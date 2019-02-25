Поддали пару: бани экс-мэра Казани Камиля Исхакова арестовали из-за долгов

«Комбытсервис» задолжал подрядчикам 16 млн рублей за ремонт и 1 млн за подключение к сетям

Муниципальные бани Казани арестовали из-за долгов. Запрет регистрационных действий в отношении объектов недвижимости введен по долгам «Комбытсервиса» перед ООО «ПСК Барс» и «Сетевой компанией». Общая сумма задолженности — более 17 млн рублей. Пикантность истории в том, что «Комбытсервис», владеющий городскими банями, принадлежит экс-мэру Казани, экс-полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Камилю Исхакову, который сейчас является помощником президента Татарстана. Взыскатели считают, что судебные приставы тормозят дело из-за vip-статуса должника. Сам Исхаков «Реальному времени» сказал, что за свои активы спокоен, а суд, признавший его должником, не прав. Подробности — в материале «Реального времени».

Баня превращается в оздоровительный комплекс, а 6 млн рублей — в 16

Ремонт бани №5 начался в 2014 году, из старого и обшарпанного сооружения 1930 года делают пятиэтажный комплекс. Надстроили четыре этажа, фасад остеклили. Вместо общественной бани сейчас оздоровительный центр «Адмиралтейский» с общими отделениям и 40 номерами — по восемь на каждом этаже. На всех пяти этажах есть бассейны. Сомнительная с точки зрения безопасности конструкция, но проверяющие претензий не высказывали.

В июне 2016 года строить «Адмиралтейский» начинал «ПСК Барс». Первые 2 месяца компании платили исправно, а с августа, по словам директора Михаила Павлова, начались сбои.

— Нам начали платить только 20—30%, я стал сбавлять темпы. Мне сказали — либо я работаю за эти деньги, либо вообще никаких денег не увижу. Через полтора месяца без денег я работу остановил, в итоге на октябрь 2018 задолженность составила 6 млн рублей. На объекте у меня работало 78 человек, — рассказывает директор «ПСК Барс» Михаил Павлов.

Взыскать задолженность он решил через суд. Сумма иска, включая основной долг, неустойку, пени, судебные издержки, составила 16,9 млн рублей. Арбитражный суд Татарстана в иске отказал, 11-й апелляционный суд — тоже, но в Поволжском арбитражном суде Павлов процесс выиграл. Дело направили на новое рассмотрение, и бизнесмен выиграл во всех инстанциях. Ответчик подал кассационную жалобу в Верховный суд России, ссылаясь на неправильное применение судами норм права, но высшая инстанция с доводами не согласилась и отказала.

Арбитражный суд Татарстана в иске отказал, 11-й апелляционный суд — тоже, но в Поволжском арбитражном суде Павлов процесс выиграл. Фото Максима Платонова



Арендатор — «Адмиралтейский», ответчик — «Комбытсервис»

Отметим, что ответчиком в деле выступает АО «Комбытсервис», так как ООО «Адмиралтейский оздоровительный комплекс» является только арендатором объекта. Директор «Адмиралтейского» Артем Григорьев «Реальному времени» заявил, что не знает подробностей спора. В это сложно поверить, так как ранее Григорьев был главным инженером «Комбытсервиса», которому принадлежат все бывшие муниципальные бани Казани.

— «ПСК Барс» была только одним из многочисленных подрядчиков на первоначальном этапе. Сейчас комплекс достраивается с более квалифицированными подрядчиками. Насколько мне известно, «Комбытсервис» — это порядочная организация и со всеми контрагентами расплачивается в полном объеме и в срок. Почему с «ПСК Барс» такие моменты произошли, мне неизвестно, — сказал Григорьев.

На вопрос «Реального времени», что, возможно, были какие-то претензии к качеству работы «ПСК Барс», Григорьев не ответил. Директора «Комбытсервиса» Елену Гельдман на рабочем месте застать не удалось.

Получив исполнительный лист, директор «ПСК Барс» Михаил Павлов обратился к судебным приставам. Те, по его словам, рьяно взялись за работу — арестовали 20 счетов «Комбытсервиса» (на них, правда, было только 150 тыс. рублей) и даже некоторое имущество организации. Но потом дело спустили на тормозах.

«Здоровье» владеет знаменитым казанским комбинатом «Здоровье», который снесли ради строительства торгового центра и гостиницы. Фото Олега Тихонова



«Помывочная» империя Камиля Исхакова

— Мне кажется, что судебным приставам дали команду мое дело похоронить, чтобы они больше никаких действий не предпринимали, — предполагает Михаил Павлов.

Дело, по его словам, в vip-статусе ответчика. «Комбытсервис» принадлежит экс-мэру Казани Камилю Исхакову. Не напрямую, а через ООО «КБС Инвест». 100% оздоровительного комплекса «Адмиралтейский» тоже принадлежит Камилю Исхакову, как и с мая 2018 года — 100% ООО «Здоровье». Ранее «Здоровье» принадлежало внучке Исхакова — Карине Камаловой. «Здоровье» владеет знаменитым казанским комбинатом «Здоровье», который снесли ради строительства торгового центра и гостиницы.

Таким образом, показалось собеседнику «Реального времени», ему намекнули, что тягаться с «помывочной» империей высокого чиновника бесполезно и о долгах лучше забыть.

Тем временем «Комбытсервис» обратился в Арбитражный суд Татарстана со встречным иском к «ПСК Барс». Компания Исхакова хочет взыскать с Павлова 8,5 млн рублей неосновательного обогащения. Павлов признает из этой суммы только 2 млн и не против отдать, но только после того, как долг вернут ему.

«Комбытсервис» был приватизирован постановлением Верховного совета Татарстана в 1992 году. Как сказано в документе, «преобразуется в коллективное предприятие, получив часть собственности из-за большого износа безвозмездно». Сам Исхаков в интервью СМИ рассказывал, что купил городские бани в 2007 году в рассрочку на 25 лет.

Арест по делу наложен не на один объект, как отчитались судебные приставы, а на четыре. Это бани «Комбытсервиса» №5 на улице 1 Мая, №10 на улице Юго-Западной, №12 на улице Товарищеской, №6 в Солнечном переулке. Фото 2gis.ru



Все бани арестовали: четыре — по делу «ПСК Барс» и одну — по делу «Сетевой компании»

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану не согласны с обвинениями в бездействии. «Реальному времени» рассказали, что в рамках исполнительного производства предпринят широкий спектр мер. Арестованы три автомобиля «Комбытсервиса», банковские счета и наложен арест на одно из сооружений и земельный участок.

«В настоящее время компания погасила часть задолженности в размере 176 тыс. рублей. Работа по исполнительному производству продолжается», — ответили в УФССП по РТ.

Как выяснило «Реальное время», арест по делу, взыскателем в котором является «ПСК Барс», наложен не на один объект, как отчитались судебные приставы, а на четыре. Это бани «Комбытсервиса» №5 на улице 1 Мая, №10 на улице Юго-Западной, №12 на улице Товарищеской, №6 в Солнечном переулке. Арест на них наложен 21 января 2019 года.

После этого у «Комбытсервиса» осталась только одна баня — №9 на Центрально-Мариупольской, но ненадолго. 31 января 2019 года на нее тоже наложили арест — здесь взыскатель «Сетевая компания», которой «Комбытсервис» задолжал 959 тыс. рублей за подключение.

Примечательно, что бани №9 и 6 находятся еще и в залоге у «Банка Казани» по кредитам, выданным в 2015 и 2016 годах соответственно.

Были у «Комбытсервиса» в активе еще две бани — №11 на Волгоградской и №14 на Максимова. Баня на Волгоградской с 2011 года не является собственностью «Комбытсервиса», но от империи Камиля Исхакова не далеко ушла. Ей владеет ООО «Нептун», собственник которого — Тереза Камалова (дочь Камиля Исхакова). Баня №14 в сентябре 2018 года продана ООО «Вежари», но до 15 марта 2019 года находится в залоге у «Комбытсервиса». Владелица «Вежари» — Луиза Сеньковская, основательница сети цветочных магазинов «Букет Столицы».

«Было какое-то дело ненормальное. Ненормальное в смысле его производства, там родственные отношения и так далее. Но там все своим чередом идет, все нормально». Фото Олега Тихонова

Баня на месте комбината «Здоровье» под вопросом



Камиль Исхаков об аресте своих бань впервые узнал от корреспондента «Реального времени» и очень удивился. Первоначально он подумал, что речь идет о залоге. Приводим диалог дословно.

— Камиль Шамильевич, здравствуйте, хотели поинтересоваться что происходит с банями «Комбытсервиса», почему они под арестом?

— Это не арест, это залоговое имущество, ничего особенного.

— Нет, речь идет именно об аресте: все бани находятся под арестом, это информация судебных приставов.

— Откуда вы взяли? Это опубликовано где-то?

— На сайте судебных приставов.

— Бани работают и будут работать так же, как и работали.

— Они под арестом за долги?

— Было какое-то дело ненормальное. Ненормальное в смысле его производства, там родственные отношения и так далее. Но там все своим чередом идет, все нормально.

— То есть за имущество вы спокойны, все под контролем у вас?

— Да.

«Реальное время» также спросило о судьбе снесенного комбината «Здоровье», что будет на его месте? Баня или все-таки гостиница с торговым центром?

— Там ожидается баня. Там дело в финансировании, очень сложно с кредитом, поэтому однозначно говорить тяжело. Но мы ожидаем и планируем, что, если все как обещали состоится, будет баня.

— Я подумала, что если на улице 1 Мая строится большой оздоровительный комплекс с бассейном, фитнес-центром, то это будет вместо комбината «Здоровье»?

— Нет, не вместо.

По данным «Реального времени», реконструируемая сейчас баня №5 на улице 1 Мая будет иметь 25-метровый бассейн, спортзал, медицинский центр, ресторан. Под это будет отведено левое крыло здания, но пока работы там не начаты.