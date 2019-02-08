ЦБ сохранил ключевую ставку: «Экономика и финансовый рынок России не под влиянием негатива»

Центробанк удержал ключевую ставку на уровне 7,75%, почти никто из аналитиков не ожидал другого развития событий

Результаты прошедшего сегодня заседания совета директоров Банка России не стали сюрпризом: аналитики практически единодушно отзывались о факторах, которые повлияют на решение ЦБ оставить ключевую ставку на уровне декабря 2017 года. Однако на предстоящем заседании 22 марта эксперты ожидают решения по снижению ставки.

Эффект от повышения НДС будет исчерпан в первом полугодии 2020-го

Как следует из официального сообщения Центробанка, для ужесточения кредитной политики не было достаточных оснований: годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка, вклад повышения НДС в годовые темпы роста цен в январе был умеренным. По заявлению ЦБ, в полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить только к апрелю; такое же мнение ранее высказывали аналитики, пытаясь предсказать действия регулятора.

С учетом сегодняшнего решения прогноз Банка по годовой инфляции находится в интервале 5—5,5% по итогам 2019 года. В первом полугодии 2020-го регулятор ожидает возврата к 4%, когда будет исчерпан эффект недавнего ослабления рубля и повышения НДС. Указанные факторы ЦБ отметил как причины повышения ценовых ожиданий предприятий и инфляционных ожиданий населения (в последнем случае — незначительно).

ЦБ также отметил стабилизацию ситуации на внешних финансовых рынках, которая отрицательно повлияла на доходность облигаций федерального займа



С предыдущего заседания денежно-кредитные условия существенно не изменились, указано в сообщении. ЦБ также отметил стабилизацию ситуации на внешних финансовых рынках, которая отрицательно повлияла на доходность облигаций федерального займа. Повысились ставки на депозитно-кредитном рынке.

В дальнейшем решение по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, внешних рисков и реакции на них финансовых рынков. Следующее заседание регулятор запланировал на 22 марта.

«Объективно слабое влияние НДС»

Февральское заседание регулятора не является опорным, утверждает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «В рамках его не планировались конференция главы регулятора и обновления макроэкономических прогнозов. Исторически при отсутствии существенных внешних или внутренних шоков Банк России воздерживался от решений по ставке в рамках подобных проходных заседаний, так же, как и от принятия решения по ставке вне заседаний».

Сейчас экономика и финансовый рынок России не находятся под влиянием какого бы то ни было острого внешнего или внутреннего негатива, продолжает собеседник. На фоне отмены санкций против компаний Дерипаски и объективно слабого влияния повышения НДС на инфляцию и инфляционные ожидания излишнее охлаждение экономики ради интенсификации таргетирования было бы контрпродуктивным.

Нигматуллин напоминает: ЦБ предсказывал влияние повышения НДС на годовой рост цен на дополнительные 0,6—1,5 п. п. При этом, по расчетам Росстата, по итогам января 2019 года инфляция составила 1%. В январе 2018 года инфляция составила 0,3%, то есть в этом году ставка НДС, вопреки опасениям, добавила к традиционно низкому показателю января лишь 0,5—0,7 п. п. (скорректированная разница между 1% и 0,3%), говорит собеседник.

Такое слабое влияние НДС объясняется, по мнению Нигматуллина, нерешительностью бизнеса переложить бремя налога на потребителя: «В условиях отчетливо сберегательного потребления домохозяйств на фоне пятилетнего падения реальных доходов в общей сложности более чем на 10% такая попытка чревата быстрой потерей доли рынка».

Согласно опросам «инФОМ», в январе инфляционные ожидания населения, в отличие от самой инфляции, вызывали серьезные опасения, продолжает Нигматуллин: ожидания на следующие 12 месяцев по сравнению с декабрем прибавили 0,2 п. п. — до 10,4%, что впервые за три года оказалось выше наблюдаемой домохозяйствами инфляции. Однако в качестве причин большинство респондентов указывало на рост цен на бензин и ослабление рубля, а не фактор НДС: «Таким образом, наблюдаемая стабилизация цен на топливо и укрепление рубля могут обусловить резкое снижение ожиданий уже во время мартовских или даже февральских замеров», — говорит аналитик.

На сохранение ставки повлияли как макроэкономические события и тренды, так и ситуация на внутреннем рынке в России, говорит партнер консалтинговой компании Rebridge Capital Ольга Хрипченко.

В числе основных положительных факторов, влияющих на ключевую ставку, по ее мнению, цена на нефть: «Она демонстрирует рост и уже обновила свой двухмесячный максимум. Это обусловлено санкциями США против Венесуэлы, снижением объемов добычи сланцевой нефти в США и позитивным ходом переговоров по решению конфликта между США и Китаем».

Портфельный управляющий по облигациям General Invest Алексей Губин согласен: для повышения ставки со стороны ЦБ не было сильных оснований: «Эффект от повышения НДС отчасти уже учтен в данных за январь, внешнюю ситуацию можно оценить как умеренно спокойную».

Важны и такие факторы, как укрепление национальной валюты с начала года и высокий спрос со стороны участников рынка, в том числе нерезидентов, на ОФЗ. Если в дальнейшем ЦБ все-таки решит поднять ставку, будет негативный эффект на рынке локального рублевого долга, говорит Губин.

«К концу IV квартала ставка может снизиться до 7,25% годовых»

Независимый банковский аналитик Александр Проклов говорил «Реальному времени» незадолго до дня заседания, что ставка останется на прежнем уровне на заседании 8 февраля и будет плавно повышаться в течение года: «Я бы не исключал повышения ставки на четверть процентного пункта на следующем заседании ЦБ». При этом многое будет зависеть от динамики инфляции, добавил он.

Другие собеседники «Реального времени» ожидают скорее снижения ставки в дальнейшем. По мнению Нигматуллина, по итогам мартовского заседания ставка сохранится на уровне 7,75%: «Далее начнется цикл снижения: в III квартале — до 7,5% годовых, а к концу IV квартала может снизиться до 7,25% годовых».

Рынок сейчас адаптируется к новым реалиям, привыкает к новому НДС и увеличившимся ставкам по кредитам, поэтому Ольга Хрипченко не видит серьезных факторов, которые могут подтолкнуть ЦБ к изменению денежно-кредитной политики в ближайшее время: «Вероятно, мы увидим снижение ставки уже на следующих заседаниях Банка России, но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем».