«Участники «Том Сойер Феста» — это не идейные фанатики, а здравые люди, искренне любящие свой город»

Заключительная часть интервью с известным казанским кузнецом и участником «Том Сойер Феста» Яном Тинчуриным

Действительно ли Россия — страна заборов? Нужен ли горожанам «Том Сойер Фест» и почему с ним воюют власти некоторых городов? Почему почти никто не знает о казанском кузнечном фестивале и станет ли он ежегодным? На эти и другие вопросы «Реального времени» во второй части своего интервью отвечает известный казанский кузнец Ян Тинчурин.

«Чем выше дискомфорт, тем выше забор»



— Ян, как вы считаете, если говорить не только про Казань: Россия — страна заборов? Согласны ли вы с тем, что количество ограждений в российских городах доходит до абсурда?

— Я понял одну простую вещь: забор — это всего-навсего материализованные границы. Если у человека комфортные взаимоотношения с окружающим миром вообще и с соседями в частности, то визуализация этой границы сведется к клумбе цветов, зеленой изгороди и так далее. Если же человек испытывает дискомфорт в плане взаимодействия с внешним миром, то забор будет обязательно. Причем чем выше дискомфорт, тем выше забор. Воевать с заборами — бесполезно. Это то же самое, что сбивать температуру при гриппе: она есть, потому что мы болеем, а забор есть, потому что мы испытываем дискомфорт. Высота забора — это всего лишь «цифры на градуснике» взаимного недоверия в обществе.

В этом ключе мне сразу вспоминается Европа, где границы между государствами плавно исчезли еще до появления Евросоюза. Мои знакомые рассказывали, что во время деловой поездки им предложили скататься из Германии во Францию просто ради «одного хорошего ресторанчика». Причем отсутствие французской визы вообще не было проблемой. Но как только сопредельные страны начинают щелкать друг на друга зубами, тут же появляются границы во всем их «великолепии».

— Многие связывают ваше имя не только с кузнечным делом, но и с «Том Сойер Фестом». На ваш взгляд, заинтересованы ли горожане в подобных проектах?

— Если честно, я оказался в «Том Сойер Фесте» абсолютно случайно летом 2016 года. Работал в мастерской над заказом — мне позвонил друг и попросил поправить на одном старом доме маленькую металлическую деталь. Я согласился приехать, посмотреть, а когда оказался на месте, мне тут же протянули ржавый флагодержатель и еще какую-то железку. Естественно, я не мог не обратить внимания, что на лесах находились явно не строители.

Я спросил: «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — на что получил ответ: «Ты залезай, садись рядом, давай вместе стены чистить». Я залез, посидел, послушал одних, других, потом сказал, что на лесах я с ними больше, к сожалению, не встречусь — лето у кузнецов «жаркое». Привез обновленное железо только через месяц. К тому времени дом полностью преобразился: из серого и потрепанного он стал ярким, как будто и не было десятилетий забвения. Так и произошло мое знакомство с «Том Сойер Фестом».

«Пожалуй, главная черта волонтеров «феста» заключается в том, что это не городские сумасшедшие, которым заняться больше нечем, и не идейные фанатики, а здравые люди, искренне любящие свой город и нашедшие для себя способ ему помочь». Фото Дмитрия Резнова

Углубился я в эту тему благодаря старому кованому козырьку на Волкова, 42, об который «споткнулся» где-то в 2013 году. Помню, что подумал тогда: «Вот бы сейчас забрать его в мастерскую и восстановить». Вторая мысль была: «А кто тебе его даст?» Козырек мне очень понравился. Его рисунок не очень характерный для нашего города. Я знаю только один похожий — на Щапова.

Зимой 2017 года «Том Сойер Фест» выложил на обсуждение список предполагаемых домов на второй сезон. Среди них был тот самый дом на Волкова с «уставшим» козырьком. Это называется «звезды сошлись». Были опасения, что этот дом отсеют при отборе, поскольку железом просто некому будет заняться. Это и заставило меня прийти на собрание в ТРО ВООПИиК и настоять на этом объекте, взяв на себя работу по восстановлению козырька.

«Том Сойер Фест» очень сильно удивил меня тем, что здесь собрались очень разные, но интересные люди, объединенные любовью к родному городу. «ТСФ-Казань» — даже не общественная организация, это общественное движение. Его актив способен к горизонтальной самоорганизации в рамках устных договоренностей. Пожалуй, главная черта волонтеров «феста» заключается в том, что это не городские сумасшедшие, которым заняться больше нечем, и не идейные фанатики, а здравые люди, искренне любящие свой город и нашедшие для себя способ ему помочь.

Помимо волонтеров, в проекте принимают участие партнеры, которые либо предоставляют материалы, инструменты, либо строительные леса и специалистов (к примеру, без профессионального прораба в таких делах — никуда). Это не «школьная самодеятельность»: по каждому дому собирается историческая и техническая информация. Здесь неоценимую помощь оказывают историки и краеведы, ТРО ВООПИиК и кафедра реставрации КГАСУ. На каждый дом делается проект. В Казани получилось наладить и работу с администрацией города именно в партнерском ключе — проведение ремонтных работ на фасадах домов, особенно вдоль дорог, сопряжено с непростым процессом согласований.

Представьте себе: вы и ваши соседи решили покрасить свой дом, нашли деньги, краску и время, но невозможно просто так поставить строительные леса и начать работы. Это невозможно без проекта, разрешения и надзора. В рамках «ТСФ» администрация вовлечена в этот процесс уже на этапе подготовки. При этом, к сожалению, у нас еще есть города, где участникам приходится сталкиваться с противодействием местных властей. Я связываю это с тем, что фестиваль вытаскивает на поверхность конфликт между интересами жителей исторической застройки и властей города.

«В Казани получилось наладить и работу с администрацией города именно в партнерском ключе — проведение ремонтных работ на фасадах домов, особенно вдоль дорог, сопряжено с непростым процессом согласований». Фото Максима Платонова

Буквально за 5 лет с момента запуска этот проект появился в 30 городах России. Честно говоря, я несколько удивлен такой динамике, потому что люди должны были как-то найтись друг с другом на местах, что довольно-таки непросто. К слову, они занимаются этим не ради собственного обогащения, порой вкладывая в работу не только личное время, но и средства. Делают это, чувствуя сопричастность к истории своего города. В активную фазу прохожие со стороны видят просто веселых людей с кисточками на строительных лесах, но по факту это очень непростой круглогодичный процесс.



«Участвовать в фестивале, когда тебя пригласили, и пытаться сделать даже маленький фестиваль самому — несравнимые вещи»



— Раз уж мы заговорили про фестивали: в прошлом году в Казани прошел кузнечный фестиваль. Какова его судьба?

— Если не ошибаюсь, этой идее как минимум шесть лет, а в прошлом году мы просто пошли ва-банк. Это было наше сумасшедшее предложение и, к нашему удивлению, МБУ «Историческая среда» при префектуре «Старый город» нас поддержало: задействовало свои ресурсы, чтобы провести подготовку, определиться с площадкой, решить вопросы безопасности (фестиваль кузнечный, а значит, встает вопрос огня) и так далее. Плюс надо было решить вопрос с тем, кто будет выступать на мероприятии, помимо кузнецов, в чем нам тоже помогли.

Из-за всех этих нюансов кузнечные фестивали зачастую проходят в рамках какого-то общего празднования или при поддержке со сцены (это может быть выступление клуба реконструкторов или каких-то других коллективов).

Прошлогодний фестиваль был четко разграничен: кузнецы полностью своими силами организовали свою часть, а «Историческая среда» взяла на себя все остальные организационные моменты. Кстати, замечу, что мы официально не стали звать кузнецов из других городов: были казанские мастера и два кузнеца из Альметьевска и Елабуги. По собственной инициативе приехал кузнец из Костромы и трое представителей Союза из Москвы. Возможность приглашения иногородних специалистов была ограничена, поскольку нам как минимум пришлось бы оплачивать им дорогу и размещение. Но сейчас все эти вопросы постепенно решаются.

— А почему про него не было слышно? Не было почти ни одной новости или статьи на эту тему.

— Во-первых, он был довольно спонтанным, а, во-вторых, у меня есть ощущение, что администрация не совсем верила в то, что мероприятие получится. Вообще, этот двухдневный фестиваль дал понять одно: участвовать в фестивале, когда тебя пригласили, и попробовать сделать даже маленький «карманный» фестиваль — это очень разные вещи.

«Этот двухдневный фестиваль дал понять одно: участвовать в фестивале, когда тебя пригласили, и попробовать сделать даже маленький «карманный» фестиваль – это очень разные вещи». Фото facebook.com



— Есть шанс, что он станет ежегодным?

— Скорее всего, второй фестиваль состоится этим летом. Что это будет за мероприятие — пока есть великие сомнения. Либо это будет более крупное событие, но с местной доминантой, либо фестиваль удастся дотянуть до международного уровня. Иностранные кузнецы, в принципе, любят ездить по таким мероприятиям — им интересно общаться с коллегами из других стран.

Подобные фестивали регулярно на протяжении многих лет проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Златоусте, Челябинске и многих других городах и даже селах нашей страны, собирают много местных зрителей и даже туристов, специально приезжающих из других городов.

В целом надежды на фестиваль есть, но в каком виде он случится — пока до конца не понятно. Сейчас прорабатывается несколько вариантов.

— Не секрет, что в Союзе художников РТ творится раздрай, а какова ситуация в Союзе кузнецов? Насколько эффективен этот орган и его татарстанское отделение?

— С одной стороны, любая общественная организация — это сумма действий ее активных членов. С другой, в любой творческой организации всегда присутствует «избыточный плюрализм мнений» (смеется). Союз помогает в том смысле, что намного легче разговаривать, допустим, с администрацией, когда ты являешься членом организации (тем более с внушительной историей). Союз является гарантией того, что на фестиваль приедут действительно интересные мастера. Плюс у Союза есть наработки в плане организационных моментов.