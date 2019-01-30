50 миллионов в коробке от тезки: экс-главе Удмуртии зачитывают обвинение по делу о взятке

В Завьяловском районном суде республики сегодня начали читать объемный текст обвинительного заключения экс-губернатору Александру Соловьеву

Фото: Михаил Красильников

Посредником при передаче взятки бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву в 2014—2016 годах выступал его тезка и однофамилец Александр Соловьев, занимавший тогда пост замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики. По версии следствия, в целом речь идет о 139 млн рублей деньгами и 2,7 млн рублей в качестве доли в ООО. Глава региона обязался покровительствовать концессионеру при финансировании строительства мостов через реки Каму и Буй. Подробности о том, как и когда, по версии следствия, возник преступный замысел, как передавались деньги и при чем тут банк «Пересвет», — в материале «Реального времени».

Преступный умысел

В Завьяловском районном суде Удмуртии 30 января началось изложение позиции обвинения по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Задержанному 4 апреля 2017 года экс-руководителю региона, по версии следствия, было передано в общей сложности частями 139 млн рублей за покровительстве ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК), которое выступало в качестве концессионера при строительстве мостовых переходов через реки Каму и Буй в районе Камбарки.

В начале заседания адвокат Соловьева Галина Сбоева ходатайствовала о приобщении положительных характеристик на своего подзащитного от республиканских федераций рукопашного боя, легкой атлетики, волейбола, союза садоводческих товариществ, Удмуртского отделения партии «Единая Россия», руководителем которого тот ранее являлся, Миндортранса УР, ряда дорожных предприятий республики, в которых он в прошлом трудился, от совета муниципальных образований УР и с места жительства.

В начале заседания адвокат Соловьева Галина Сбоева ходатайствовала о приобщении положительных характеристик на своего подзащитного



Обвинение зачитывал начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрий Малыгин. Концессионное соглашение на строительство мостов было заключено с ООО «РИК», основным владельцем которого выступал Александр Забарский, в октябре 2013 года. Общая стоимость проекта тогда составляла почти 14 млрд рублей, из которых 1,3 млрд — средства регионального бюджета, 2,5 миллиарда выделил Инвестиционный фонд РФ, еще 5 млрд рублей — банк ВТБ на 15 лет. Остальные средства должен был привлечь концессионер.

Начавшееся строительство с использованием кредитных средств для компании Забарского было чрезвычайно обременительным. Ему приходилось вкладывать серьезные средства, а потому он был заинтересован в том, чтобы финансирование осуществлялось вовремя после каждого этапа. Однако приемка выполненных работ могла затянуться, а в ходе проверок их качества могли выявить нарушение, что впоследствии повлекло бы дополнительные траты.

Это, по словам представителя прокуратуры, понимал и Александр Соловьев, назначенный в феврале 2014 года врио главы Удмуртии. Соловьев, трудившийся ранее на предприятиях, связанных с дорожным строительством, знал все процедуры и был в курсе условий самого концессионного соглашения.

«При таких обстоятельствах у Соловьева имелись основания полагать, что Забарский, под контролем которого находились ООО «РИК» и остальные общества простого товарищества, будет вынужден согласиться на его незаконные требования, в связи с чем в точно не установленное время, не позднее 9 апреля 2014 года, в Ижевске, более точное место не установлено, у Соловьева, руководствующегося корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на получение от Забарского взятки в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе», — зачитал Малыгин.

«При таких обстоятельства у Соловьева имелись основания полагать, что Забарский, под контролем которого находились ООО «РИК» и остальные общества простого товарищества, будет вынужден согласиться на его незаконные требования», — зачитал Малыгин. Фото day.org.ru (Соловьев и Забарский)

Однофамилец в качестве посредника

Чтобы реализовать свой «преступный умысел», хотел встретиться с Забарским. Организовать встречу он попросил своего давнего друга — тезку и однофамильца Александра Соловьева, который занимал тогда должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Именно Соловьев-маленький, как его неформально называли, чтобы не путать с руководителем региона, должен был с августа 2014 года курировать реализацию концессионного соглашения по строительству мостов. Он договорился о встрече с Бурштейном — доверенным лицом Забарского.

О своем намерении потребовать от Забарского взятку Соловьев сообщил замминистра 10 апреля 2014 года во время следования из московского аэропорта Домодедово на Павелецкий вокзал и предложил тому стать посредником.

«Соловьев А.М., являясь подчиненным Соловьева и находясь с ним в близких, дружеских отношениях, желая сохранить с ним эти отношения, также продемонстрировать умения вести деловые переговоры, а также решать поставленные задачи, согласился выступить посредником», — сообщил прокурор.

Соловьевы встретились с Бурштейном на Павелецком вокзале и вместе проследовали в ресторан гостиницы «Марриотт», где и провели переговоры. От концессионера потребовали 300 млн рублей от сметной стоимости реализации концессионного соглашения. Забарский, как говорится в материалах следствия, «был вынужден согласиться», при этом они договорились в итоге снизить сумму взятки до 1% от сметной стоимости проекта, то есть до 139 млн рублей.

Организовать встречу он попросил своего давнего друга – тезку и однофамильца Александра Соловьева, который занимал тогда должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Фото udmurt.ru

Банк «Пересвет» и 50 млн в картонной коробке

Первую часть взятки в размере 43 млн рублей Забарский должен был передать до выборов главы Удмуртии, которые были назначены на 14 сентября 2014 года. Эти деньги Соловьев хотел потратить на собственную избирательную кампанию. Посредником со стороны Забарского выступил директор РИК Полевиков.

Забарский договорился с руководством банка «Пересвет» (в октябре 2016 года Банк России ввел в этом банке временную администрацию), с которым имел доверительные отношения, о получении наличными 33 млн рублей в счет текущих и будущих обязательств. Эти деньги Полевиков разместил в банковской ячейке «Руссо банка». В конце августа в Ижевск деньги на служебном автомобиле привез директор бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Олег Храмов, который не был осведомлен о преступлении. Сумму в 33 млн рублей он передал жене замминистра, а замминистра затем привез ее Соловьеву домой.

Еще 10 млн рублей Забарский передал Соловьеву-маленькому в московском ТЦ «Звездочка» в период времени между 1 и 12 сентября 2014 года.

К тому времени врио главы региона распорядился, чтобы выполненные на тот момент работы по концессионному соглашению были приняты Миндортрансом и оплачены Минфином. Всего было перечислено свыше 103 млн рублей из тех денег, которые еще в апреле поступили из федерального бюджета. Впоследствии, как следует из материалов обвинения, работы проводились при «ослабленном строительном надзоре», а глава региона способствовал своевременному перечислению средств по каждому этапу.

Вторую часть в размере 50 млн рублей Забарский передал лично Соловьеву в картонной коробке, когда тот встретил его на машине в аэропорту Ижевска.

В феврале 2015 года Соловьев узнал о планах Забарского создать производство металлоконструкций и потребовал от него в качестве следующей части взятки долю участия в создаваемом ООО. При этом по должности он обещал способствовать получению этой фирмой госзаказов, отметил прокурор.

Судья постановил продолжить заседание 31 января. На нем, как ожидается, обвинение расскажет об остальной части взятки, а также о предлагаемом наказании для Соловьева

Сам глава региона войти в состав собственников не мог, а потому поручил Соловьеву-маленькому найти доверенное лицо, на которое можно было бы оформить долю в 30% в ООО «Удмуртстальмост». Этим доверенным лицом стала дочь замминистра Григорьева. Доля оценена в 2,7 млн рублей. В июне 2015 года ООО было создано. Производство разместили в Можгинском районе Удмуртии.

После изложения это части Дмитрий Малыгин предложил объявить перерыв. Судья постановил продолжить заседание 31 января. На нем, как ожидается, обвинение расскажет об остальной части взятки, а также о предлагаемом наказании для Соловьева. Сам экс-глава Удмуртии сегодня не выступал. Адвокат от комментариев отказалась.