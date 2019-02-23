«Будем и дальше следовать нашему девизу: «Победи или умри»

Казанскому танковому училищу исполнилось 100 лет. На его территории открылись парк, памятник и две аллеи Героев

Фото: Арсений Фавстрицкий

Свое 100-летие отметило вчера Казанское высшее танковое командное училище, выпустившее за это время из своих стен более 25 тысяч офицеров. Поздравить военную альма-матер съехались выпускники практически со всего бывшего СССР, в том числе и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. О том, как проходили торжества, — в материале «Реального времени».

За успехи в подготовке командных кадров

Указом президента России от 6 декабря 2018 года Казанское высшее танковое училище было награждено орденом Жукова. Символично, что награду, присвоенную за успехи в подготовке командных кадров, вузу вручил один из его выпускников — Герой России генерал армии Валерий Герасимов. Он и закрепил орден и наградную ленту на боевом знамени училища.

— За участие в Великой Отечественной войне училище было удостоено ордена Боевого Красного Знамени, и вот за все послевоенное время — орденом Жукова. Я поздравляю вас всех с этой заслуженной наградой, — обратился начальник Генштаба ВС России ко всем собравшимся. А их оказалось очень много.



«В послевоенное время выпускники училища участвовали в боевых действиях в Афганистане, в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, с международным терроризмом в Сирии и показали самые лучшие свои качества», — сказал Герасимов



— Наше Казанское высшее танковое Краснознаменное училище отмечает 100-летие со дня образования. За эти годы подготовлены и выпущены тысячи высококвалифицированных офицеров — командиров-танкистов. Выпускники училища принимали активное участие в Великой Отечественной войне. За военные годы были подготовлены более 4 тыс. танкистов. Фактически это экипажи двух танковых армий, которые сыграли решающую роль в победе. В послевоенное время, наряду с мероприятиями боевой подготовки, выпускники училища участвовали в боевых действиях в Афганистане, в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, в борьбе с международным терроризмом в Сирии и показали самые лучшие свои качества. Выпускников Казанского танкового училища, наряду с высокой теоретической подготовкой, всегда отличала практическая направленность к выполнению своих обязанностей. И этим они завоевали авторитет в наших Вооруженных силах, — сказал Герасимов.

«Победи или умри»

Первая награда — орден Боевого Красного Знамени, как и сказал Герасимов, была присвоена училищу в военный 1944-й год, 21 февраля. Страна тем самым признавала огромный вклад кузницы кадров командиров-танкистов в дело будущей победы. Ну а с этого дня и впредь название вуза полностью звучать будет так: «Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище».

С этого дня и впредь название вуза полностью будет звучать так

— В этой высокой государственной награде отражаются героические подвиги и напряженный ратный труд многих поколений выпускников нашего училища, — отметил начальник училища — генерал-майор Кирилл Кулаков. И добавил: — Заверяю, что мы и далее будем продолжать славные традиции, заложенные нашими предшественниками, следуя нашему девизу: «Победи или умри», — выдохнули вслед за генералом все находящиеся на плацу.

— За 100-летнюю историю училища менялись требования времени и наименование учебного заведения. Но всегда в этих стенах готовились специалисты для Вооруженных сил нашей Родины. И все эти годы выпускники училища демонстрировали самые высокие свои профессиональные качества везде — куда бы Родина их ни направляла, — взял слово президент Татарстана Рустам Минниханов. Он вручил начальнику училища благодарственное письмо.

«Все эти годы выпускники училища демонстрировали самые высокие свои профессиональные качества везде — куда бы Родина их ни направляла», — взял слово Рустам Минниханов



Словно вчерашние курсанты

Совсем не маленькая площадь, где проходила торжественная часть, оказалась заполнена до краев. Несмотря на расстояния (а многие выпускники сегодня живут и продолжают службу на территории союзных государств) и возраст (руководство училища приглашало всех, кто когда-либо учился в его стенах), на юбилей приехали тысячи офицеров. Действующих, находящихся в запасе, ветеранов. Многие приехали с семьями, детьми, внуками.

На время забыв о субординации, мужчины, на многих из которых была форма с крупными звездами на погонах, словно превращались во вчерашних курсантов: Леху, Колю, Мансура, Ахмета… Иные не виделись десяток-другой лет, и им было что вспомнить. И кого.

— А помните Валерку — блондина с нашего курса. Нет уже Валерки… — говорил офицер однокашникам — небольшой группке в парадных шинелях, что стояла за табличкой с надписью «1968». Их выпуск состоялся больше полувека назад.

Кому-то не позволило приехать здоровье — для них друзья-сокурсники снимали происходящее на видео.

Скульптор Дмитрий Клавсуц с коллегами создал скульптуру по заказу Минобороны России и при участии сотрудников училища

В честь юбилея — памятник и две аллеи

— В этот особый день мы открываем парк 100-летия училища и памятник «Герою-танкисту», который символизирует беспримерный подвиг танкистов во всех войнах и вооруженных конфликтах. На аллее Героев в парадном строю застыли выпускники училища, награжденные Золотой Звездой Героя, — подвел к следующей части торжества начальник училища.

Небольшой парк теперь будет открыт для свободного посещения по выходным и праздникам. 32 двусторонних щита, расположенных вдоль дорожек, рассказывают о подвиге запечатленных на них Героев. А в самом центре парка разместилась скульптура, которую привезли в Казань из Москвы в середине февраля. Скульптор Дмитрий Клавсуц с коллегами и при участии сотрудников училища создал ее по заказу Минобороны России и по праву гордится результатом.

Вчера состоялось официальное открытие скульптуры — первыми цветы к ее подножию возложили генерал армии Герасимов, Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Позже, уступив место у монумента гостям училища, они переместились ближе к клубу, где у самого входа буквально накануне юбилейного дня появилась еще одна аллея Героев. Скульптурная. Это дар вузу от автора проекта «Аллея Российской Славы» скульптора Михаила Сердюкова.

Перед зрителями за несколько десятков минут прошла вся история училища, которая на самом деле куда длиннее ста лет

Вся история училища за полчаса

Торжественная часть юбилейного мероприятия завершилась маршем. И если его начало было традиционным — ровными рядами прошагали офицеры, курсанты, бойцы срочной службы, суворовцы и юнармейцы, то вторая часть объединила уже выпускников училища. И эта колонна оказалась намного длиннее первой.

Местом, к которому все направились после этого, была выставка исторического и современного оружия и… стадион. Правда, сегодня он скорее превратился в «машину времени», на которой перед заполнившими все места на трибунах зрителями за несколько десятков минут прошла вся история училища, которая на самом деле куда длиннее ста лет. Еще в середине XIX столетия в Российской империи, и Казань не стала исключением, были созданы юнкерские училища. Выпускники казанского отличились в Русско-турецкой войне 1877—78 годов. 22 февраля 1919 года (именно эта дата сейчас считается днем основания училища) на месте распущенного было учебного заведения были организованы Казанские мусульманские пехотные командные курсы. Затем — советско-германская танковая школа «Кама», потом — курсы усовершенствования старшего и среднего военно-технического состава Красной Армии…

Все это, а также сюжеты Второй мировой войны, Афганистана и более поздних военных конфликтов и то, какую роль во всех этих сражениях сыграли бронетанковые войска, напомнили гостям праздника нынешние курсанты и реконструкторы. И судя по тому, с каким восторгом смотрели на происходящее юнармейцы и школьники, продолжатели традиций, заложенных век назад, найдутся и в будущем.

1 / 36 Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий