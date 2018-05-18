«Предпринимателям только за четырьмя бумагами придется немного походить»

Малому бизнесу от медицины расписали меры государственной и муниципальной поддержки

Фото: Инна Серова

В государственной и муниципальной поддержке бизнеса либо слишком часто меняются правила игры, либо адресата этой поддержки не устраивают ее условия, — в очередной раз выяснилось сегодня на встрече представителей республиканского Минэкономики и исполкома Казани с предпринимателями, предоставляющим медицинские услуги населению. Инициаторами ее стали Торгово-промышленная палата РТ (где и проходил разговор) и Союз «Республиканское объединение частных медицинских клиник «Естественный отбор». Впрочем, сами предприниматели выслушали и признали, что где-то они отстали «от жизни» (то есть от государственной заботы). Подробности встречи — в репортаже «Реального времени».

«Наибольший интерес представляет финансовая поддержка»



Встречу чиновников с бизнесменами, на которую пришли около полутора десятков представителей частных медицинских компаний, открыл зампредседателя правления ТПП РТ Артур Николаев. Ключевым моментом в его недлинной вступительной речи стала ремарка: «Государство часто меняет правила игры. Есть формы поддержки, которые появляются на год-два и потом исчезают». Легко было домыслить не прозвучавшее: а предприниматели-то ждут и надеются!

А еще Николаев перечислил виды господдержки, в общем-то, стандартные — информационная, структурная и финансовая, и подчеркнул, что последняя представляет для бизнесменов «наибольший интерес».

Помощь на жестких условиях

И руководитель Центра поддержки предпринимательства Минэкономики РТ Тимур Гумеров начал презентацию предлагаемых министерством мер поддержки как раз с материального — с микрозаймов, которые под скромный процент (до 8 процентов годовых) могут получить в банках-партнерах представители малого и среднего бизнеса, представив в руководимый им центр «чуть больший пакет документов, чем требуют банки».





Тимур Гумеров начал презентацию предлагаемых министерством мер поддержки как раз с материального — с микрозаймов



— Большая часть этих документов уже лежит у вас в тумбочке, еще несколько вам надо будет просто собственноручно заполнить и только за четырьмя бумагами придется немного походить, — заметил он.

Кроме займов, можно получить лизинг-грант на развитие дела, но тут, по словам Гумерова, уже из названия понятно: «Грант можно выиграть, а можно и не выиграть». Но, как выяснилось, пока и выигрывать-то нечего, эту программу Минэкономики пока не запустило.

— Если вы хотите выйти в какую-то сеть, например, осуществлять поставки лекарств в аптеки — мы предлагаем услугу факторинга, — продолжил между тем руководитель Центра поддержки предпринимательства. — Вы с нашей помощью в течение месяца-полутора получите от банка 90 процентов от суммы договора, которую сеть выплачивала бы вам постепенно. А мы за услуги возьмем всего 10 процентов…

Кроме того, предпринимателям предлагаются такие услуги, как поручительство: гарантийное письмо от Центра поддержки «стоит» 0,75—1,5 процента от суммы поручительства. Но выдается оно не всем подряд — предприятие должно быть все-таки «на плаву».

А тем, кто хочет закупить производственное оборудование через региональную лизинговую компанию, Гумеров гарантировал «дешевый лизинг». Но, опять же, предупредил:

— Автомобиль, скажем, по этой программе взять нельзя — только такие машины, которые могут быть использованы для реального производства продукции!

И последним в ряду предложений, обеспечивающих самую желанную для бизнесменов финансовую поддержку, было названо субсидирование кредитов:

— Мы субсидируем все кредиты, ставки по которым составляют свыше 5 процентов годовых. Но при условии, что выплаты составляют не более 5 миллионов рублей в год.

Предприниматели объявили, что в ближайшее время они свои предложения представят



К Минздраву вопросов нет

— Я не предприниматель и не медик, поэтому предлагаю вам создать рабочую группу, которая выработает предложения о необходимых мерах поддержки, — обратился Тимур Гумеров к присутствующим. — А мы готовы стать звеном на пути [движения] ваших предложений к президенту.

В итоге после короткого совещания между собой предприниматели объявили, что в ближайшее время они свои предложения представят.

— А есть предложения к Минздраву? — поинтересовалась до сих пор молча сидевшая за столом начальник отдела развития министерства Ригина Ахметзянова.

Но вопросов не последовало — только реплика с места о том, что «все вопросы удается решать с сотрудниками Минздрава в рабочем порядке».

Предложение супер, но не «пупер»

Слегка опоздавший на встречу зампредседателя городского Комитета экономического развития Расул Мухарямов сообщил, что льготное кредитование предпринимателей с этого года осуществляют четыре банка, а не один, как раньше:

— Есть конкуренция, есть выбор. А исполком компенсирует 6 процентов от ставки кредита. Обращайтесь прямо в банки-партнеры, к нам даже дополнительно идти не надо.

Еще Мухарямов подробно остановился на таком способе поддержки, как льготная аренда помещений:

— В городе 109 объектов выставляли на торги, на 54 из них договоры аренды уже заключены, остальные пока свободны, можно подать заявку на участие в торгах. Вы сможете воспользоваться программой «Арендные каникулы»: на первые 2 года арендаторы полностью освобождаются от арендной платы, на третий платят 25 процентов от нее, на четвертый — 50 процентов, на пятый – 75, и только с шестого года оплачивают сумму по договору аренды полностью.

— Я видел эти помещения, — добавил каплю дегтя в «сладкое» предложение от исполкома Артур Николаев. — Они в разной степени готовности. Использовать их реально, конечно, но это не супер-пупер какие-то места, в них надо серьезно вкладываться!

«Очень замечательно это, мы как-то отстали от жизни, например, не знали, что есть льготные кредиты», — поделилась впечатлениями замдиректора клиники «Авиценна-эндокринология» Ольга Коновалова. Фото Олега Тихонова



Жизненно необходимые меры

— Очень замечательно это, мы как-то отстали от жизни, например, не знали, что есть льготные кредиты, — поделилась впечатлениями от встречи в ТПП с корреспондентом «Реального времени» одна из ее участниц — замдиректора клиники «Авиценна-эндокринология» Ольга Коновалова. — Для нашей компании это актуально, мы ведь как раз собирались взять кредит на развитие — для благоустройства помещений центра для сотрудников. Но это не те помещения, которые предлагают нам в аренду, это просто помещения в новом доме.

— А чем не угодили те, что исполком предлагает взять в аренду?

— Я однажды смотрела предлагаемые помещения. Они не подходят для медучреждений или, если найдутся подходящие, их аренда будет стоить очень дорого. Ведь нам нужен хороший проходящий поток или спальный район, и при этом обязательно первая линия, и чтобы стояночка для автомобилей там была.…

— Представителям частных медицинских организаций сейчас очень важно получить реальную господдержку, — включился в этот разговор директор «Естественного отбора» Владимир Калистратов. — До сих пор у нас в приоритете была промышленность, та же нефтехимия, к примеру. Но ситуация меняется, и это замечательно. Частной медицине сейчас очень важно найти дополнительные источники финансирования. Если мы хотим сдержать рост цен на наши услуги, реально помогать населению, сделать услуги доступными, то этот импульс для развития нам просто жизненно необходим.