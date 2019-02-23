Видеоопрос: «Вы следите за аккаунтами политиков в социальных сетях?»
Губернаторы начали активнее вести социальные сети — к такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика», проанализировав аккаунты руководителей российских регионов. Основным каналом их активности оказался Instagram, а в тройку самых успешных вошли аккаунты Радия Хабирова, Владимира Васильева и Рустама Минниханова.
«А вы следите за аккаунтами политиков? И пытались ли достучаться до них через соцсети?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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