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Видеоопрос: «Вы следите за аккаунтами политиков в социальных сетях?»

07:00, 23.02.2019 8
Видеоопрос: «Вы следите за аккаунтами политиков в социальных сетях?» Фото: rupor73.ru

Губернаторы начали активнее вести социальные сети — к такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика», проанализировав аккаунты руководителей российских регионов. Основным каналом их активности оказался Instagram, а в тройку самых успешных вошли аккаунты Радия Хабирова, Владимира Васильева и Рустама Минниханова.

«А вы следите за аккаунтами политиков? И пытались ли достучаться до них через соцсети?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 07:17
    Вообще не слежу ни за кем! Не интересно
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  • Анонимно 08:13
    Не понимаю тех кто прям не может без наблюдения за жизнью других...своей жизнью надо жить
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  • Анонимно 08:25
    За Миннихановым слежу. У него интересно
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  • Анонимно 10:07
    Вообще ни за кем не слежу!
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    Анонимно 13:05
    ну и зря! надо быть в курсе всех событий
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  • Анонимно 11:02
    Не вижу смысла наблюдать за чьей то жизнью
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  • Анонимно 11:35
    Мне нравится следить за жизнью нашего президента Татарстана. Когда наблюдаешь за его соц сетью понимаешь, во сколько просыпаются успешные люди и когда уже на работе. как динамично они живут. что они делают. когда за ними следишь, воля не воля сравниваешь себя с этим человеком. такие люди должны быть мотиватором для своего народа.
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  • Анонимно 12:20
    нет, как то не представляется это возможным
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