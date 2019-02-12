Павел Сигал потребовал миллион за «клеветническую» жалобу Песошину в свой адрес

Ответчик от лица пострадавших предпринимателей готов подтвердить претензии документально — в деле разбирается Набережночелнинский суд

Фото: Максим Платонов

Миллион рублей и опровержение на текст заявления, направленного председателем Татарского территориального союза объединения СОЦПРОФа Сергеем Ромадановским в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина, требует первый вице-президент «Опоры России», зампредседателя правления «Автоградбанка» Павел Сигал. Очередное заседание по делу прошло вчера в Набережночелнинском городском суде. В перипетиях процесса по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации разбиралось «Реальное время».



Оскорбили заявлением



— К нам в СОЦПРОФ обратились предприниматели и граждане — кредиторы УК «Центр микрофинансирования», совладельцем которой выступает г-н Сигал, — рассказал «Реальному времени» предысторию обращения в кабмин Сергей Ромадановский.

— Они просили законного содействия возврату денег. По информации кредиторов, УК «Центр микрофинансирования» задолжала им в общей сложности свыше 577 миллионов рублей. Мы направили премьер-министру Татарстана обращение, указав, что Сигал, как акционер «Автоградбанка», имеет возможность расплатиться, и попросили организовать проверку законности банковских операций, финансовых операций УК «Центр микрофинансирования», а также действий самого Сигала. Мы указали, что, согласно решениям Вахитовского райсуда, почти 979 миллионов рублей ушли из УК «Центр микрофинансирования» на личные банковские счета Сигала. Ну и еще мы просили Алексея Валерьевича обратить внимание на то, что действия г-на Сигала, который не спешит отдавать долги бизнесменам, мало согласуются с его публичной активной позицией по защите прав предпринимателей.

Обращение Песошину Ромадановский направил 25 мая 2018 года, а 28 мая сообщение об этом было опубликовано на официальном информационном ресурсе СОЦПРОФа в интернете.

«К нам в СОЦПРОФ обратились предприниматели и граждане — кредиторы УК «Центр микрофинансирования», совладельцем которой выступает г-н Сигал», — рассказал Сергей Ромадановский. Фото vk.com



А 12 декабря Сигал подал в Набережночелнинский городской суд гражданский иск к Татарскому территориальному союзу СОЦПРОФа о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причем потребовал от ответчика не публикации опровержения новостного материала на сайте, а фактически отказа от направленной СОЦПРОФом в адрес Алексея Песошина просьбы провести проверку и дать оценку ситуации с точки зрения закона.

— Я бы понял, если бы претензии возникли к публикации на сайте, — говорит Ромадановский. — А тут человек фактически требует отказаться от просьбы провести проверку. Это, мягко говоря, странно, ведь получается, что заявитель по первому требованию должен извиниться и забрать любое обращение в государственные органы с просьбой проверить законность действий того или иного лица? А как тогда бороться с нарушениями закона, если сообщать о предполагаемом нарушении нельзя?

Проверяй, но не оскорбляй

— Если бы Ромадановский просто попросил провести проверку, без оскорблений в мой адрес и фальсификаций, то вопросов к нему не было бы, — прокомментировал «Реальному времени» судебное дело Павел Сигал. — И судебного иска не было бы. А у него в тексте идут клеветнические заявления — что есть какое-то решение суда, уголовное дело…

Сигал также указал, что Вахитовским райсудом, решение которого упоминается в заявлении Ромадановского, установлено, что деньги из «Центра микрофинансирования» не выводились:

— Компания выдала заем, на основании которого были сформированы кредитные ЗПИФы, через которые деньги вернулись в «Центр микрофинансирования», и это документально подтверждается. Если об этом не упоминать, информация подается неполно и односторонне. А главное, какое отношение решение Вахитовского суда, на которое ссылается Сергей Ромадановский, имеет к проблемам тех, кого он якобы представляет? Им кто должен? Им должна компания, в которую они положили деньги и многие годы получали проценты. Многие вернули вложенные суммы, даже намного больше заработали! А потом случилась беда. Меня по сфабрикованному делу посадили в тюрьму, компанию раздавили. Сейчас идет процедура банкротства. И в рамках банкротства должна решаться эта проблема. При чем здесь Ромадановский и письма в кабмин?

«Компания выдала заем, на основании которого были сформированы кредитные ЗПИФы, через которые деньги вернулись в «Центр микрофинансирования», и это документально подтверждается», — утверждает Павел Сигал. Фото rt.rbc.ru

Если бы в СОЦПРОФе хотели помочь кредиторам рухнувшего бизнеса, говорит Сигал, то Сергей Ромадановский взял бы у них доверенности и обратился к конкурсному управляющему компании-банкрота, а затем бы ходил на собрания кредиторов и добивался возврата денег:

— Есть законная процедура, все эти люди включены в реестр кредиторов. Но почему-то никто не хочет идти законным путем!

Горе-«инвесторы»

— Мы собрали обращения предпринимателей из Татарстана и соседней Башкирии и направили для проверки в Москву, в ГСУ, — сообщил «Реальному времени» Ромадановский. — Потому что на уровне республик обращения в правоохранительные органы вязнут, как в трясине.

— Обращения к татарстанскому премьер-министру и к московским следователям — наша последняя надежда, — говорит представитель инициативной группы башкирских предпринимателей и граждан, которые потеряли деньги в центрах микрофинансирования Сигала, Ирина Сименюра. — Люди по договорам, под значительно более высокие проценты, чем в банках, кредитовали центры микрофинансирования. Эти средства, как нам говорили, перечислялись на счета частных фирм, а перед арестом Сигала в августе 2013 года — в «Автоградбанк». После освобождения Сигал приехал на встречу с нами. Он сказал, что деньги пропали, и предложил нам, как он выразился, считать себя инвесторами, которые обанкротились. С тех пор мы шестой год безрезультатно пытаемся выяснить, куда исчезли наши деньги. Прошли суды, писали в прокуратуру, в МВД по РБ, в МВД по РТ — без толку. По нашей просьбе депутат Шайхутдинов обратился в Следком России, но оттуда обращение переслали в Казань, из Казани — в Уфу, потом в Нефтекамск, и на этом дело заглохло.

Ирина Сименюра говорит, что в Башкортостане деньги в созданных Сигалом центрах микрофинансирования потеряли жители Уфы, Салавата, Кумертау, Октябрьского, Нефтекамска:

— Предприниматели вкладывали крупные суммы, а граждане, в том числе пожилые люди, нередко несли в центры микрофинансирования последние 50 тысяч. Они потеряли все, что имели. А банк [«Автоградбанк»] процветает!

«Люди потеряли все, что имели. А банк процветает!» — возмущается Ирина Сименюра. Фото nvdaily.ru

Истец на мировую не идет

— Вчерашнее судебное заседание длилось долго, суд дважды объявлял перерыв, — рассказывает Ромадановский. — Суд предложил представителю Сигала (лично истец в заседании не участвовал, — прим. ред.) пойти на мировую. Однако тот отказался. Тогда суд предложил назначить лингвистическую экспертизу текста нашего заявления Песошину.

В суде огласили ответ кабмина РТ на запрос об итогах рассмотрения заявления СОЦПРОФа, ставшего предметом судебного иска. Выяснилось, что заявление переслали по подведомственности — в МВД по РТ.

Павел Сигал подтвердил «Реальному времени», что не намерен отказываться от иска. Следующее судебное заседание будет назначено после получения судом результатов лингвистической экспертизы.

У описанной выше судебной коллизии может быть и особый подтекст. Ключевое слово тут — «Автоградбанк». «Реальное время» писало о скандале с топ-менеджером казанского филиала «Автоградбанка» Фанисом Хусаиновым и о том, как после краха «Татфондбанка» под «Автоградбанк» злоумышленники заложили информационную «бомбу».

А в 2017 году акционер «Автоградбанка» Рамиль Авхадеев пытался в Арбитражном суде оспорить сделку по выкупу банком у афиллированного лица — занимающего ныне должность зампредседателя правления «Автоградбанка» Павла Сигала — квартиры по цене 12 млн рублей, на 5 млн дороже реальной стоимости. Однако суд представленные истцом доказательства не убедили, и иск был отклонен.

Слухи о шатком положении компании возникали и позже. Павел Сигал в разговоре с корреспондентом «Реального времени» не исключил, что коллизия с заявлением СОЦПРОФа в адрес Песошина может быть использована заинтересованными лицами для «раскачивания» ситуации.

— Однако «Автоградбанк», несмотря на сегодняшнюю тяжелейшую экономическую ситуацию в стране, продолжает успешно работать и крепко стоит на ногах, — подчеркнул он. — Посмотрите показатели января: прибыль 16 миллионов, а в прошлом году на январь было 24 миллиона.

Инна Серова