«Автомобилист» еще не выиграл Восток — «Ак Барс» против

Приедут ли казанцы в Екатеринбург в этом сезоне еще раз?

Календарь под занавес регулярного чемпионата КХЛ приготовил много матчей с грозной вывеской. Хотя еще в прошлом сезоне афиша «Автомобилист» — «Ак Барс» не вызывала серьезного трепета. За год многое изменилось – уральцы теперь официально топовый клуб Востока, а казанцы борются не за лидерство в конференции, а за право начать плей-офф дома. О том, почему спорные решения тренерского штаба «барсов» будут полезны в будущем, о худшем матче лучшего большинства лиги и моральном преимуществе казанцев перед плей-офф — в материале «Реального времени».

Очередной успех Гросса отложен



«Автомобилист» всегда считался крепким середняком, но по итогам регулярного чемпионата выше четвертого места в Восточной конференции не поднимался никогда. Длительные победные серии в разные годы выдавали даже «Адмирал» с «Амуром», но наладить инфраструктуру, подобрать боевой состав и полностью оправдывать ожидания спонсоров и болельщиков получилось именно у уральского клуба.

Правда, Восточную конференцию клуб еще не выиграл, хотя ему достаточно одержать всего одну победу, чтобы точно не дать опередить себя «Барысу». Даже в случае провального плей-офф «Автомобилист» в следующем сезоне будет восприниматься всеми как клуб топовой категории, наряду с «Металлургом» и «Ак Барсом». Напомним, что в этом сезоне билеты на матчи против клуба из Екатеринбурга продавались в «Татнефть-арене» в средней ценовой категории — подопечных Мартемьянова поставили в один ряд с «Нефтехимиком» и «Северсталью».

Отметим, что успеха «Автомобилист» добился с генеральным менеджером Олегом Гроссом. Когда-то ему доверили «Салават Юлаев» с крепким бюджетом, и Уфа получила два чемпионства за первую пятилетку работы специалиста. Результат более чем достойный. В Екатеринбурге к успеху пришлось идти чуть больше — впрочем, успеха как такового еще нет, и даже победа в Восточной конференции будет восприниматься как локальная победа. Будет очень интересно посмотреть и на саму команду в плей-офф, и на очередную работу Гросса на трансферном рынке летом. А пока что екатеринбуржцы получили мощный щелчок по носу от действующего чемпиона.

«Автомобилист» всегда считался крепким середняком, но по итогам регулярного чемпионата выше четвертого места в Восточной конференции не поднимался никогда



Шарыченков начудил уже в первом периоде

Перед последней игрой «Ак Барса» и «Автомобилиста» в «регулярке» тренерский штаб казанского клуба объяснил, почему место в воротах занял Александр Шарыченков, а не Владислав Подъяпольский:

— Мы должны видеть, в каком состоянии находится Шарыченков. Он давно не играл, и мы должны понимать, на что он способен. Я считаю, что нужно проверить себя на фоне такого соперника, почему нет? Это нормально, — рассказал тренер Александр Завьялов.

Напомним, что пока травмирован Эмиль Гарипов, Подъяпольский провел 16 игр подряд, бессменно выходя на лед с конца декабря по середину февраля. Шарыченков же не играл в старте с 28 сентября, хотя уже больше месяца попадает в заявку вторым вратарем.

В начале сезона много говорилось о том, что к Александру относятся предвзято, но в начале вчерашнего матча голкипер сам дал повод задуматься о том, что его уровень недотягивает до «основы» топ-клуба. Голкипер неуверенно сыграл за воротами, упустил шайбу из виду, и «Автомобилист» лишь каким-то чудом не наказал соперника за оплошность на ровном месте.

Первый период, в целом, получился веселым — благодаря не только счету 1:1 по штангам, но и высоким скоростям. Команды практически не играли в позиционный хоккей, уповая на контратаки и быстрый пас в средней зоне. Открыть счет у «Ак Барса» получилось довольно неожиданно – защитник Никита Лямкин прямым броском вряд ли рассчитывал на гол, но шайба здорово прошла рядом с чешским вратарем хозяев Коваржем.



Открыть счет у «Ак Барса» получилось довольно неожиданно



Зачем молодежь пропитывают командным духом перед плей-офф?

Любопытно, что на важный для «Ак Барса» матч тренерский штаб заявил сразу двух молодых нападающих. А в поездку в Екатеринбург и вовсе взял четырех игроков из ВХЛ: Даниила Журавлева, Марка Марина, Артема Галимова и Дмитрия Воронкова.

− На выезд с основной командой поехали четыре игрока «Барса». Какова их роль в сегодняшнем матче?

− Да, мы решили взять в поездку четверых ребят из «Барса». На сегодня в заявке будут два молодых нападающих – Дмитрий Воронков и Артем Галимов. Будет у них возможность выйти на лед или нет, это будет ясно по ходу матча, — объяснил очередное спорное решение «Ак Барса» в этом матче Завьялов.

− Марк Марин, Даниил Журавлев – каковы их перспективы в первой команде?

− На эту игру мы решили переодеть только двух нападающих.



Если честно, создавалось впечатление, что «Ак Барс» едет играть с «Автомобилистом» ничего не значащий матч, хотя мы подробно объясняли, почему каждая оставшаяся игра регулярного чемпионата для казанцев важна. Но ход матча в Екатеринбурге показал, почему Зинэтула Билялетдинов оказался снова прав.

Ход матча в Екатеринбурге показал, что Зинэтула Билялетдинов оказался снова прав



Лучшее большинство КХЛ затухло

Во-первых, тренерский штаб дал почувствовать себя уверенно Шарыченкову. Пусть тот и чудил в начале игры, но в итоге наиграл на «сухарь». Велика вероятность, что плей-офф придется начинать без Гарипова, а у Подъяпольского за плечами нет и одной полноценной серии плей-офф. Шарыченков, безусловно, может пригодиться, пусть и не в роли основного вратаря. Эта встреча придаст ему моральных сил (голкипер за матч сделал более тридцати сейвов).

Во-вторых, от финта с молодежью в итоге не проиграл никто. «Ак Барс» уверенно победил, а Воронков и Галимов получили свои несколько игровых смен. И, действительно, если на хоккеистов рассчитывают в будущем, даже просто побыть в гостевой раздевалке действующего чемпиона в матче против лидера конференции — это полезный опыт.



И не сказать, что «Ак Барсу» в этой игре просто повезло. Казанцы действительно провели большую часть матча уверенно, выигрывая большинство единоборств и очень надежно отработав в обороне. И это при том, что лучшее большинство КХЛ не сумело реализовать двухминутное двойное преимущество. Антон Ландер и Михаил Глухов в середине второй двадцатиминутки синхронно получили двухминутные удаления (первый – за атаку в голову, второй – за толчок на борт). Моментов у хозяев было предостаточно, но Шарыченков и банальное везение помогли. А позже помогли и великолепные атаки «барсов» — с разницей в три минуты отличились Секач и Ткачев.

Казанцы обыграли «Автомобилист» третий раз в сезоне, но впервые — так уверенно



Впереди «нулевой раунд» плей-офф с «Магниткой»

В третьем периоде «Автомобилист» много атаковал, а когда камера выхватывала лицо главного тренера клуба Андрея Мартемьянова, становилось страшно за специалиста. Неудачи его подопечных в нападении заставляли наставника сильно переживать, а самих подопечных — еще больше нервничать. «Ак Барс» к середине двадцатиминутки уже не просто отбивался, а перехватил инициативу и даже завершал матч в длительной позиционной атаке. Как итог, 3:0. Для хозяев ход встречи и ее исход – серьезный повод призадуматься, что пошло не так. Ведь выигрыш конференции с такой игрой в скором плей-офф теряет смысл.

Казанцы же обыграли «Автомобилист» третий раз в сезоне, но впервые — так уверенно. Такая победа очень кстати перед серией игр с «Магниткой» и выездным матчем против «Салавата Юлаева». Кстати, два очка за победу в Екатеринбурге помогают «Ак Барсу» прямо сейчас обогнать и «Металлург» и «Авангард», и переместиться на третью строчку в Восточной конференции. Если все так и останется по итогам «регулярки», то в первом раунде Кубка Гагарина нас ждет «зеленое дерби».

Андрей Лопата, фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)