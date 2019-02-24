В «Рубине» наступает время татарстанцев?

Как в заключительном матче сборов зажгли доморощенные игроки

К последнему товарищескому матчу в зимнее межсезонье, как правило, особое отношение и у болельщиков, и у тренеров — как-никак финальная репетиция перед сезоном. Поэтому по игре «Рубина» против «Динамо» уже можно было судить, на кого из молодежи рассчитывает Курбан Бердыев и как он собирается использовать новичков. А с молодыми футболистами, надо сказать, в этом матче все было в порядке — именно они стали главными героями ничейной игры и подарили казанским болельщикам надежду на то, что в оставшейся части чемпионата у них еще будут поводы для радости. «Реальное время» рассказывает, какая революция ожидается в «Динамо» в нынешнем и будущем году, а также кто из татарстанских парней устроил болельщикам флешбэки во времена Ансальди.

«Динамо» ждут очень сложная весна и большие перемены летом



В отличие от «Рубина», в стане «Динамо» в нынешнее межсезонье жизнь бьет таким ключом, что московский клуб, наряду с «Зенитом», можно назвать одним из главных ньюсмейкеров — если вообще не главным. Нет, здесь не было громких трансферов (пока что) вроде Барриоса или Ракицкого, зато уже ближе ко второй половине чемпионата стало известно, что ВТБ все-таки решил вернуть себе «бело-голубых» за ту же сумму, за которую и передавали клуб под контроль ВФСО «Динамо», — а именно за 1 рубль.

Что это значит? Скорее всего, мы вновь увидим команду с чуть угасшими звездами европейского футбола а-ля Кевин Кураньи в начале «десятых» годов. Только на этот раз экс-топы будут играть на новеньком стадионе в Петровском парке, а не на чужой и маленькой подмосковной арене.

Как известно, сама сделка будет оформлена лишь через месяц. И очевидно, что во второй половине чемпионата ВТБ бросаться в бой не станет, а установит свою власть только с летнего межсезонья. Так что в оставшихся 12 турах чемпионата «бело-голубым» придется дотягивать, что называется, с грехом пополам. Целых девять игроков основного состава вступают во второй отрезок чемпионата без понимания, что будет с их контрактами — договоры заканчиваются, а учитывая, что летом будет большая перестройка, скорее всего, им придется искать новые клубы. Играть при таком настрое и мотивации, конечно, крайне сложно.

По неподтвержденной информации, ВТБ подключится к прямому (то есть без участия ВФСО) финансированию «Динамо» уже с 1 марта. А со следующего года планируется увеличить бюджет примерно в два раза. Сейчас он составляет 1,7—1,8 миллиарда рублей в год, будет — 3—4 миллиарда.

В стане «Динамо» в нынешнее межсезонье жизнь бьет таким ключом, что московский клуб, наряду с «Зенитом», можно назвать одним из главных ньюсмейкеров. Фото fcdynamo.ru



Все-таки «рубиновые», а не «бело-голубые»

Даже учитывая громкую историю с возвращением московского клуба под крыло ВТБ, не стоит ожидать громких трансферов уже сейчас, хотя бы потому, что времени на них почти не осталось.

Как бы ни старались агенты игроков поднимать шумиху вокруг перехода Владимира Граната и Игоря Калинина в «Динамо», футболисты остались в Казани и доиграют сезон в бордовых футболках. Да и сам Калинин еще до закрытия трансферного окна уже опровергал абсурдную информацию о том, что, буквально не возвращаясь в Казань, игроки просто переедут из одного турецкого отеля в другой, в стан своей новой команды.

— Читал про свой переход в «Динамо» только в СМИ. Мне про переговоры клуб не говорил, — сказал 23-летний футболист в интервью «Матч ТВ». — Я остаюсь в «Рубине».

Впрочем, если уход Калинина и можно было бы в перспективе считать потерей для команды, учитывая то, как прибавляет защитник, то «неуход» Граната особого восторга не вызывает.

Бердыев растит казанского Ансальди?

В воротах в матче с «Динамо» играл Бабурин, в «рубиновой» форме на матч вышел и Гранат. Также в защиту Бердыев отрядил Устинова и Абдуллина, в полузащите сыграли Могилевец, Камболов, Байрамян, Пантелеев, Подберезкин, Башкиров, а единственным чистым форвардом стал Александр Бухаров.

По первым минутам самым активным в составе «Рубина» был казанский воспитанник Раиль Абдуллин, который номинально действовал справа в защите, но все чаще в стиле Кристиана Ансальди позволял себе подключаться в атаку и убегать по флангу к чужой вратарской зоне.

По первым минутам самым активным в составе «Рубина» был казанский воспитанник Раиль Абдуллин



Именно он, по сути, и создал гол казанцев, хотя автором его стал Бухаров. Раиль подхватил мяч в середине поля, красиво раскачал защитника, прокинул мяч у него между ног, так что «оборонец» «Динамо» был вынужден фолить, чтобы не пропустить защитника к воротам. Хорен Байрамян навесил со штрафного в зону, а там выше всех оказался Бухаров. Это первый гол «Рубина» со стандарта на этих сборах, да и Бухаров пока не забивал. Глядишь, и в сезоне Александр наконец проснется. Но это не точно.

Еще несколько раз Абдуллин эффектно и эффективно «выгрызал» мяч у динамовцев в подкатах и начинал контратаки. При этом полузащитники нередко замедляли их ход, а порой и возвращали мяч назад защитнику. Именно с быстрым переходом в атаку «Рубин» испытывал некоторые проблемы.

На 39-й минуте Абдуллин, в очередной раз отыгравшись в касание с Байрамяном в чужой зоне, с острого угла сближался с вратарем — лишь немного не хватило защитнику, чтобы забить и свой мяч. Порой можно было забыть, что Абдуллин — защитник, а не атакующий хавбек в стиле box-to-box. Только вот с игрой в своей зоне ему стоит поработать. Например, на старте второго тайма он явно переволновался и едва не срезал мяч в свои ворота при простейшей подаче в штрафную.

«Динамо» было острее, а «Рубину» не хватало фирменной строгости в обороне

Но вернемся к началу игры. Уже на шестой минуте Егору Бабурину пришлось в эффектном прыжке спасать свою команду после красивого входа в казанскую зону в исполнении Луценко. Тут же «Динамо» едва не открыло счет после подачи углового.

Вообще, большую часть первого тайма «Динамо» выглядело предпочтительнее, то и дело угрожая воротам Бабурина. Очень активны были Жоаозиньо и все тот же Луценко. Несколько раз в сантиметрах от того, чтобы сравнять счет, москвичи были после стандартов. Казанцы в основном проигрывали «второй этаж» в своей зоне. Так что ответный гол назревал — и был забит в середине тайма. Правда, не со стандарта, а после быстрой динамовской атаки. Довольно серьезный провал казанцев в обороне произошел с левого фланга, когда они, по сути, оставили Луценко одного в своей штрафной. Одной поперечной передачей через всю штрафную динамовцы разрезали оборону «Рубина» и вывели на ударную позицию форварда, который и «расстрелял» Бабурина в упор. К вратарю претензий быть не может, а вот почему вся защита сбилась в кучу, встречая атаку «Динамо» справа, — большой вопрос.

Лишь ближе к перерыву казанцы перехватили-таки инициативу и стали угрожать воротам Шунина не только за счет эпизодических выпадов.

То ли Бердыев решил под конец сборов попробовать экспериментальные решения, то ли обстоятельства вынуждали перестраивать команду



Бердыев что-то придумывает перед игрой с «Ахматом»?

Уже на шестидесятых минутах Бердыев начал активные перестроения. Сразу двое молодых игроков Даниил Степанов и Артур Сагитов вышли вместо Абдуллина и Бухарова. Вскоре травму получил Руслан Камболов, и тренер был вынужден выпускать полузащитника Коновалова и ставить его в центр защиты, а Подберезкина смещать.

А за десять минут он выпустил вместо Устинова Резу Шекари на место правого полузащитника. Иранец, правда, тут же едва не привез гол в свои ворота на непривычной для себя позиции, когда пошел в необдуманный обыгрыш на своей половине поля.

То ли Бердыев решил под конец сборов попробовать экспериментальные решения (к ним можно отнести и раннюю, в середине первого тайма, замену Байрамяна), то ли обстоятельства вынуждали перестраивать команду. Провалом эксперимент не обернулся, зато еще один молодой воспитанник отметился в матче.

Но сначала вперед вышли «бело-голубые». Это Жоаозиньо после навеса с фланга принял мяч на границе казанской штрафной, сместился в центр и мощно пробил в «девятку» ворот Бабурина. Казалось, что «Рубину» придется уйти с поля побежденным, ведь до конца оставалось всего около пяти минут. Однако тут же в ответной атаке Сагитов пошел до конца в чужой штрафной и в воздухе головой перебросил мяч над Шуниным. Голкипер «Динамо» вынес прыгающий мяч, но уже после пересечения им «ленточки».

Сагитов и Абдуллин > Азмун и Кудряшов

Заключительную игру сборов можно смело называть бенефисом татарстанцев. Голы в составе «Рубина» забили челнинец Бухаров и елабужанин Сагитов, а самым ярким на поле однозначно был Абдуллин, который показал себя с неожиданной стороны — заряженным на атаку и обладающим неплохой техникой. Пожалуй, это и есть главный вывод матча против «Динамо» — молодежь «Рубина» крепнет, и в условиях отсутствия громких приобретений в зимнее окно эти ребята могут по-настоящему порадовать казанскую публику. А уж если будут продолжать прибавлять, то болельщику и не нужны будут такие «полузвезды», как капризный Азмун.

Посмотрим, как покажут себя парни в оставшихся матчах весенней части чемпионата.