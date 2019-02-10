Александр Сладковский заставил «звенеть Вселенную»

В Казани впервые исполнена восьмая симфония Густава Малера

Татарстанский симфонический продолжает удивлять публику и премьерами, и прочтением сложного музыкального материала. Восьмая симфония Малера в исполнении ГСО РТ и Александра Сладковского была сложным полифоническим полотном, гимном человеку и миру, в котором он живет. На премьере симфонии побывала корреспондент «Реального времени».

Не тысяча, но это неважно

Восьмую симфонию Густава Малера называют «Симфонией тысячи участников» в том смысле, что при ее исполнении задействуется очень большое количество музыкантов. Не тысяча, конечно, но сколь важен точный подсчет?

Вчера на сцене в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева были ГСО РТ, три хора и восемь солистов — двести человек. Все они создавали, если прибегнуть к терминологии, характерной для изобразительного искусства, «многофигурное» симфоническое полотно. Маэстро Сладковский вел их, подобно умному стратегу-полководцу. Забегая вперед, скажу, что победа была одержана безусловно.

Восьмая симфония Малера — самое монументальное сочинение композитора, которое было создано на удивление всего за 8 недель в 1906 году. Симфония состоит из двух частей, в первой использовано католическое песнопение «Приди, Дух животворящий», а вот вторая часть весьма и весьма неожиданная.

Вчера на сцене в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева были ГСО РТ, три хора и восемь солистов — двести человек



Во второй части композитор использовал финальную сцену из «Фауста» Гете. Обращение к «Фаусту», в принципе, привлекает композиторов. Каждый по-своему трактует Гете, и эти трактовки простираются от любовной истории Фауста и Маргариты до анализа критического разума. Вдохновившись «Фаустом», музыку писали Гуно, Берлиоз, Шуман, Вагнер.

Малер для своей симфонии берет именно финальную сцену, и в этом видна его тяга к романтизму, которая, кстати, ярко выражена и у Сладковского. Не будь у дирижера понимания и чувствования романтизма, не был бы он таким блестящим интерпретатором Малера. И, конечно, не только его.

Начало прошлого века для европейского искусства характерно поисками идеала, попытками найти его в «вечно женственном». В чистой любви, которая возвышает. В России этим исканиям отдает дань, например, философ Владимир Соловьев, и его труды находят отклик в душе его молодого родственника — поэта Александра Блока. Весь его сборник «Стихи о прекрасной даме» — это история такого поиска.

Ищет «вечно женственное» и Малер. «Все быстротечное — символ, сравнение. Цель бесконечная здесь — в достижении. Здесь заповеданность истины всей. Вечная женственность тянет нас к ней». Эти строчки можно считать эпиграфом к восьмой симфонии Малера. И к исполнению этой симфонии оркестром Александра Сладковского.

Начинает звучать хор, ему вторит второй, подобный эху в горах. Во все это звучание вплетаются божественный баритон Василия Ладюка и неземной тенор Алексея Татаринцева



Звенеть и звучать

Малер писал в письме к другу: «Сочинение настолько своеобразно по содержанию и по форме, что о нем даже невозможно рассказать в письме. Представь себе, что Вселенная начинает звучать и звенеть. Поют уже не человеческие голоса, а кружащееся солнце и планеты». Очень образный и точный анализ восьмой симфонии автором, который, очевидно, был принят Александром Сладковским.

Для оркестра исполнить восьмую симфонию — это высший пилотаж, но маэстро Сладковский, как это можно заметить, делает ставку именно на сложные партитуры. А здесь еще ко всему его родная стихия — лирическая, жизнеутверждающая, когда на протяжении почти полутора часов, пока исполняется симфония, слушатель живет в атмосфере благодарности за дарованную Всевышним жизнь.

Трактовка восьмой симфонии Малера Сладковским христианская — «Бог есть любовь». Об этом монументальная хоровая фреска первой части, этот возвышенный гимн, когда души и музыкантов, и слушателей словно видят горние выси. В звучании оркестра есть и трагизм, и жизнеутверждение, в нем есть свет и вера.

Вторая часть открывается вступлением, мы словно медленно подходим к основным событиям, простор, воздух — все это есть в звучании оркестра. Начинает звучать хор, ему вторит второй, подобный эху в горах. В это звучание вплетаются божественный баритон Василия Ладюка и неземной тенор Алексея Татаринцева. Оркестр, хоры и солисты воспевают «вечную женственность».

Финал восьмой симфонии — мощная музыкальная волна, она буквально заливает зал, подобно цунами

Православный философ Александр Ельчанинов как-то высказал мысль о том, что душа человека подсознательно тянется к радости и, возможно, в этом стремлении есть воспоминание об утраченном рае. В том, как вчера дирижировал маэстро, было желание, настойчивое, яркое, добиться у публики этой душевной радости, этой чистоты и благодарности, этого утраченного воспоминания.

Финал восьмой симфонии — мощная музыкальная волна, она буквально заливает зал, подобно цунами. И крики «браво» через доли секунды после того, как отзвучал последний аккорд, и бледное, но счастливое лицо дирижера, и длинные-длинные овации.

«Любовь, что движет солнце и светила» — вот что показал нам вчера маэстро Сладковский. Любовь, которая только и должна править миром, и без которой невозможны ни вера, ни надежда. 11 февраля восьмую симфонию Малера в исполнении ГСО РТ услышат москвичи. Концерт пройдет в зале «Зарядье».