштейн объявлен в международный розыск. Подробности в материале «Реального времени».

Договор залога недействительный, а подпись подделали

Денежный спор «Татсоцбанка» и «Галереи вин», который практически сразу вышел за рамки экономического (в данный момент расследуется дело о поджоге автомобиля директора компании, подозреваемый — юрист «Татсоцбанка», и дело о мошенничестве в отношении директора, потерпевший — «Татсоцбанк»), обрел новый поворот. Соучредитель «Галереи вин» Ирина Кузьмина — супруга директора компании Якова Цейнштейна, требует признать договор залога по кредиту недействительным. А подпись в договоре, по ее словам, поддельная.

— «Татсоцбанк», может быть, вынудил директора и второго учредителя появиться у нотариуса, и тут же состряпали протокол. Кто его подписал? Закон предполагает обоюдное согласование учредителей, а мой доверитель утверждает, что она этот протокол не подписывала, — сказала Миляуша Гильмутдинова, представитель Ирины Кузьминой.

Была ли Кузьмина вместе с Цейнштейном у нотариуса и ставила ли подпись в договоре? На этот вопрос сегодня должен был ответить нотариус, которого, кстати, уже второй раз вызывают в суд, но он снова не пришел. Ранее истцы заказывали почерковедческую экспертизу, но она однозначно не ответила — принадлежит ли подпись в документе Кузьминой.

— Если бы нотариусу нечего было скрывать, нотариус сегодня бы явился. Он не является второй раз на процесс, — заметила Гильмутдинова.

Миляуша Гильмутдинова напомнила, что при рассмотрении другого дела — по иску «Галереи вин» к «Татсоцбанку» о признании кредитного договора, заключенного в ноябре 2016 года, недействительным, «представитель банка под аудиозапись сказал, что договор залога не был зарегистрирован». Фото Романа Хасаева

Документы о залоге не дошли до Регпалаты?

Поняв, что нотариус на процесс не явился, представитель Ирины Кузьминой заявила устное ходатайство об истребовании регистрационного дела из Регистрационной палаты по предметам залога.

— Какая цель? — уточнила судья Эльмира Королева.

— Цель в том, что залог не является законным, если он не зарегистрирован, — ответила Миляуша Гильмутдинова.

— Вы предполагаете, что регистрации не было? — спросила судья.

— Я знаю [что регистрации не было], но мне нужно установить это для суда, — ответила представитель истицы.

Представитель «Татсоцбанка» Ленар Валеев пояснил, что «документы в Регпалату подавали, все допсоглашения на регистрацию передавались и они [регистрацию] прошли».

— Предоставьте документы, — попросила Гильмутдинова.

— У меня их нет, но в любом случае они есть, — ответил представитель «Татсоцбанка».

Миляуша Гильмутдинова напомнила, что при рассмотрении другого дела — по иску «Галереи вин» к «Татсоцбанку» о признании кредитного договора, заключенного в ноябре 2016 года, недействительным, «представитель банка под аудиозапись сказал, что договор залога не был зарегистрирован».

Судья объявила перерыв в судебном заседании, поручив вызвать нотариуса телефонограммой, а истцам — в письменном виде подготовить ходатайство об истребовании дела из Регпалаты.

Что касается ее супруга, директора и второго учредителя «Галерии вин» — Якова Цейнштейна, то его уже несколько месяцев нет в России. Фото vk.com/gallerywinegroup



Яков Цейнштейн уехал в Израиль вскоре после того, как стал подозреваемым

В договоре о залоге, который истцы требуют признать недействительным, идет речь о шести объектах — имуществе «Галереи вин» и лично Кузьминой, в том числе базе на Воскресенской, 20, винных бутиках на улицах Жуковского и Чистопольской в Казани и Нижнекамске. Сама Кузьмина так же, как и «Галерея вин», признана банкротом, в отношении нее ведена процедура реализации имущества.

Что касается ее супруга, директора и второго учредителя «Галерии вин» — Якова Цейнштейна, то его уже несколько месяцев нет в России. Источники «Реального времени» среди силовиков поясняют — его объявили в розыск после отъезда в Израиль с целью получения гражданства, а уехал он вскоре после получения статуса подозреваемого в уголовном деле Следкома о хищении средств «Татсоцбанка» в особо крупном размере путем предоставления банку заведомо ложных сведений.

«Он находится в Израиле на лечении и уехал туда еще до возбуждения дела. Мы неоднократно представляли следствию соответствующие справки», — рассказал «Реальному времени» сын совладельца «Галереи вин» Михаил Цейнштейн.

«Татсоцбанк» обвинил Цейнштейна в афере с получением кредита, якобы он заключил договор залога товара, который уже находился в залоге у продавцов. Сумма ущерба — 219 млн рублей. Дело о поджоге автомобиля Цейнштейна готовится к повторной передаче в суд, подозреваемый — начальник правового управления «Татсоцбанка» Артем Ильдеяркин.

