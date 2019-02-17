Видео недели: «аграрное лобби», Путин в Татарстане и GTA по-казански

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«За наше аграрное лобби»

В Сеть попала видеозапись, на которой запечатлены бывшие члены правительства России, выпивающие и подпевающие записи Надежды Кадышевой на борту частного самолета. Экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев провозглашает тост «За наше аграрное лобби». Ему вторят бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и руководитель протокола главы правительства Марина Ентальцева. Позже выяснилось, что ролик был снят еще в апреле 2018 года, когда они занимали свои посты в Кабмине.

Путин в Татарстане

На минувшей неделе в Татарстане прошло выездное заседание Госсовета РФ. Провел его президент РФ Владимир Путин. Главной темой мероприятия стало улучшение жилищных условий населения и формирование благоприятной городской среды. Кроме того, глава государства встретился в Казани с общественниками, пообщался с президентом РТ Рустамом Миннихановым и Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым и лично поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с очередной победой на ралли «Дакар-2019». Ознакомиться подробнее с хронологией визита президента можно в трансляции «Реального времени».

Арест руководства Baring Vostok

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя крупнейшей инвестиционной компании России Baring Vostok Майкла Калви. Кроме того, той же меры пресечения удостоились еще пять топ-менеджеров компании. Все они подозреваются в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Речь идет о продаже «Первого коллекторского бюро» банку «Восточный экспресс».

Сибайцы Путину

Жители башкирского Сибая, задыхающегося от смога, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили главу государства повлиять на ситуацию с загрязнением воздуха. Инициативная группа считает, что местные власти не информируют население об уровне загрязнения воздуха в полной мере. В Кремле заявили, что видели запись и изучат ситуацию в городе более пристально.

Император Трамп

В Италии на фестивале Carnevale Di Viargeggio показали фигуру президента США Дональда Трампа в образе Императора из игры Warhammer 40,000. Огромную скульптуру из папье-маше создал художник Фабрицио Галли.

ДТП с гаишником

Продолжить тему компьютерных игр может ролик со сбитым в Казани инспектором ГИБДД. Многие увидели в ситуации аналогии с GTA. Гаишник остановил машину на перекрестке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова, попросил водителя предъявить права, но тот решил скрыться. В результате виновник протащил инспектора по дороге несколько десятков метров и врезался во встречный автомобиль. Потом, пытаясь скрыться от другого сотрудника ГИБДД, сам угодил под колеса.

Уфимский маркетинг

Тем временем в Уфе одним из главных видео недели стал ролик об акции «Плати сколько хочешь» в недавно открывшемся барбершопе. Сотрудница модной цирюльни пожаловалась в «сториз», что клиенты платили за стрижки слишком мало. «Мы не думали, что люди будут платить по 50 рублей», — сообщила администратор заведения. Позже владельцы барбершопа сообщили, что уволили сотрудницу из-за развернувшегося обсуждения акции.

Зов на битву

В американском городе Такома (штат Вашингтон) девушка по имени Стэйси Стивенс решила пригласить людей на улицу, чтобы поиграть в снежки. Она опубликовала пост в Facebook, в котором написала, что это будет большая битва. И на следующий день в назначенном месте собрались сотни человек.

«Синтез» vs «Спартак»

А вот в казанском бассейне на ватерпольном матче между местным «Синтезом» и московским «Спартаком» произошла совсем другая битва. Спортсмены подрались между собой — прямо в воде. Капитана казанцев Артема Одинцова притопил и, возможно, ударил спартаковец Виталий Юрчик. Тот ответил обидчику хуком в челюсть, после чего завязалась массовая драка.

Собачья Tesla

Компания Илона Маска, производящая электрокары Tesla, представила новый функционал в своих машинах. Теперь автомобили имеют «собачий режим». Предполагается, что владельцы авто смогут оставлять своих питомцев в машине и не беспокоиться об их самочувствии. Бортовой компьютер будет регулировать температурный режим, чтобы собаке было комфортно. На дисплее должна высвечиваться надпись: «Мой хозяин скоро вернется», чтобы прохожие не волновались.