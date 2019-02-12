Путин в Казани: «Залог поступательного развития строительного сектора — это устойчивый спрос на жилье»

12 февраля Татарстан посетил президент России Владимир Путин. В Иннополисе он провел расширенное заседание президиума Государственного совета РФ, на котором обсуждалась работа органов исполнительной власти по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Кроме того, в программе поездки Владимира Путина были встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым, с представителями общественности в казанском ЦКС «Московский», с членами команды «КАМАЗ-мастер». «Реальное время» следило за этими событиями в режиме online.