Погодить, нельзя родить: в Аксубаево закрыли роддом из-за смерти единственного акушера

Заманить врачей в районы не могут ни гранты, ни квоты — после бесплатного обучения в медвузе выпускники читают рэп в ночных клубах

В Татарстане закрыт еще один родильный дом, на этот раз в Аксубаевском районе. Впрочем, в Минздраве республики утверждают, что на этот раз дело не в оптимизации. Закрытие — временное. О причинах в ведомстве не распространяются, но как говорят сами жители — дело в отсутствии кадров. Главврач родильного отделения скоропостижно умерла, а нового специалиста найти не могут. Нехватка кадров в селах — огромная проблема, не помогают даже миллионные гранты, а выучившиеся по квотам в медвузе — не возвращаются в село. Подробности — в материале «Реального времени».

В Татарстане 13 райцентров из 43 не имеют роддомов

О закрытии родильного дома в Аксубаевском районе стало известно в январе. Местные жители решили, что закрытие — это навсегда. Удивляться тут не чему — с 2016 года в Татарстане началась оптимизация. Были закрыты восемь роддомов — при ЦРБ Апастовского, Верхнеуслонского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Новошешминского, Рыбно-Слободского, Муслюмовского и Черемшанского районов. В 2017 году — еще пять. Сейчас только 30 из 43 районов Татарстана имеют родильные дома.

Вместе с тем в республике строили или реконструировали перинатальные центры в близлежащих городах, и рожениц направляют туда. Как объясняли в Минздраве РТ — сложных родов становится больше, а в крупных больницах более квалифицированный медперсонал и современное оборудование.

Аксубаевский родильный дома к маломощным не относился. Более того несколько лет назад здесь сделали капитальный ремонт, а нефтяники, по словам руководства района, закупили техники на $100 тысяч, в том числе кувезы для выхаживания младенцев. Когда перинатальный центр в Чистополе закрывали на чистку, рожениц направляли в роддом Аксубаево.

Единственный акушер-гинеколог на весь район

Ситуация, которая сложилась в районе сейчас, гораздо прозаичнее — в роддоме некому работать. В конце января скоропостижно скончалась главный врач и единственный специалист, который мог принимать роды — Алсу Ключникова-Габсалямова. Летом 2018 у 43-летней женщины обнаружили злокачественную опухоль. Она лечилась и на работу ходила до последнего.

— Как говорят — сапожник без сапог, всех спасала, а на себя времени не хватило, чтобы обследование пройти, — переживают сейчас все жители поселка о скоропостижной смерти любимого врача. В сети молодые мамы, отзываются о ней, как о враче от бога, рожать приезжали из соседних районов.

В конце января скоропостижно скончалась главный врач и единственный специалист, который мог принимать роды — Алсу Ключникова-Габсалямова. Фото zdrav.tatar.ru



Найти замену Ключниковой-Габсалямовой не могут. Как рассказали «Реальному времени», источники знакомые с ситуацией, пока найден врач акушер-гинеколог, который будет вести прием в женской консультации. Руководство района вело переговоры с несколькими специалистами из Казани, других районов Татарстана и даже соседних регионов, но никто из них не согласился брать на себя ответственность принимать роды и заведовать роддомом.

Министерство здравоохранения Татарстана заявило, что роддом не будет работать до решения кадрового вопроса. Средний и младший медперсонал — около 15 человек не увольняют. В учреждении, воспользовавшись вынужденным перерывом, делают генеральную уборку. Роженицы направляются в роддома Нурлата, Чистополя и РКБ в Казани.

Врачам не нужны миллионы?

Кадры в районах — болезненная тема. В Татарстане действует программа по привлечению в сельскую местность врачей. Они получают единовременное пособие в размере 1 млн рублей за счет ФОМС и бюджета республики. По официальной информации за 5 лет по этой программе в села приехал 551 врач. Есть еще одна форма поддержки — гранты правительства Татарстана на улучшение жилищных условий врачам, прибывающим на работу в республику в размере 500 тысяч рублей. Их получили 820 врачей, в том числе 524 специалиста из других регионов.

Но как показывает пример Аксубаево, в отдельных случаях, все же не могут найти врачей нужных специальностей.

— Зарплаты у нас в ЦРБ очень большие — средняя 60 тысяч рублей. Покойная Алсу Габдельбаровна, насколько я знаю, получала 80 тысяч. Но не стоят в очереди у нас узкие специалисты — не хватает и терапевтов, и педиатров, и хирургов. Стоматолога гинекологом не поставишь же. Хотя мы благоустраиваем поселок — и асфальт есть, и освещение, и бассейн, но разговор с молодым специалистом заканчивается тем, что село для него почему-то не привлекательно, — говорит «Реальному времени» Сергей Александров, заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Аксубаевского района.

«Разговор с молодым специалистом заканчивается тем, что село для него почему-то не привлекательно», — говорит Сергей Александров. Фото tatarstan.ru

Зарплаты, озвученные чиновником, прямо скажем фантастически высокие даже для Казани. Удивительно, что при таких доходах в больницах есть вакансии. Такие зарплаты можно объяснить только совместительством.

«На три кабинета один врач — это как? Может просто выгодно им на три кабинета работать?», — предполагают аксубаевцы в соцсетях.

Получившие квоты на обучение остаются в Казани читать рэп

По данным Минздрава средний уровень совместительства в Татарстане 1,5. Согласно майским указам нужно снизить до 1,2. Добиваться этого собираются за счет притока молодых специалистов.

По грантовым программам ни один врач в Аксубаевский район не приехал. Руководство района надеялось пополнить кадры выпускниками Казанского государственного медицинского университета, ежегодно району выделяется одна квота для обучения на бюджете.

— Я председатель комиссии по распределению квот. Мы смотрим результаты ЕГЭ, у кого высокий балл и если этот выпускник хочет быть врачом, даем ему квоту, с учетом, что он должен проработать 5 лет потом у нас. Два последних случая вам расскажу. Парень из семьи врачей поступил по квоте, но на втором курсе бросил. Понял, что медицина это не его, он сейчас в Казани рэп читает в ночном клубе. Деньги, потраченные на обучение, он вернул, но человека-то не заменишь. Девушка уехала, в Казани вышла замуж и не хочет приезжать обратно. Сейчас деньги хотят с нее в принудительном порядке взыскать, но специалиста-то мы не получим. И такая ситуация во многих районах, — говорит Сергей Александров.

В села Татарстана привлекут 84 врача по программе «Земской доктор»

Недоукомплектованность врачами разнится от района к району. Где-то это 40 процентов, где-то 90 процентов, говорил на коллегии Минздрава Марат Садыков.

— Нельзя сказать, что кто-то один не доработал. Конечно, есть главврач, который в первую очередь заинтересован и должен применить все возможности, и министерство, которое вместе с правительством создает условия по привлечению кадров. Это совместная работа, — говорит замминистра здравоохранения Ильдар Фатихов.

«Будем смотреть в каждом районе и у кого меньше укомплектованность — помогать», — обещает Ильдар Фатихов. Фото tatarstan.ru

В 2019 году по программе «Земской доктор» в больницы районов Татарстана планируется пригласить 84 врача. Наиболее востребованные специалисты в стационарах — анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, неонатологи и паталогоанатомы. В поликлиниках — участковые терапевты и педиатры, среди узких специалистов — отоларингологи и кардиологи.

— Будем смотреть в каждом районе и у кого меньше укомплектованность — помогать. Привлекать не два врача, а четыре по программе «Земской доктор», не два жилищных гранта выделять, а пять. Но и требовать будем больше, — предупредил Фатихов.