Новые разоблачения в «Спартаке», тотальная дзюбозависимость и Карпин, который тащит «Ростов» в еврокубки

Будет ли весна богата на футбол, неясно, но склоки и интриги будут точно

До возобновления чемпионата РПЛ остается буквально неделя. В преддверии этого события популярный комментатор Виталий Ошовский рассматривает главные интриги весенней части первенства и предлагает вниманию читателей «Реального времени» пять прогнозов.

Почему главное событие сезона состоится 10 марта

Несомненно, большим событием второй половины сезона станет открытие легендарного стадиона «Динамо». В последний раз «бело-голубые» играли здесь в далеком 2008 году. Тогда, в московский ноябрьский «дубак», подопечные Андрея Кобелева обыграли «Томь» 2:0 (дублем отметился Александр Кержаков). С тех пор многое поменялось. Кобелев из легенды «Динамо» превратился для болельщиков в фактически персону нон-грата. Кержаков не задержался в Москве надолго и завершал карьеру уже в «Зените».

За это время «Динамо» успело очаровать своей игрой при Кураньи и Воронине, затем обнищать, вылететь в ФНЛ и вернуться обратно. Последние годы «бело-голубые» живут в эконом-режиме, но все идет к тому, что со следующего сезона «Динамо» снова начнет «жировать». С открытием нового стадиона ВТБ планирует выкупить динамовский клуб обратно. Руководство клуба уже дало добро на сделку, однако до лета «Динамо» необходимо уцелеть в РПЛ.

В межсезонье динамовцы наряду с ЦСКА оказались самыми пассивными на трансферном рынке. В команду вернулся экс-хавбек «Зенита» и «Ростова» Артур Юсупов, да из молодежки подтянулось несколько одаренных футболистов. Уже этой весной широкой общественности предстоит познакомиться с центральным защитником Романом Евгеньевым, правым вингером Вячеславом Грулевым, опорником Владиславом Москвичевым и левым вингером Данилом Липовым. Дублеры «Динамо» сейчас ведут борьбу за 2-е место, а качество игры молодых дарований радует глаз.

В первой части сезона «Динамо» стало самой скучной командой РПЛ. На весеннем отрезке больших перемен ожидать не приходится. Задача перед командой железная — сохранить прописку в РПЛ. И выполнить ее надо любой ценой.

Прогноз : «Динамо» не вылетит, но и в еврокубки не попадет. Все самое интересное в жизни «бело-голубых» случится уже в следующем сезоне.

Заставит ли «Спартак» говорить исключительно о футболе?

До весны 2017 года в ходу была шутка про «Спартак» и выигранный им турнир «Копа Дель Соль» — якобы «красно-белые» способны выигрывать только такие вот «значимые» соревнования. С чемпионства прошло уже почти 2 года, и теперь «Копу Дель Соль» в качестве объекта насмешек может сменить другой турнир. В январе «Спартак» безоговорочно выиграл «Кубок ФОНБЕТ», но в остальных товарищеских матчах разочаровал. «Красно-белые» не побеждают в пяти товарищеских матчах подряд, умудрившись разойтись миром с «Актобе», «Мурой» и по всем статьям проиграть «Словану».

Предстоящие полгода станут ключевыми в плане отношения к Кононову со стороны болельщиков и общественности. За тот короткий срок, что Олег Георгиевич тренирует «Спартак», определенности пока не возникло. С одной стороны — три победы подряд в чемпионате и 4-е место перед зимним перерывом. На другой чаше весов — бесславный вылет из Лиги Европы и безоговорочная поддержка «предателя» Глушакова.

Олег Кононов и «Спартак» — два антипода. В рядах «красно-белых» всегда горят нешуточные страсти, а Олег Георгиевич представляется спокойным, рассудительным человеком. Получится ли из этого совершенно удивительный «коктейль», узнаем как раз весной.

Прогноз : «Спартак» ждут новые скандалы, в том числе связанные с персоной Глушакова. Несмотря на это, «красно-белые» финиширует в зоне Лиги Европы.

Почему судьба чемпионства находится в руках Артема Сергеевича Дзюбы

Долгое время судьба чемпионства казалась решенной. Питерский «Зенит» летом громил одного соперника за другим и установил приличный отрыв от 2-го места. Но начиная с поражения от «Динамо», команда будто попала в зону игровой турбулентности. За это время «Зенит» вымучил победы над «Крыльями» и «Ахматом», а также с определенным трудом вышел из не самой сложной группы в Лиге Европы. Чтобы вы понимали: голкипер «Зенита» Андрей Лунев — третий в Лиге Европы по количеству сейвов! Кроме того, у питерского клуба на наших глазах развивается зависимость от Дзюбы. Артем по разным причинам пропустил семь игр в первой половине сезона, и в них «Зенит» проиграл пять раз. Каждая комбинация питерцев развивается именно через Артема, что упрощает сопернику задачу. Стоит Дзюбе оказаться не в лучших кондициях, и игра «Зенита» разваливается — «Фенербахче» не даст соврать.

В плане игровой непредсказуемости «Краснодар» выглядит более предпочтительно. Но здесь уже вступает в дело психология. После поражения «Зенита» от «Рубина» в РПЛ должен был смениться лидер. «Краснодар» обязан был становиться зимним чемпионом, но у себя дома не смог обыграть «Уфу». Если для «Зенита» первая строчка — это норма, то «Краснодар» все последние годы находился где-то рядом, но на вершину никогда не поднимался. Лидерская позиция — бремя, которое симпатичному «Краснодару» может оказаться не по зубам.

Вообще, все топ-клубы РПЛ сейчас — очень проблемные. ЦСКА продолжает приходить в себя после летнего ухода ветеранов, отголоски осенних скандалов до сих пор очень больно бьют по «Спартаку», а «Локомотив» в этом чемпионате крайне нестабилен. Отсюда и провалы в еврокубковом сезоне. В евровесну от России вышли только «Зенит» и «Краснодар», но с большой вероятностью оба вылетят уже в первом раунде плей-офф.

Прогноз : нас ждет очередной чемпион с множеством игровых проблем. Таковыми в последние годы были «Спартак» и «Локо». Таковым же, скорее всего, станет и «Зенит».

«Оренбург», «Урал», «Ахмат» и «Арсенал» — в гонке за Лигу Европы!

Если уж борцы за чемпионство сейчас находятся в таком беспорядке, то о командах чуть ниже рангом и говорить не приходится. Сверхпроблемные «Спартак» и «Локомотив» могут особо не беспокоиться по поводу попадания в еврокубки и в следующем сезоне. Им осталось только определиться: Лига чемпионов или Лига Европы. А вот за шестую потенциально еврокубковую строчку может пойти ожесточенная борьба. Сейчас ее занимает «Рубин», но, во-первых, на данный момент казанцы не могут принимать участие в еврокубках, а приведет ли мартовская апелляция к успеху — большой вопрос. Во-вторых, после грандиозной зимней распродажи считать «Рубин» борцом за Лигу Европы довольно затруднительно.

Вот и получается, что на 6-ю строчку претендентов множество. Даже занимающее спасительное 12-е место московское «Динамо» отстает от еврокубковой строчки всего на 5 очков! В еврокубках от России в следующем сезоне мы запросто можем увидеть «Оренбург», «Урал», «Ахмат» или тульский «Арсенал». Но фаворитом, пусть и совсем не очевидным, здесь остается «Ростов» Валерия Карпина.

Прогноз : основную борьбу за 6-еместо поведут «Ростов» и «Ахмат». Чуть больше шансов — у команды Валерия Карпина. «Рубин» не вылетит из РПЛ, но и в борьбе за еврокубки не поучаствует.

«Анжи» доиграет сезон дублерами. И не вылетит?

Особняком в борьбе за выживание в РПЛ стоит махачкалинский «Анжи». Дагестанцам зимой предрекали переход в «небесную лигу», однако руководству клуба и Магомеду Адиеву удалось сохранить команду. Более того, о тренерских и педагогических качествах Адиева наглядно говорит история с Эсекьелем Понсе. Нападающий сборной Венесуэлы получил денежное предложение из МЛС, но решил остаться из любви к тренеру и желания забивать в РПЛ. Но пример Понсе, увы, единичный.

Его соотечественник Джон Чансельор принял решение уехать в «Аль-Ахли»; больше нет в «Анжи» Савичева, Рабиу, Чайковского, Новосельцева… При тех финансовых возможностях, что есть сейчас у дагестанцев, на приобретения рассчитывать было наивно. Скорее всего, «Анжи» доиграет сезон своими воспитанниками, как «Томь» — в позапрошлом сезоне. Шансов на выживание фактически нет, но если это все-таки случится, махачкалинские скульпторы просто обязаны будут смастерить Магомеду Адиеву большой памятник!

То, что «Анжи» набрал за осеннюю часть сезона на 5 очков больше «Енисея», — это что-то из области сюрреализма. В рядах красноярцев все шло к увольнению Аленичева, но победа над «Динамо» и ничья с «Ахматом» дали ему шанс исправиться. Календарь у «Енисея» очень неплохой: в следующих турах команде играть с «Крыльями», «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой» — прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Но отрыв от идущей в стыках «Уфы» — целых 6 очков. И отыграть его «Енисею» будет неимоверно сложно.

Прогноз : Магомед Адиев — прекрасный тренер, зарекомендовавший себя в «Легионе» и «Анжи». Но без ряда ушедших ключевых игроков спасти «Анжи» будет невозможно. Махачкалинцы и «Енисей» — железные кандидаты на прямой вылет в ФНЛ. «Уфа» окажется в стыковых матчах.