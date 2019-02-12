«Не думал, что брошу свой дом в Донецке, уеду в другую страну и буду что-то делать заново»

Основатель студии функциональных тренировок «Red Lockers» Тимур Демин в видеопроекте «Бизнес ген»

Фото: Камиль Исмаилов

Героем очередного выпуска программы «Бизнес ген» стал основатель казанской студии функциональных тренировок «Red Lockers» Тимур Демин. Взамен беговых дорожек и хамама «Red Lockers» предлагает посетителям зал с дореволюционной кирпичной кладкой, индивидуальный подход и команду профи-тренеров. За полтора года работы проект так и не вышел на прибыль, но продолжает отчаянную борьбу с федеральными сетями за место на рынке.

Бизнес «от боли»

— Тимур, давай начнем с того, почему ты решил начать развивать собственный бизнес. Откуда появилась идея «Red Lockers»?

— Скорее всего, все началось из-за того, что наболело. Я работал также в сфере фитнеса, начинал свой путь с тренера и наблюдал какие-то моменты, видел «боль клиентов» — плохое обслуживание. Захотелось не бороться с этим, а создать свой проект в большом фитнесе — небольшую уютную студию, в которой все знают друг друга в лицо и по имени, в которой принято уважительное отношение как в коллективе, так и между клиентами. Постепенно, шаг за шагом, по крупицам эта идея воплощалась в жизнь.

— В принципе, ты все верно говоришь. Но, думаю, у маркетолога какого-нибудь федерального фитнес-центра все эти слова высечены в «библии маркетинга». Что делает вас особенными и помогает выделяться среди гигантов фитнес-индустрии? Ведь в этой сфере предложений очень много, почти в каждом спальном районе есть представительство какой-то крупной сети.

— Большинство наших людей выбирает нас не как свой первый клуб — они уходят из больших фитнес-центров в нашу студию. Что нас отличает? Это индивидуальный подход, действительная клиентоориентированность: мы не на словах заботимся о людях, мы делаем это по факту. Ты правильно говоришь, что в любом бизнесе имеет место сервис и тому подобное. Но в больших залах опускают этот момент, в чем, на мой взгляд, большое упущение и большая ошибка. Когда ты приходишь в наш зал, ты чувствуешь на себе эту атмосферу. Возможно, там не будет каких-то навороченных штук или еще чего-то, но там будут люди, которые тебе рады. На сегодняшний день, я считаю, эмоциональная составляющая в бизнесе очень важна. И мы как раз берем этим.

Мы анализировали, и сегодня мы до сих пор пробуем и щупаем — мы не говорим, что это наша финальная модель. Но на сегодняшний день она работает, и мы хотим совершенствовать ее



— Занимался ли ты спортом сам лично до этого?

— Да, меня в раннем детстве отдали в единоборства, я занимался карате. Не сказать, что успешно, но какие-то моменты были. Спорт воспитал характер, возможно, и это помогло мне в будущем реализовать свою идею и двигаться дальше.

— А непосредственно фитнес-тренером в какой-то большой сети ты работал?

— Я работал в больших клубах: фитнес-тренером, менеджером, помощником. В общем, выполнял очень много функций, и это помогло мне ухватить какие-то моменты из разных областей.

«Мы не только про спорт — мы больше про сервис»

— Твой бизнес — это твоя уникальная идея, озарение? Или ты исследовал рынок, ездил по городам, копировал чей-то концепт?

— Не спорю с тем, что проще всего не изобретать велосипед, а взять что-то уже существующее. Мы черпали идеи из других проектов, наблюдали за рынком не только России, но и мира. Искали — в плане дизайна, каких-то подходов и ценообразования, смотрели, что подходит, какие модели работают, что уходит с рынка, а что появляется. Мы анализировали, и сегодня мы до сих пор пробуем и щупаем — мы не говорим, что это наша финальная модель. Но на сегодняшний день она работает, и мы хотим совершенствовать ее.

— На кого вы ориентируетесь? Есть ли компании, которые создали в вашем понимании некий эталон в области сервиса, маркетинга, пусть это будут примеры не обязательно в сфере фитнеса?

— Мы все-таки спортивная студия, но мы не только про спорт — мы больше про сервис. И этим мы обязаны гостиницам, гостиничному сервису. Мы наблюдаем за работой мировых гостиничных сетей: Carlton Ritz, Four Seasons. Основателем Four Seasons является Изадор Шарп. Это человек, который в свое время был строителем, в один момент построил гостиницу, и его занесло… Он впервые объединил фитнес и гостиницу. До этого люди не могли остановиться в гостинице и при этом позаниматься спортом. Он ставит заботу о своих сотрудниках во главу всего. Понятно, что о клиентах заботятся, но он также уделяет большое внимание заботе о сотрудниках.

Был момент в жизненном пути его компании, когда наступал кризис, не хватало денег на зарплаты людям. Большинство компаний в такой ситуации увольняют часть сотрудников, но Изадор был другого мнения — он считал увольнение сотрудника оскорблением. Ведь человек отдает свое время и силы для того, чтобы удовлетворять потребности клиентов его бизнеса. Именно поэтому он очень искренне и очень честно выступал перед всеми своими сотрудниками, будь то горничные или уборщицы, объяснял им ситуацию. Он сокращал рабочие часы, задерживал зарплату, объясняя причины. В итоге, когда дела наладились, он выплатил людям все заработанные ими деньги. Вот этот человечный подход для нас является основным ориентиром — человечность по отношению к клиентам и сотрудникам.

Все мы люди, у всех бывают различные жизненные ситуации. И если наша команда сможет оказать какое-то содействие и что-то изменить, то мы будем очень рады. Думаю, что человек, который получит от нас помощь, останется нашим приверженцем.

«Большинство людей приходят просто с желанием зарабатывать. Нам такие не нужны»

— Ты открыл свою первую точку и транслируешь эту философию через свою команду. Не боишься ли того, что планка окажется недостижимой, когда ты начнешь открывать новые точки? Существует ли план, как в других точках сохранить сервис на том же высоком уровне?

— Мы не боимся масштабироваться, потому что это рост. Но он влечет обучение будущих сотрудников определенным навыкам. На сегодня мы создали определенную команду. И эта команда будет помогать развивать других ребят, которые приходят и хотят работать в этой компании. Люди, которые будут приходить в компанию, должны изначально быть готовы к тому, что нужно быть не просто тренером. Нужно быть человеком, который будет заботиться. Это один из основных факторов. Я не могу предугадать, что будет дальше, но мы со своей стороны постараемся перенести этот посыл в другие наши студии.

— Это понятно. Но как ты технические планируешь сеять свою культуру на другие точки страны и мира и при этом не потерять в качестве? Возможно, у вас есть какой-то документ — ваше кредо, миссия?

— Он в разработке. Мы создаем корпоративную библиотеку, мы развиваемся. И тот документ, о котором ты говоришь — некая библия — сейчас разрабатывается. На сегодняшний день я могу уделять время тому, чтобы развивать себя лично и ребят в нашей команде. В дальнейшем этим будет заниматься специальный отдел, но пока мы не имеем представления, как это должно выглядеть в идеале. Мы будем пробовать, стараться, может быть, ошибаться, но придем к какому-то логическому решению.

У меня есть партнер, с которым мы все это начали вдвоем. После чего мы уже набирали людей, которые выполняли определенные функции



— Ты рассказываешь о системе, в которой очень многое зависит от конкретных людей, от команды. Как ты набирал свою первую команду: партнеры, первые сотрудники?

— Думаю, я принимал решения в зависимости от системы ценностей этих людей. Если мы с ними разделяем какие-то определенные моменты, у нас есть точки соприкосновения, то, я думаю, у нас все будет ровно. Не всегда, конечно — мы иногда ссоримся, каждый пытается доказать свою точку зрения. Но каждый из нас понимает масштабность цели и то, куда мы должны прийти. И мы находим определенный консенсус. Я прибегал к различным методам: находил людей через интернет, проводил с ними интервью. И для себя я понял, что это не работает. Большинство людей приходят просто с желанием зарабатывать — просто сидеть, не быть причастным к чему-то, проводя время на рабочем месте и зарабатывая деньги. Нам такие люди, к счастью, не нужны. Нам нужны люди, готовые отдавать всего себя.

— Ты можешь более детально описать эти критерии? Нас смотрят люди, которые хотят сделать бизнес, и им интересно — на каких качествах ты акцентируешь внимание, чтобы взять человека к себе в команду?

— Честность — это самое главное. Искренность в общении с коллективом, с руководством. Самое главное, чтобы человек понимал — нужно относиться к людям так, как он хочет, чтобы люди относились к нему. Не могу четко сформулировать критерии, это проявляется в общении: мы видим, что не можем отказать этому человеку, мы его смотрим и пробуем, даем ему тестовый период, когда он может себя проявить. У нас нет такого, что «нет, вы нам не подходите». Если мы чувствуем хотя бы частично, что этот человек наш, то мы его берем. Не только я принимаю решение по конкретному человеку. Самое важное — чтобы был определенный позитив в команде. Соответственно, если этот человек не подходит под формат, то это будет тяжело: будут какие-то конфликты, все это будет переноситься на клиентов. В таком ключе нам работать не нужно.

«Мы сейчас как на американских горках»

— Давай проговорим экономику бизнеса: ты начинал один или у тебя есть партнеры?

— У меня есть партнер, с которым мы все это начали вдвоем. После чего мы уже набирали людей, которые выполняли определенные функции.

— Какая функция у твоего партнера? Он инвестировал в тебя, помогал как ментор?

— Да, это роль больше финансовая.

— То есть ты привлекал инвестиции?

— Я заразил идеей…

— Это и есть привлекать инвестиции — заражать идеей, чтобы тебе давали деньги. Он сейчас операционно активно участвует в бизнесе?

— К сожалению, нет. Какой-либо роли в принятии решений он не играет.

— Вы уже прошли точку безубыточности как бизнес или пока еще существуете на инвестиционные деньги?

— Мы не можем сказать: «Да, у нас все круто, мы зарабатываем». Мы сейчас как на американских горках — бывают месяцы очень хорошие, бывают нет. Пока что о таком продукте, как мы, многие не знают, не понимают: все привыкли ходить в определенный зал, покупать годовой абонемент. У нас даже система оплаты немного другая. Кого-то это удивляет, кому-то, наоборот, это на руку. И сейчас мы в голове людей пытаемся это изменить — тебе не нужно покупать абонемент, потому что ты все равно его не используешь в течение года. Из-за этого у нас нет некой стабильности. Мы не говорим о том, что этот месяц у нас хороший, дальше будет еще лучше. Мы стараемся это делать. Если у нас это получается, мы ставим планку еще выше. Если же нет, мы делаем работу над ошибками и привносим что-то новое.

«Агрессивная реклама требует больших инвестиций. Мы не можем позволить себе тратить деньги»

— Я подписан на ваш Instagram, и у вас очень крутой контент. Я был удивлен, что вы делаете его сами. Мне казалось, что вас обслуживает рекламное агентство. Но еще больше меня удивило то, что у вас очень небольшое количество подписчиков. Агрессивным маркетингом или прямой рекламой вы не занимаетесь. С одной стороны, у вас инновационная бизнес-студия, у вас крутой контент, у вас есть задача, чтобы изменить паттерн потребления фитнеса как услуги, но вы не занимаетесь рекламой. Это какая-то позиция или вы просто пока не можете себе позволить агрессивно рекламироваться?

— С одной стороны, ты прав: агрессивная реклама требует больших инвестиций. И тратить деньги на то, чтобы протестировать какой-либо способ продвижения, мы не можем себе позволить. И, соответственно, мы бьем в то, что работает — Instagram для нашего проекта и для нашей площадки работает. Мы это испытали при помощи тестов нескольких социальных сетей, и таргет Instagram неплохо работает. Почему у нас мало подписчиков? Мы не придерживаемся того мнения, что круто, когда у тебя 10 тысяч подписчиков, накрученных или неактивных.

Да и вообще сейчас количество подписчиков не играет основной роли. Сегодня Instagram постоянно меняется, привносит какие-то новые алгоритмы, и важна вовлеченность и охват аудитории, а не количество подписчиков. Именно поэтому мы не стремимся завоевать львиную долю людей, которые были бы просто наблюдателями. Мы хотим, чтобы эти люди были нашими клиентами, нашими гостями, поэтому создаем контент. Его видят, он нравится, благодаря ему к нам приходят, но остаются не из-за того, что у нас классный Instagram, а из-за того, что мы сервисная компания.

Агрессивная реклама требует больших инвестиций. И тратить деньги на то, чтобы протестировать какой-либо способ продвижения, мы не можем себе позволить. И, соответственно, мы бьем в то, что работает — Instagram для нашего проекта и для нашей площадки работает



«Мы уверены в том, что человек, придя к нам, получит результат»

— Рынок фитнеса сейчас переживает уберизацию. Может, вы не хотите агрессивно рекламироваться, но мы живем в мире, где любая красивая девчонка, накачав пятую точку, пишет, как правильно питаться, набирает людей, арендует помещение и проводит курсы йоги. Мне кажется, что сейчас все сдвигается с бренда фитнес-студии до бренда конкретного тренера. И люди, которые более активно рекламируются в Instagram, могут забирать потенциально ваших клиентов себе. Ощущаешь ли ты конкуренцию с их стороны, и является ли этот тренд угрозой для вас?

— Думаю, что это не является угрозой, потому что мы за качество. В нашей студии единовременно может заниматься не так много людей, и это позволяет нашим ребятам более четко сконцентрироваться на каждом. Если мы говорим о ребятах, которые с помощью личного бренда собирают людей, то, возможно, там не то качество, которое мы хотели бы видеть. Даже если человек попробует некачественный товар дешево или качественный товар не так дорого, то, я думаю, он выберет нашу сторону и придет в место, где о нем заботятся. Мы даем качество, мы уверены в этом. Мы уверены в том, что человек, придя к нам, получит результат. Мы будем вкладывать не только в его физическое состояние, но и в психологическое. В основном работа идет в голове — чтобы человек к чему-то пришел, нужно изменить мышление и его действия.

— Подожди. Ты сейчас исходишь из допущения, что все Instagram-тренеры — некачественны.

— Возможно. Я не говорю, что все. Но это имеет место.

— С точки зрения качества тренировки какую работу вы проводите? Может быть, глубже изучаете методологию тренировок?

— Мы делаем основной акцент на том, чтобы ребята, которые работают с людьми, которые дают им спорт и здоровье, должны сами постоянно прокачивать свои навыки. Что касается обучения, мы на этом очень сильно заморочены, все проходят курсы разных направлений, курсы первой медицинской помощи, потому что это очень важно. Зная это, я могу говорить о том, что мы даем качество. Есть люди, которые ходят в зал и через полгода становятся тренерами, просто научившись правильно выполнять упражнения технически. Но тут все гораздо глубже. Многие такие тренеры не понимают, что то, насколько у тебя неправильная походка, не может не сказаться на том, какой у тебя будет прикус в дальнейшем, как та или иная часть твоего тела будет себя вести, как изменится твой организм. Поэтому я и открыл бизнес — я наблюдал всю эту некачественную работу и упор на раскрученность имени человека…

— Это даже, наверное, больше про вредительство.

— Да. И, наблюдая все это, я понял, что нужно делать хорошо и качественно, обучать людей, чтобы они постоянно повышали свою планку.

— Вернемся к теме пиара. Я знаю, что ты участвовал в конкурсе предпринимателей и в Татарстане выиграл в номинации «Инновации в спорте». На всероссийском уровне ты был отмечен специальным призом. Почему ты вообще в это ввязался, что тебе это дало?

— Я вообще люблю ввязываться в различные мероприятия, мне это интересно, это круто — заявить о себе, заявить о проекте. Важно, чтобы тебя заметили.

— Тебе это дало какой-то профит, возможно, принесло новых клиентов?

— Скажем так, я не ощутил от этого вау-эффекта, но определенные знакомства и диалоги у меня были. Я надеюсь, что в дальнейшем они принесут свои плоды. Но к этому нужно готовиться и дальше работать.

— Ты мог бы посоветовать молодым предпринимателям участвовать в этом, или это — пустая трата времени?

— Хотя бы попробовать стоит, я думаю. Но если говорить о различных тренингах, то я их не посещал. Я проходил все сам, я самоучка. Я не оканчивал каких-то бизнес-школ — просто все идет от души и от тех знаний, которые я получаю. А получаю я их из книг — много читаю, и не только бизнес-литературу. Это безумно помогает. Бывает, что ты не ожидаешь многого от книги, но находишь там какие-то моменты, воплощаешь их в бизнесе, и получается круто.

Я вообще люблю ввязываться в различные мероприятия, мне это интересно, это круто — заявить о себе, заявить о проекте. Важно, чтобы тебя заметили



«Если я начну продавать лапшу, то это будет лучшая лапша в мире»

— Ты переехал в Казань с Украины, за четыре года практически полностью перевернул свою жизнь. Расскажи о своем пути.

— Я родился на Украине, жил в Донецке. С недавних пор там, как мы знаем, происходят некие конфликты и разногласия. Это привело к тому, что я вместе с семьей, с мамой был вынужден уехать. Мы переехали в Казань. Почему сюда? Мне кажется, я наполовину татарин, у меня бабушка из Татарстана, поэтому татарские корни у меня есть. Здесь есть наши родственники, близкие. Переехал, нужно было работать, что-то предпринимать. Я пошел в сферу фитнеса, мне это близко. Через какой-то небольшой промежуток времени — буквально месяца через четыре после первой моей работы — я перешел в другой клуб. Стал менеджером и долгое время проработал на этой должности. Тот момент был пиковым, когда я наблюдал за всем этим безобразием. Я встретил будущую супругу, мы поженились и во время ее беременности написали бизнес-план по покорению мира.

— Вы с женой вместе писали бизнес-план?

− Да, она мне очень сильно помогала, она вообще умница. Несмотря на то, что у нас на тот момент зарождалась еще одна жизнь — новый человек в нашей семье, она всегда была рядом и поддерживала. У нас в один год родились и дочка, и «Red Lockers».

— Не сложно сочетать бизнес с семьей?

− Семью я ставлю на первое место, это главная ценность для меня — моя жена, моя дочь. Приоритеты я расставляю с точки зрения этого.

— То есть если бы пришлось выбирать, ты бы выбрал семью?

— Однозначно. Это без раздумий. Будь что будет с бизнесом, но, имея голову на плечах, я знаю, что сегодня смогу сделать еще. Пусть это будет что-то новое, но все же… Если я начну продавать лапшу, то это будет лучшая лапша в мире. Я в этом уверен. На сегодняшний день каких-то конфликтов или разногласий нет, потому что мы ценим друг друга, заботимся друг о друге. Когда у меня бывают какие-то напряженные моменты, она мне поможет, когда у нее закипает, я тоже приду на помощь. Этот тандем только помогает.

— В завершение вопрос, который мы задаем всем нашим гостям: как ты думаешь, предпринимателями рождаются или становятся?

— Мне буквально недавно задавали подобный вопрос несколько раз, и мое мнение изначально было таким, что, возможно, предпринимателем нужно родиться, чтобы у тебя что-то было внутри. Со временем я начинаю понимать, что в жизни происходят различные ситуации, которые ты никак не можешь предугадать. Взять меня — никогда не думал, что брошу свой дом, уеду с одной сумкой в другую страну и буду что-то делать заново. Некоторые жизненные ситуации формируют характер и ценности, создают внутри тебя что-то иное. Возможно, именно это делает тебя более решительным, упрямым, упертым, человеком, который стоит на своем. Это главное.