«Где врачи?». Рустам Минниханов возмутился дефицитом персонала в поликлиниках республики

В больницах Татарстана не хватает квалифицированных врачей, а некоторым мерам соцподдержки — здравого смысла: программа «7 дней» на ТНВ подвела итоги недели

Очередной обзор событий недели журналисты информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый Век», начали на позитивной ноте: Татарстан по уровню качества жизни населения — один из безусловных лидеров среди регионов России. В соответствующем рейтинге «РИА Новости» республика заняла четвертое место, пропустив вперед лишь Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Но журналисты задались вопросом: действительно ли в Татарстане все настолько хорошо — или просто у соседей хуже? Подробности — в обзоре выпуска «7 дней» от «Реального времени».

Чуть больше половины от необходимого

Набережные Челны — 59%, Альметьевск — 57%, Чистополь, Мензелинск, Спасск, Менделеевск — меньше 50%, Базарные Матаки — всего треть. Все это — уровень обеспеченности медицинским персоналом населенных пунктов и районов республики. Цифры были озвучены на недавнем совещании, которое проходит по субботам в Доме правительства РТ под председательством президента Татарстана. Журналисты программы «7 дней» решили сами ознакомиться с ситуацией и узнать причины дефицита специалистов.

В Сармановской больнице имеется 103 ставки, трудится при этом лишь 61 специалист. Взвалив на себя дополнительную нагрузку, они работают на 87 специальностях — выяснил журналист Михаил Любимов у главврача медучреждения. Привлекать дополнительный персонал здесь пытаются, но в год из казанского медицинского вуза приходит работать максимум один выпускник (есть ограничение квот), еще трое учатся сейчас по недавно стартовавшей целевой программе «50 на 50», — когда половину стоимости обучения оплачивает за студента район. Но результатов этой программы еще только предстоит дождаться.

В Муслюмовском районе ситуация намного лучше: заняты 9 из 10 вакансий. Помогла федеральная программа «Земский доктор», по которой специалист, изъявляющий желание трудиться в районе, получает миллион рублей на обустройство. Правда, в течение пяти лет после этого он не имеет права сменить место работы. С 2011 года здесь программой воспользовались 30 человек. Многие осели насовсем: построили дома, купили квартиры, живут и работают. Часто возвращаются в больницы родного района и отучившиеся в столице уроженцы этих мест.

В Мензелинском районе ситуация куда хуже: на 68 ставок — лишь 31 специалист.

— Поликлиника работает на половину мощности, больница — на 36%, — приводит цифры журналист. Постоянно приходится привлекать специалистов из соседних районов, чтобы хотя бы на время залатать «главные дыры» в обслуживании населения. Программа «Земский доктор» дотянулась до райцентра лишь в прошлом году. До этого момента она действовала лишь для сел, поселков, деревень, а вот на города не распространялась.

Набережные Челны — 59%, Альметьевск — 57%, Чистополь, Мензелинск, Спасск, Менделеевск — меньше 50%, Базарные Матаки— всего треть. Все это — уровень обеспеченности медицинским персоналом населенных пунктов и районов республики. Фото Максима Платонова



Журналист «7 дней» вскрыл еще одну серьезную проблему: конфликт двух ключевых задач, что довлеют над руководством больниц и поликлиник.

— В Мензелинской ЦРБ 31 человек закрывают собой 48 ставок. Это значит, что они подрабатывают, причем серьезно. И это значит, что они зарабатывают, причем порой существенно. А если набрать еще 30 человек и лишить этих людей приработка? В этом случае средняя зарплата по больнице ожидаемо упадет и выполнение майских указов окажется под угрозой. Много ли счастья и кому по факту это принесет? Зарплатный фонд не резиновый, — задается вопросом журналист, успевший пообщаться с персоналом многих больниц и поликлиник в разных районах республики. Ситуация в районах во многом схожая.

Отсутствие здравого смысла

Ильшат Аминов, генеральный директор телеканала «Новый Век», журналист и телеведущий, а также депутат Госсовета РТ, рассказал о парадоксальной ситуации, о которой узнал во время приема населения в Заинске. Местная жительница Любовь Вакуленко должна получить медицинскую помощь — а именно операцию. Необходимую процедуру ей могут оказать в Набережных Челнах, куда она имеет право добираться бесплатно как инвалид до места лечения. Серьезная мера социальной поддержки — если бы не совершенно абсурдная картина: для того, чтобы получить талон на бесплатную поездку от Заинска до Набережных Челнов, ей нужно взять этот талон… в Набережных Челнах или в Казани — в учреждении фонда социального страхования. В Заинске его нет. Причем попросить кого-то получить документы на проезд женщина не может, так как запрашивающий билет должен явиться за ним лично.

Чтобы добраться до Казани, тоже по вопросам лечения, она как-то наняла такси — со сломанным позвоночником особо не побегаешь. Обратилась за компенсацией затрат (чек имелся), но фонд социального страхования отказал: потому что билет женщина купила сама, а не в фонде, а раз так, то компенсировать ей могут лишь электричку. Электричку, ходившую от Заинска до Казани, отменили несколько лет назад.

— Раньше вопросами льготников занималось Министерство социальной защиты республики. Каждый год на компенсацию проездных билетов, которые приобретали сами льготники, выделялось более 2 млн рублей. Учитывая, что отделы соцзащиты есть в каждом районе, льготники могли получить свои проездные по месту жительства. Теперь эти функции переданы фонду социального страхования с подчинением Москве, которые работают строго по федеральному закону. А в нем строго прописано: «Не предусмотрено возмещение расходов при самостоятельном приобретении проездных билетов», — сформулировал журналист «7 дней» пояснения, полученные от специалистов.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич в курсе проблемы Любови Вакуленко. Ситуация не единична. Сейчас на федеральном уровне предлагается использовать многофункциональные центры для того, чтобы можно было и подать заявку, и получить необходимые документы. Можно было бы использовать и возможности электронного документооборота. А еще предстоит решить вопрос с нежеланием перевозчиков заключать контракт на перевозки льготников с фондом социального страхования. ФСС РФ по РТ инициировал совместный с Миндортрансом республики круглый стол, на который планируется пригласить междугородних перевозчиков.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич в курсе проблемы Любови Вакуленко. Ситуация не единична. Фото tatarstan.er.ru



Linde AG, Siemens AG, ГК ТАИФ: новые договоренности давних партнеров

На прошлой неделе делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым посетила с рабочей поездкой Германию. В Мюнхене состоялся Татарстано-Баварский деловой форум, а кроме того, прошло несколько встреч с давними партнерами республики (в частности, Группы компаний ТАИФ) — транснациональными корпорациями Linde AG и Siemens AG.

На встрече с группой Siemens AG речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества с Татарстаном. В частности, в офисе германской корпорации было подписано соглашение о ее участии в проекте модернизации Заинской ГРЭС и о уже начавшихся проектах с ТАИФом по строительству новой парогазотурбинной установки мощностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и оснащению будущего этиленового комплекса на 1,2 млн этилена в год.

— Для нас участие в проекте этиленового комплекса так же важно, как и участие в энергетических проектах. Мы стремимся помочь ТАИФу расширить нефтехимические производства, и, насколько мы знаем, компрессоры, которые будут использоваться в этом проекте, одни из самых мощных в России, — заявил директор департамента «Производство энергии и газ» компании Siemens AG Вилли Майкснер.

Поле сотрудничества между ТАИФом и Siemens AG планируется расширить. Германская компания была впечатлена завершенным недавно проектом строительства подземной парковки в Казани. Немцы оценили ее как очень современную. Намерены баварцы принять участие и в еще одном проекте татарстанской Группы компаний ТАИФ — строительстве парогазотурбинной электростанции на 300 МВт на территории ПАО «Казаньоргсинтез».

«Мы стремимся помочь ТАИФу расширить нефтехимические производства, и, насколько мы знаем, компрессоры, которые будут использоваться в этом проекте, одни из самых мощных в России», — заявил Вилли Майкснер

Этиленовый комплекс на «Нижнекамскнефтехиме» строится при активном участии корпорации «Linde AG». Он будет возведен в четыре этапа — на двух из них появятся два производства на 600 тыс. тонн этилена в год, еще два предполагают возведение и оснащение сопутствующих производств — по сути, новых заводов по выпуску из этилена крайне востребованной продукции.

— Больше всего меня радует, что у нас с ТАИФом и «Нижнекамскнефтехимом» сложились особые партнерские, очень близкие и доверительные отношения, — поделился председатель совета директоров Linde Engineering Кристиан Брух.

Сейчас реализация проекта идет по плану, сообщили участники процесса. Кроме того, начата подготовка кадров для будущих производств: при участии Linde AG открыта Олефиновая академия, где проходят обучение сотрудники предприятий Группы ТАИФ и студенты нефтехимических специальностей татарстанских вузов. Первую ступень курса уже прошли 90 человек, следующая ступень обучения стартует в будущем году. Стороны планируют сделать этот процесс непрерывным.

О развитии совместных образовательных проектов, а также более активном сотрудничестве в сфере туризма и культуры договорились на встрече Рустам Минниханов и руководитель Баварской государственной канцелярии Флориан Херрманн.

Погружение в культуру татарского народа

Международный День родного языка отмечается во всем мире с 2000 года по инициативе 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Сегодня на планете люди говорят на шести тысячах языков, при этом половина из них — на грани исчезновения. В России из 140 языков уже исчезли 20, еще 22 находятся в критическом состоянии, 29 — в серьезной опасности.

На прошлой неделе в Москве стартовал двухнедельный лекторий, который позволит всем желающим в экспресс-формате погрузиться в культуру татарского народа, познакомиться с его языком. Фото Максима Платонова

Татарстан делает все для того, чтобы сохранить и родной язык, и языки тех народов, которые проживают на территории республики. На прошлой неделе в Москве стартовал двухнедельный лекторий, который позволит всем желающим в экспресс-формате погрузиться в культуру татарского народа, познакомиться с его языком. Местом проведения лектория стала Российская государственная библиотека.

Вековой юбилей Казанского танкового училища

В присутствии тысячи выпускников, сотни действующих офицеров, солдат и сержантов, гостей из доброго десятка сопредельных государств Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище отметило 22 февраля 100-летие со дня образования. По этому случаю, а также за успехи в подготовке командных кадров, приехавший на торжество начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (сам выпускник вуза) вручил училищу орден Жукова. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.

История училища на самом деле гораздо длиннее. Еще в 1866 году в Казани было образовано пехотное юнкерское училище, находившееся на территории Кремля. Новая история училища началась в феврале 1919 года, когда состоялся первый набор казанских мусульманских пехотных командных курсов. В 1928 году была образована совместная германо-советская танковая школа «Кама». Она прекратила свое существование лишь с приходом в Германии к власти Адольфа Гитлера. А к июню 1941 года офицеров для Красной Армии готовило уже Казанское танковое училище.

Только в годы войны училище подготовило более 4 тысяч танкистов. «Практически это экипажи танков двух танковых армий, которые сыграли решающую роль в победе в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Герасимов. А всего за всю историю училища из его стен вышли свыше 25 тысяч военных специалистов.

В день празднования юбилея на территории училища были открыты памятник «Герою-танкисту» и две аллеи героев. В парке 100-летия разместились 32 двусторонних щита, на которых запечатлены имена и истории подвигов 64-х выпускников вуза, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и Героя России.

В день празднования юбилея на территории училища были открыты памятник «Герою-танкисту» и две аллеи героев. Фото Арсения Фавстрицкого

Герой России Ильяc Дауди

В середине февраля ровно 30 лет исполнилось со дня вывода советских войск из Афганистана. Эту войну до сих пор называют «спрятанной», потому что до сих пор известно далеко не все о тех тяготах, которые пришлось пережить воинам, выполнявшим интернациональный долг в горах Афгана. 15 тысяч молодых ребят не вернулись на Родину, десятки тысяч получили ранения. Один из них — Ильяс Дауди. Ветеран, искалеченный, но не сломленный войной, нашедший в себе силы стать не только счастливым главой большого семейства и успешным бизнесменом, но и благотворителем, опекающим десятки семей погибших в Афганистане бойцов.

В августе 1986 года близ населенного пункта Кокари-Шаршари солдаты 149-го мотострелкового полка принимали участие в операции «Западня». Ильясу тогда было всего 19 лет, но это был уже опытный боец, пользующийся огромным авторитетом среди товарищей. Как только бойцы оказались на высоте, они попали под массированный обстрел. Ильяс на себе вынес с поля боя троих раненых сослуживцев, но сам подорвался на мине. Лишился обеих ног.

Он не хотел подвергать дополнительной опасности солдат и просил сослуживцев добить его. Ильяса не послушали и каким-то чудом вынесли с поля боя. А сам солдат, ушедший на ту войну добровольцем, по возвращении на родину во всех смыслах этого слова прочно встал на ноги. Снова научился ходить, окончил институт, женился, вырастил пятерых дочерей и сына. Дауди-младший пошел по стопам отца — оставив университет, отправился на службу в армию. Был разведчиком-снайпером 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ. Дауди-старший создал успешный бизнес, помогает тем, кому поддержка действительно нужна. А что касается подвига бойца, то лишь в 2009 году командиры Ильяса смогли, наконец, добиться признания государством его боевых заслуг. Он был удостоен звания Героя России.

Увидеть эти сюжеты и узнать больше об их героях можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 25 февраля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.

