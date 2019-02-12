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Путин в Казани: «Залог поступательного развития строительного сектора — это устойчивый спрос на жилье»

13:40, 12.02.2019 99

Прямая трансляция «Реального времени»

Путин в Казани: «Залог поступательного развития строительного сектора — это устойчивый спрос на жилье» Фото: kremlin.ru

12 февраля Татарстан посетил президент России Владимир Путин. В Иннополисе он провел расширенное заседание президиума Государственного совета РФ, на котором обсуждалась работа органов исполнительной власти по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Кроме того, в программе поездки Владимира Путина были встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым, с представителями общественности в казанском ЦКС «Московский», с членами команды «КАМАЗ-мастер». «Реальное время» следило за этими событиями в режиме online.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВластьИнфраструктура
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комментарии 99

комментарии

  • Анонимно 12 февр
    хуснуллин М.Ш. на переднем плане.
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    и Набиуллина какими-то судьбами
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    Анонимно 12 февр
    Банки навестить наверное
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    Анонимно 12 февр
    Соскучился по родине
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  • Анонимно 12 февр
    Кому какое дело до Госсовета? Очередной "СовФед"
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Интересно
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Пробки составляют 3 балла? Сейчас ближе к 6 часам будут все 7 и выше
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    И что? Они же вроде в Иннополисе?
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    ЦКС «Московский» что ЭТО)))
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Дк Урицкого- неместный что-ли?
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Мне не дает покоя вопрос. почему именно в Урицкого повели-то?
    Ответить
    Анонимно 15:49
    Дк Урицкого
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    странный выбор вопросов
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Отобранные только задали, чего уж
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Встреча с общественностью превратилась в пресс-конференцию
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Какая общественность, такая и встреча
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Одни чиновники
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    как всегда инде
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    инде не было, не надо
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    А где реальный народ? Что Метшин не может вопросы задать в другой обстановке??
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    долго обсуждали
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    а где же сами дольщики?
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    про интим магазины странный вопрос, других проблем что ли нет
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Да, какой-то нелепый парень и вопрос такой же. Чего встали, если вопроса нет...
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    А чтобы показать, что не все вопросы продуманы. Он играет очень важную роль - элемент спонтанности можно сказать!
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Очччень актуальная проблема, зря вы так.
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Вопросы очень позитивные получились, проблемы так и не затронули
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Транспорт поругали все-таки
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    и парковки чуть-чуть
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    слегка
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Салават Купере - и как доехать в Соцгород или на Восстания до метро??
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Да уж, позитивненько
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Хорошо, что приехал, хоть увидели, как мы хорошо живем
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Вот зачем опять про жилищные кооперативы - это тоже мошенническая история!
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Что с ивой-то решили??))
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Уж спелили же ее
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Восстановить ))
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Прям других проблем нет. У нас столько памятников архитектуры утрачено, а они про иву все
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Неужели нельзя было нормальные актуальные вопросы поднять
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    какие например?
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Помоушн нацпроекта короче
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    да, одного из 12 видимо
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    В Иннополисе сегодня людей-то на улицу выпускали? Там наверное и шторы раздвинуть нельзя было
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    да там и не живет никто толком-то
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Хочешь завалить дело- создай рабочую группу. Это точно!
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Надо же как боятся реальных встреч с народом
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Ну вот неужели кроме благоустройства и парков других проблем нет?!!. Слушаю в записи первые полчаса, и тоска берет. Где настоящие проблемы-то
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    настоящая проблема - с архитекторами - проектируют без ума - потом пробки, заторы, разбитые внутриквартальные дороги, мусор, толчея - самого необходимого нет... школы, поликлиники,.. даже магазины... увлеклись лавочками - фонариками - как из Салавата или Салмачей или Дербышек - доехать...
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Фишман наверное счастлива просто
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    да все уж счастливы
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Везде она, жди новых парков в следующем году
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Привезли бы его в Казань, а лучше в Зеленодольск. Конечно, в Иннополисе все чистенькое, красивенькое, город будущего. Только мы-то там не живем, покажите как живет народ на самом деле.
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    А еще лучше туда, где курицей воняет тухлой
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Вы что хотите чтобы ввп усомнился в своём прорыве?
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    А чего вы ждали-то. Всегда так...
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Зато скоростные самолеты теперь строить начнет. А то когда бы еще обсудили.
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Да, и космодром ...
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Интересно, кто писал сценарий встречи?
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Преференции выбили - главное дело сделано!
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Что и требовалось
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Что-то у нас везде одни и те же люди, как-будто других задающих вопросы людей нет... Смешно прям
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Такие темы плюшевые, можно было быстрее обсудить
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Всегда удивляюсь как он все помнит, цифры всегда точные называет. Вот это память!
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Суфлеры )
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    субтитры
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Хоть узнали, какой вид спорта будет приоритетным на ближайшие годы в стране :)
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    это какой
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    хоккей видимо
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    киберспорт наверное
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Хоккей, сказал же, что будет хоккеем заниматься. Значит ждите инфраструктуру
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    урбанизм?))
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    гуманизм :))
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    пофигизм
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Красивые все такие. Это все атмосфера иннополиса. Делает людей лучше
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Фильтры просто, у России24 сразу с гримом люди в кадре получаются
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Фишман красотка просто!
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Город будущего с общественностью будущего и президентом будущего ...
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Все таки любит ВВ долгие беседы
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Такое ощущение, что диалог был совершенно из другой реальности
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    У каждого реальность своя. Мы увидели кусочек чужой сегодня. Ну и что ж
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Когогин прям рывок в карьере сделал сегодня
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Новый талант открылся
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Вкладчики сегодня президента прождали в аэропорту.
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Так было же понятно, что он не оттуда прилетит, зачем туда поехали
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Драмкружок
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Надо было реальный сектор звать, а не ряженных. Даже президент отметил, что бизнес мало совсем
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Иннополис для этого, наверное, и строили
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Город - декорация )
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Ох, друзья, как-то все это грустно.Все так сладко, так складно. Но тоска просто на душе.
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    не грустите, все будет хорошо!
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    А почему не написали про Путина в танцклассе
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    писали же
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Рано подводить итоги, еще впереди заседание. Цыплят по осени считают
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Обсуждают вещи, которые сделать довольно просто. Но не с теми генподрядчиками, которые сейчас строят.
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Эх, по дворам-то и не поводили президента
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    так никогда не водят
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Говорит все правильно, выполняли бы.
    Ответить
    Анонимно 12 февр
    Конкретики надо больше, пофамильно всех назвать, чтобы выполнили
    Ответить
  • Анонимно 12 февр
    Казань ставят в пример как всегда, хотя тут тоже есть проблемы
    Ответить
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