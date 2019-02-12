«Вам самим не стыдно?» Как УНИКС впервые за три года обыграл ЦСКА

Невозмутимый Прифтис сумел найти нужные слова для своих игроков

Два подряд удивительных дня в спортивной Казани и результаты, в которые трудно сразу поверить. В воскресенье волейболисты казанского «Зенита» впервые за три с половиной года проиграли дома, да еще ведя по партиям со счетом 2:0. А в понедельник УНИКС принимал российского баскетбольного гегемона в лице ЦСКА и впервые с июня 2016 года выиграл у армейцев. О том, что сказал Прифтис своим подопечным, как Хенри повел за собой команду, а ЦСКА проиграл отрезок со счетом 0:17 — в репортаже «Реального времени».

«Армейский» комплекс УНИКСа и странный календарь



Понятно, что с московским ЦСКА у всех российских команд без исключения плохая история игр и количество проигрышей армейцев крайне невелико. УНИКС последний раз обыгрывал москвичей почти 3 года назад — в начале июня 2016 года, зацепив один домашний матч финальной серии Единой лиги ВТБ.

Но в случае с УНИКСом дело даже не в самом факте регулярных проигрышей сильному сопернику, а в том, как они происходили. Чаще всего доминирование ЦСКА по ходу очных встреч не вызывало никаких вопросов, а казанский клуб играл как-то обреченно практически в любом составе. Тем удивительнее, на первый взгляд, вчерашняя победа, когда по ходу игры УНИКС уступал 15 очков, но сделал сумасшедший рывок 17:0, который во многом и предопределил исход.

Отдельно стоит сказать о странноватом календаре Единой лиги ВТБ. На этой неделе казанцы в понедельник играли с ЦСКА, а в пятницу примут «Химки». Два топ-матча с промежутком в четыре дня, и ни один из них не играется в выходной. Для искушенного спортивного зрителя в столице Татарстана это могло бы стать поводом не идти даже на суперклуб уровня армейцев. Но никаких проблем с посещаемостью не было. Непривычно много зрителей было даже на верхнем ярусе, который обычно практически пуст.

ЦСКА после затяжной пристрелки быстро включился в игру и начал проводить затяжные комбинационные атаки



«Прифтис сказал всего одну вещь»

Первые две минуты команды не играли в баскетбол, а бодались друг с другом, словно два бойца MMA, присматривающиеся друг к другу. Счет открыли казанцы — точен был Эджим. ЦСКА после затяжной пристрелки быстро включился в игру и начал затяжные комбинационные атаки. Именно на фоне такой игры «армейцев» была заметна разница в классе команд. Казанцы, пусть и играют в принципиально другой баскетбол, использовать свои козыри в защите вначале так и не смогли. Нандо де Коло всегда имел много свободного пространства, а Андрей Воронцевич свободно перемещался под кольцом, оставляя оборону УНИКСа «в дураках». 16:10 в пользу гостей заставили Прифтиса взять скорый тайм-аут, но даже после него казанцы не смогли прибавить в защите, а забить и вовсе сумели только в следующей четверти. 10 очков за 10 минут игры — как давно УНИКС забивал на старте игры так мало?

Вторая 10-минутка началась с попыток казанцев играть в такой же комбинационный баскетбол, как у ЦСКА. Но закончились они тем, что свои первые очки в четверти УНИКС набрал только спустя 3 минуты игры — точный штрафной бросок удался Моргану. Вся эта суета и перестроения в игре хозяев закончились лишь двойной разницей в счете в пользу ЦСКА к пятой минуте четверти — 30:15. Но после очередного тайм-аута Прифтиса казанцы сделали рывок 11:0. ЦСКА увлекся академичностью и красивыми атаками, не блистая на подборе, а УНИКС грамотно использовал все позиционные ошибки соперника плюс полетели дальние броски. Закончить первую половину удалось с вполне пристойным счетом — 26:30.

Третья четверть продолжилась тем самым убедительным рывком УНИКСа, который из 11:0 трансформировался уже в космические по меркам Единой лиги ВТБ 17:0. Счет к тому времени был уже 32:30 в пользу хозяев.

— ЦСКА сегодня провел один из самых малорезультативных матчей в сезоне. Как удалось остановить соперника? — вопрос Антону Понкрашову после игры.

— На самом деле, такие матчи, как сегодня, как правило, малорезультативны. Обе команды играют от защиты. В атаке такие встречи выигрываются крайне редко. От нас сегодня была максимальная отдача, мы очень хотели победить. Каждый выходил и делал все, что мог для общей победы.

— Что сказал вам Прифтис, когда вы проигрывали 15:30?

— Он сказал всего одну вещь: «Ребята, мы столько работаем. Вам самим не стыдно?» И мы все поняли. Вышли и доказали, что не зря много работаем. Мы понимали, что можем победить именно сегодня. Понимали, что можем и должны играть лучше.

Димитрис Прифтис: «Ребята, мы столько работаем. Вам самим не стыдно?» Фото Максима Платонова



«Судейский» сюрприз

Позже на паркете начали бушевать настоящие страсти, причиной которых были судейские решения. Игроки ЦСКА долго доказывали арбитрам, что именно они — пострадавшая сторона, но судьи были непреклонны и приняли сторону хозяев. Армейцы в паузе демонстративно собрались в кружок из полной пятерки тех, кто был на паркете, и стали обсуждать, как им играть с таким судейством. В это время Пиеррия Хенри не менее демонстративно сделал вид, что подслушивает то, о чем говорят соперники. Вообще, стоит отметить, что в кои-то веки судейство заставляло чаще возмущаться игроков ЦСКА, а не их соперника. Но казанцы этим моральным преимуществом сначала не воспользовались. Наоборот, гости завелись и стали играть в атаке намного разнообразнее, поведя «плюс семь» в концовке третьей четверти — 48:41.

Заключительный отрезок игры снова начался с массовых разборок на паркете «Баскет-холла». Джоэл Боломбой руками схватил прорывавшегося к кольцу Моргана. И все бы ничего, но после судейского свистка игрок ЦСКА продолжил оказывать физическое давление на Раймара. Каким-то чудом эпизод не перерос в потасовку и закончился лишь соприкасанием лбов соперников и разговорами на повышенных тонах. Судьи не стали применять никаких дополнительных санкций ни к тем, ни к другим, понимая напряжение матча. Тем временем у УНИКСа продолжили лететь дальние броски — Хенри сделал счет 48:48, заставив главного тренера ЦСКА Итудиса нервничать не наигранно, а по-настоящему.

Кстати, до легких ударов кулаками дело все-таки дошло. Сначала досталось Андрею Воронцевичу под щитом УНИКСа, а затем высказал свое недовольство Нандо де Коло. Судьям предстояло принять важнейшее решение после видеопросмотра, который длился несколько минут. Эпизод закончился штрафными Воронцевича, который реализовал один из двух. И штрафными Локетта, который также был точен лишь раз. Тем временем на трибунах «Баскет-Холла» пошла зрительская «волна». Такой атмосферы на баскетболе в Казани не было давненько.

За 7 минут до конца УНИКС повел два очка, но быстро упустил преимущество. Вернуть его помогла «треха» от Смита — 56:54. За 3 минуты до конца показалось, что игра уйдет в «валидольную» концовку с кучей судейских свистков и штрафных бросков. Но УНИКС всего за одну игровую минуту, здорово отработав под своим щитом и в атаке, обеспечил комфортный задел в пять очков. Игроки ЦСКА много оглядывались на судей, словно ожидая от них поддержки. Но судейство в этот вечер было явно не на стороне армейцев, и, похоже, для многих игроков ЦСКА это стало сюрпризом.

За 7 минут до конца УНИКС повел два очка, но быстро упустил преимущество



«Как вернуться сильным» от Понкрашова

Ну а у УНИКСа настоящим героем концовки нужно признать Хенри, который просто излучал уверенность в сегодняшней победе. Его порыв в концовке поддержал Морган, который уверенно сыграл под чужим щитом за минуту до конца игры и позволил казанцам впервые обеспечить преимущество в шесть очков — 67:61. Концовку полностью «затащил» все тот же Хенри, штрафными которого и закончился этот суперматч — 71:68.

— Не боялись, что в концовке мог сыграть фактор судейства? — вопрос Понкрашову.

— Во время игры такой адреналин, что об этом даже не думаешь. Просто хочешь победить и все.

— Когда поняли, что победа от УНИКСа уже никуда не денется?

— Когда была наша последняя атака и мой фол на Родригесе. Фол какой-то непонятный, если честно. Но было уже точно понятно, что мы победим.

— Впереди еще один матч с непростым соперником — «Химками».

— Идем дальше. У нас есть цели и задачи. Как я уже сказал, мы много работаем и постараемся одержать победу и в той игре.

Один из журналистов задавал вопрос Понкрашову, опираясь на костыли.

— А можно вам тоже вопрос? Почему на костылях? — вдруг спросил Антон.

— Разрыв крестообразных связок.

— О, после этого возвращаются сильными, — улыбнулся Понкрашов.

Антон знает, о чем говорит — возвращался после этой страшной травмы еще буквально два сезона назад.



Димитрис Итудис: «Стоит отдать должное и УНИКСу, который не только перешел на зонную защиту, но и показал изумительный настрой»



«На празднике должен быть человек, которому грустно. И это я»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после игры задерживался на пресс-конференцию, но, придя на нее, был предельно точен в оценке матча и причине поражения:

— Очевидно, что мы начали этот матч очень собранно. Контролировали его до счета 30:15. Наверное, в этот момент мы и расслабились. Стоит отдать должное и УНИКСу, который не только перешел на зонную защиту, но и показал изумительный настрой. У нас в пятницу был сложный матч. Мы промазали 8 штрафных, сделали 19 потерь. Было очевидно, что уровень энергии был не тот.

— В игре было много стычек...

— Это мужская игра. УНИКС поймал нас на контрритме. Они играли в прошлую среду, а мы совсем недавно.

— Можете сравнить УНИКС в этом сезоне и в прошлом?

— Это надо спросить коллегу из Казани. С моей стороны это будет некорректный комментарий.

— Вы проиграли отрезок со счетом 0:17…

— В этом матче были разные рывки. Мы повели 30:15, потом отпустили соперника. Здесь можно много сказать в свое оправдание, но давайте просто посмотрим в таблицу. Мы — лидеры лиги с отрывом. Это всего лишь наше второе поражение в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.

Димитрис Прифтис, в свою очередь, несколько раз улыбнулся и спровоцировал неожиданный вопрос:

— Это счастье, что мы победили лидера лиги. Это очень важная игра и важная победа. ЦСКА — это бренд в Европе. Я горд своими игроками. Нам нужно сейчас успокоиться, сконцентрироваться на ближайшей игре. В первой половине игры нам было важно привести нервы в порядок, успокоиться. Проигрывать с такой разницей и вернуться в матч с таким соперником — это дорогого стоит.

— Назовите три вещи, благодаря которым вы все-таки обыграли ЦСКА.

— В первую очередь это настрой. Мы не сможем обыграть соперника, если боимся его. Также мы не давали сопернику набирать много легких очков — вовремя заработала наша защита. Третье — нам немного повезло. Но везет тем, кто много работает.

— Вы сегодня обыграли чемпиона. Будете ли теперь улыбаться на Матче звезд в воскресенье, ведь вы возглавляете сборную иностранных звезд Единой лиги ВТБ?

— Когда ты очень сильно радуешься локальному успеху, то можешь быть опьянен им. Думаю, что на таком празднике, как Матч звезд, обязательно должен быть один человек, которому будет грустно. Пусть им буду я.

Андрей Лопата, фото cskabasket.com