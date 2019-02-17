Куда пойти в Казани: последний концерт «Гражданской обороны», новые технологии в IoT и хиты Queen

Афиша мероприятий с 18 по 24 февраля

Желающих открыть собственное дело ждут на следующей неделе в казанском Доме предпринимателя. Ценители «Гражданской обороны» смогут посмотреть документальный фильм о последнем концерте в истории культовой рок-группы. О новых технологиях интернета вещей можно будет узнать в «Штабе». В филармонии поставят 3D-балет и выступит грузинский квартет, а в «Пирамиде» прозвучат хиты Queen. Что еще интересного ждать на следующей неделе — в обзоре «Реального времени».

В Доме предпринимателя научат вести бизнес

С 18 по 22 февраля в Доме предпринимателя пройдет тренинг «Азбука предпринимателя». В рамках тренинга участники изучат все этапы развития бизнеса, начиная с момента формирования идеи до регистрации предприятия. По итогам начинающие предприниматели разработают и смогут запустить собственный бизнес-проект, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

После обучения бизнесмены также смогут пройти «Школу предпринимательства».

Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться до 15 февраля.

18+

В «Смене» покажут фильм-концерт «Сияние обрушится вниз. Последний концерт Гражданской обороны». Фото citifox.ru

В «Смене» покажут последний концерт «Гражданской обороны»

19 февраля в «Смене» покажут фильм-концерт «Сияние обрушится вниз. Последний концерт Гражданской обороны». Картина представляет собой последний во всех смыслах концерт «Гражданской обороны», прошедший 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Сняли его практически случайно. В 2017 году этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт с профессиональным звуком.

Начало в 19.30, цена билета — 200 рублей.

16+

В «Штабе» расскажут о новых технологиях в IoT

21 февраля в казанском «Штабе» пройдет лекторий Сколтеха «Hi, Tech». На мероприятии расскажут о новых технологиях в IoT. Спикеры рассмотрят основные тренды в отрасли, технологии анализа психического и физического состояния киберспротсменов, применение беспилотников в сельском хозяйстве и многое другое.

Лекция бесплатная, начало в 18.00.

12+

22 февраля в казанской филармонии покажут 3D-балет «Лебединое озеро». Фото kudago.com



В филармонии поставят 3D-балет

22 февраля в казанской филармонии покажут 3D-балет «Лебединое озеро». Вместо традиционных декораций сцену филармонии будет обрамлять мультимедийный контент, транслируемый на светодиодном экране и проекторах. Постановка Русского мультимедийного театра балета является первым полноценным балетным спектаклем, где сочетаются классическая хореография и мультимедийные технологии.

Начало в 18.30, стоимость билетов составит от 400 до 1 500 рублей.

6+

В Казани пройдет вечер поэтических чтений

22 февраля в музее Амира Мазитова пройдет вечер поэтических чтений «Мир Слов». Свои произведения прочтут как известные, так и начинающие поэты.

Начало в 18.00, вход свободный. Выступить на вечере может любой желающий, главное — заранее зарегистрироваться.

6+

В музее Амира Мазитова пройдет вечер поэтических чтений «Мир Слов». Фото vk.com/mazitov.museum.kazan



В «Пирамиде» прозвучат хиты Queen

23 февраля в КРК «Пирамида» пройдет концерт Radio Queen- трибьют-шоу «Богемская рапсодия». Трибьют-команда культовых Queen исполнит хиты, которые навсегда вошли в музыкальную рок-историю.

Начало в 19.00. Стоимость билетов от 600 до 2 600 рублей.

12+

Во Дворце единоборств пройдут соревнования по джиу-джитсу

23 февраля, в День защитника Отечества, во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдут III Всероссийские соревнования по джиу-джитсу. Соревнования названы в честь татарского богослова Марджани, известного своими достижениями в древнетюркском виде борьбы «кара каплан».

В соревнованиях примут участие российские спортсмены, которые будут мериться силами в 12 весовых категориях: среди мужчин — 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг и 94+ кг, среди женщин — 49 кг, 55 кг, 62 кг, 70 кг, 70+ кг.

6+

Во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдут III Всероссийские соревнования по джиу-джитсу. Фото poisksport.ru



Квартет из Тбилиси споет грузинские песни

23 февраля в Казанской филармонии выступит «Театральный квартет» из Тбилиси с программой «Грузинское многоголосие». Солировать будет грузинская певица и композитор Кетеван Габисиани. В программе — грузинские народные песни.

Начало в 17.00, стоимость билетов — от 400 до 1 200 рублей.

6+

Казанцам расскажут интересные факты о пожарных

24 февраля в музее естественной истории Татарстана пройдет встреча «Мужская профессия: пожарный». Сотрудник пожарно-спасательной части расскажет об интересных фактах из жизни пожарных, основных правилах поведения при пожаре и покажет образцы формы сотрудников и пожарно-техническое оборудование (ПТВ).

Начало в 13.00, вход свободный.

6+

В БКЗ — «Музыка при свечах»

24 февраля в БКЗ им. Сайдашева пройдет традиционный вечер камерной музыки «Музыка при свечах». Государственный струнный квартет РТ исполнит произведения Моцарта, Гайдна и Бетховена.

Начало в 15.00, стоимость билетов — от 300 до 500 рублей.

6+